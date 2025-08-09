На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

48 пр.н.е. – Юлий Цезар разбива Помпей в битката при Фарсала



681 г. – На 16-ото заседание на Шестия вселенски събор в Константинопол, презвитер Константин за първи път споменава българската държава като такава.



1471 г. – Сикст IV е избран за римски папа.



1483 г. – Отслужена е първата меса в Сикстинската капела.



1849 г. – Унгарската република е победена от Австрия и Русия.



1877 г. – Руското правителство отправя официално предложение към княз Карол I за включване на румънските части в състава на Дунавската армия и участието им в Руско-турската война.



1902 г. – Едуард VII е коронован за крал на Великобритания и Ирландия.



1920 г. – Влиза в сила Ньойският мирен договор, наложен на България след поражението ѝ в Първата световна война.



1942 г. – Втората световна война: Японската армия побеждава войските на Алианса в битката при Саво.



1945 г. – Втората световна война: Японският град Нагасаки е унищожен от атомната бомба с кодово име „Дебелака“, хвърлена от американски бомбардировач B-29.



1946 г. – На пленум на ЦК на БРП (к) е приета резолюция за даване културна автономия на Пиринския край.



1965 г. – Сингапур получава независимост от Малайзия.



1974 г. – Джералд Форд става 38-ия президент на САЩ след като Ричард Никсън подава оставка.



1988 г. – България установява дипломатически отношения с Европейската икономическа общност.



1989 г. – Генералният секретар на НАТО Манфред Вьорнер прави декларация, в която отправя обвинения във връзка с положението на българските турци.



1992 г. – На XXV летни олимпийски игри в Барселона (Испания), България заема 18-о място по брой на медалите (3 златни, 7 сребърни и 6 бронзови).



1993 г. – Албер II става крал на Белгия.



Родени на 9 август



1387 г. – Хенри V, крал на Англия († 1422 г.)



1776 г. – Амадео Авогадро, италиански химик († 1867 г.)



1783 г. – Александра Павловна, Велика руска княгиня († 1801 г.)



1896 г. – Жан Пиаже, швейцарски психолог, логик и философ († 1980 г.)



1896 г. – Леонид Масин, руски балетист и хореограф († 1979 г.)



1898 г. – Васил Икономов, анархист († 1925 г.)



1899 г. – Памела Травърз, писателка († 1996 г.)



1910 г. – Роберт ван Хюлик, нидерландски китаист († 1967 г.)



1911 г. – Уилям Алфред Фаулър, американски физик, Нобелов лауреат († 1995 г.)



1913 г. – Радой Попиванов, български биолог († 2010 г.)



1914 г. – Люба Енчева, българска пианистка и педагожка († 1989 г.)



1914 г. – Петър Бобев, български писател-белетрист († 1997 г.)



1914 г. – Туве Янсон, финска писателка, пишеща на шведски език († 2001 г.)



1918 г. – Робърт Олдридж, американски кинорежисьор († 1983 г.)



1922 г. – Филип Ларкин, британски поет († 1985 г.)



1927 г. – Робърт Шоу, британски актьор († 1978 г.)



1938 г. – Леонид Кучма, президент на Украйна



1938 г. – Ото Рехагел, немски състезател и треньор по футбол



1938 г. – Род Лейвър, австралийски тенисист



1939 г. – Романо Проди, министър-председател на Италия



1943 г. – Любомир Кавалек, чешко-американски шахматист



1946 г. – Георги Василев, български футболист и треньор по футбол



1947 г. – Джон Варли, американски писател



1948 г. – Валентин Колев, български художник



1950 г. – Игнат Младенов, български футболист



1951 г. – Александър Божков, български политик († 2009 г.)



1951 г. – Никола Колев, български военен деец и политик († 2021 г.)



1957 г. – Мелани Грифит, американска актриса



1959 г. – Къртис Блоу, рапър



1962 г. – Надежда Михайлова, български политик



1963 г. – Уитни Хюстън, американска певица и актриса († 2012 г.)



1966 г. – Иво Недялков, български юрист и предприемач



1968 г. – Джилиън Андерсън, американска актриса



1968 г. – Ерик Бана, австралийски актьор и комик



1973 г. – Филипо Индзаги, италиански футболист



1976 г. – Рона Митра, британска актриса



1976 г. – Одре Тоту, френска актриса



1981 г. – Роланд Линц, австрийски футболист



1982 г. – Тайсън Гей, американски атлет

