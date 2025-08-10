На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

258 г. – В Рим е изгорен свети Лаврентий Римски.



610 г. – Ислям: Мохамед започва да получава Корана от Господ чрез ангела Гавраил.



654 г. – Евгений I е избран за римски папа.



955 г. – Състои се Битката на Лехското поле – решителна победа за Ото I, владетел на Източното Франкско кралство над маджарските вождове Булчу, Лел и Сур.



1500 г. – Португалският мореплавател Диого Диаш открива случайно остров Мадагаскар.



1535 г. – Жак Картие кръщава откритата от него река в Канада Сейнт Лорънс.



1675 г. – Положен е основният камък на Кралската обсерватория в Гринуич.



1792 г. – Френската революция: В Париж тълпата атакува двореца на Луи XVI и арестуват него и семейството му.



1809 г. – Еквадор обявява независимост от Испания.



1821 г. – Мисури става 21-вия щат на САЩ.



1846 г. – Основан е Смитсъновия институт – голям научноизследователски център и най-големият музеен комплекс в света.



1848 г. – От Познан отпътува първият полски влак.



1876 г. – В Онтарио (Канада) е проведен първият в света междуградски телефонен разговор.



1909 г. – Открита е жп линията Левски – Свищов (51 км).



1913 г. – Подписан е Букурещкият договор, който слага край на Междусъюзническата война.



1915 г. – Осъществен е успешен пробен полет на първия български аероплан в Божурище, построен от изобретателя Асен Йорданов.



1920 г. – Първа световна война: Подписан е Севърският договор между държавите-победителки в Първата световна война и Османската империя.



1943 г. – В България е създаден Национален комитет на Отечествения фронт.



1948 г. – В САЩ дебютира първото предаване скрита камера (Candid camera) с продуцент Алън Фунт, след като от септември 1947 с голям успех върви радио предаването скрит микрофон (Candid microphone) на същия продуцент.



1954 г. – В САЩ е забранена комунистическата партия.



1970 г. – Подписана е спогодба за облекчаване на визовия режим между Народна република България и Република Кипър.



1971 г. – Филиалът на Софийския университет „Климент Охридски“ в Шумен прераства във Висш педагогически институт.



1974 г. – Установени са дипломатически отношения между България и Тайланд.



1985 г. – Френските тайни служби потапят кораба Рейнбоу Уориър, принадлежащ на международната екологическа организация Грийнпийс.



1985 г. – Майкъл Джексън откупува за 47,5 млн. долара правата за издаване на песните на Бийтълс.



1987 г. – Официално е открит паметникът 1300 години България, разположен в градинката пред Национален дворец на културата в София.



1990 г. – Апаратът на НАСА Магелан влиза в орбита около Венера и започва да картографира повърхността ѝ.



1990 г. – Дванадесет арабски държави решават да се противопоставят на Ирак с военна сила във връзка с анексията на Кувейт.



1991 г. – По време на обновителни дейности се срутва най-високата в света конструкция – мачтата на Варшавското радио (висока 646,176 метра); загиват трима души, а 12 са ранени.



2000 г. – Ражда се 6-милиардния жител на планетата Земя.



2001 г. – Кралят на Камбоджа Нородом Сианук подписва закон за създаването на Международен трибунал за престъпленията на режима на Червените кхмери.



2003 г. – Юрий Маленченко става първият човек, който сключва брак в космоса.



2015 г. – С промени в Закона за българското гражданство става възможно 500 000 жители на Република Македония с българско самосъзнание да получат гражданство, само с устна декларация.



Родени на 10 август



1296 г. – Ян Люксембургски, люксембургски благородник, крал на Чехия († 1346 г.)



1397 г. – Алберт II, император на Свещената Римска империя († 1439 г.)



1520 г. – Мадлен Валоа, кралица на Шотландия († 1537 г.)



1792 г. – Пьотр Плетньов, руски поет и литературен критик († 1865 г.)



1814 г. – Анри Нестле, швейцарски индустриалец, основател на Нестле († 1890 г.)



1845 г. – Абай Кунанбаев, казахски поет и писател († 1904 г.)



1854 г. – Милан I, Сръбски крал († 1901 г.)



1858 г. – Георги Тодоров, български военен деец († 1934 г.)



1860 г. – Панталей Баджов, български просветен деятел(† ? г.)



1865 г. – Александър Глазунов, руски композитор и диригент († 1936 г.)



1868 г. – Пол Варбург, американски банкер († 1932 г.)



1872 г. – Велико Йорданов, български писател († 1944 г.)



1873 г. – Уилям Ърнест Хокинг, американски философ, представител на персонализма († 1966 г.)



1874 г. – Хърбърт Хувър, 31-ви президент на САЩ († 1964 г.)



1875 г. – Стоян Киркович, български лекар, учен († 1960 г.)



1877 г. – Франк Маршал, американски шахматист († 1944 г.)



1878 г. – Алфред Дьоблин, немски психиатър и писател († 1957 г.)



1881 г. – Мануш Георгиев, български революционер, деец на ВМОРО († 1908 г.)



1882 г. – Кимон Георгиев, министър-председател на България († 1969 г.)



1883 г. – Панайот Лазаров, български революционер († ? г.)



1887 г. – Сам Уорнър, американски предприемач († 1927 г.)



1900 г. – Анри Ей, френски психиатър († 1977 г.)



1902 г. – Арне Тиселиус, шведски биохимик, лауреат на Нобелова награда за физиология и медицина през 1948 г. († 1971 г.)



1902 г. – Норма Шиърър, канадска актриса († 1983 г.)



1904 г. – Никола Мутафчиев, български футболист († 1963 г.)



1909 г. – Лео Фендър, американски изобретател († 1991 г.)



1912 г. – Жоржи Амаду бразилски писател († 2001 г.)



1913 г. – Волфганг Паул, германски физик, лауреат на Нобелова награда за физика през 1989 г. († 1993 г.)



1921 г. – Йон Негойцеску, румънски писател и поет († 1993 г.)



1924 г. – Жан-Франсоа Лиотар, френски философ († 1998 г.)



1930 г. – Асен Селимски, оперен певец



1933 г. – Дойл Брансън, професионален покер играч



1939 г. – Вера Сойчевска Антич, писателка от Република Македония



1941 г. – Александър Вълчев, български инженер († 2012 г.)



1943 г. – Первез Мушараф, пакистански военачалник и политик



1947 г. – Ян Андерсън, музикант (Jethro Tull)



1950 г. – Робин Пилчър, британски писател



1951 г. – Стефка Оникян, българска певица



1951 г. – Николай Петев, български писател († 2013 г.)



1957 г. – Андрей Краско, актьор († 2006 г.)



1959 г. – Розана Аркет, американска актриса



1960 г. – Антонио Бандерас, испански актьор



1960 г. – Емануил Йорданов, български политик



1964 г. – Георги Стайков, български актьор



1965 г. – Клаудия Крисчън, американска телевизионна и филмова актриса



1966 г. – Хосам Хасан, египетски футболист



1969 г. – Милен Щърбанов, български футболист



1971 г. – Рой Кийн, ирландски футболист



1973 г. – Анди Хикс, английски професионален играч на снукър



1979 г. – Владимир Николов, български футболист



1982 г. – Девън Аоки, американска актриса и топмодел



1982 г. – Шон Мърфи, английски играч на снукър

