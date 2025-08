На днешната дата в историята

снимка: pixabay

1100 г. – Хенри I е коронован за крал на Англия в Уестминстърското абатство.

1716 г. – 40-хилядна австрийска армия, начело с принц Евгений Савойски, разгромява 150-хилядната турска войска на паша Дарнад Али в битката при Петервардайн.

1772 г. – Русия, Прусия и Австрия подписват в Санкт Петербург договор, с който си поделят всички полски територии.

1860 г. – Кралят на Швеция Карл XV е коронован и за крал на Норвегия, като приема името Карл IV.

1882 г. – В Япония е въведено военно положение.

1884 г. – На остров Бедло в пристанището на Ню Йорк е направена първата копка на Статуята на свободата.

1890 г. – Англия признава остров Мадагаскар за владение на Франция.

1900 г. – В Одеса е извършен масов погром над евреите.

1912 г. – В Япония са въведени първите таксита.

1914 г. – В Кливланд (Охайо, САЩ) са въведени първите светофари.

1923 г. – На заседание на ЦК на БКП, под натиска на Коминтерна, се взема решение за вдигане на Септемврийското въстание.

1924 г. – В Турция се обнародва закон, с който се забранява многоженството.

1938 г. – Подписан е протокол за френски външен заем за Царство България в размер на 375 млн. франка.

1940 г. – Втората световна война: Латвия е анексирана от СССР и става Латвийска съветска социалистическа република.

1946 г. – На прохода Хаинбоаз започват работа 2000 младежи от първата национална младежка строителна бригада Георги Димитров, което е начало на бригадирското движение в Народна република България.

1947 г. – Започва режисиран съдебен процес срещу водача на обединената опозиция Никола Петков, обвинен от комунистите в шпионаж.

1949 г. – При земетресение в Еквадор са разрушени 50 града и загиват над 6000 души.

1958 г. – Плиска, Преслав и Мадара са обявени за историко-архитектурни резервати с национално значение.

1960 г. – Буркина Фасо (тогава Горна Волта) получава независимост от Франция.

1962 г. – Нелсън Мандела е арестуван от властите в ЮАР и остава задържан до 1990 година.

1965 г. – Започва войната между Индия и Пакистан в спор за щата Кашмир.

1967 г. – Излиза първият албум на английската група Пинк Флойд – The Piper at the Gates of Down.

1969 г. – Програма Маринър: Маринър 7 се доближава максимално до повърхността на Марс (3524 км).

1973 г. – СССР изстрелва космическия парат Марс 6, който достига Марс през март 1974 г.

1976 г. – Създаден е Национален аграрно-промишлен комплекс (НАПС) с подразделения по окръзи (ОАПС) и общини (АПК), с което управлението на земеделието в Народна република България става от кооперативно държавно.

1980 г. – Белгия е разделена на три провинции по езиков признак.

1981 г. – Роналд Рейгън уволнява от работа 11 359 стачкуващи контрольори на полети в САЩ, които пренебрегват неговата заповед да се върнат на работа.

2010 г. – Случва се Миньорската авария в Копиано, при която 33 чилийски миньори са затрупани на 700 m под земята.

