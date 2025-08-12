На днешната дата в историята

Снимка Pixabay

1813 г. – Австрия обявява война на Наполеон.

1851 г. – Американецът Айзък Сингер получава патент за шевната машина със задвижване посредством педал, с което се освобождават и двете ръце на шивача.

1875 г. – На заседание на Българския революционен централен комитет е взето решение за организиране и избухване на Старозагорското въстание (1875 г.).

1877 г. – Американският астроном Асаф Хал открива Деймос, спътник на Марс.

1879 г. – Създаден е Българският военен флот.

1879 г. – Във Варна се създава Портово капитанство.

1887 г. – От Виена тръгва първият влак Ориент експрес до Истанбул.

1898 г. – САЩ анексират Хавайските острови.

1898 г. – Подписан е мирният протокол, с който се поставя край на Испано-американската война.

1904 г. – Основан е бразилският футболен клуб Електро клуб, предшественик на днешния Ботафого от Рио де Жанейро.

1953 г. – СССР извършва първия си опит с водородна бомба.

IBM PC

1961 г. – Започва изграждането на Берлинската стена.

1962 г. – Космическият кораб на СССР „Восток – 4“ е изведен в орбита.

1965 г. – В периода 12 – 15 август в Копривщица се провежда Първият национален събор на народното творчество.

1970 г. – СССР и Западна Германия подписват пакт за ненападение.

1972 г. – Последните сухопътни войски на САЩ във Виетнам напускат страната.

1974 г. – Турция поставя ултиматум на Кипър с искане да бъде създаден автономен окръг в населения с кипърски турци район.

1981 г. – IBM представя своя персонален компютър – IBM PC.

1985 г. – Полет 123 на „Джапан Еър Лайнс“ катастрофира в Япония – загиват 520 души. Най-смъртоносният инцидент с един самолет в историята на авиацията.

1992 г. – САЩ, Канада и Мексико подписват договор за създаването на Северноамериканската организация за свободна търговия, която обединява двата най-богати пазара в света.

1994 г. – Учреден е Съюзът за отечеството. Председател е Гиньо Ганев.

1998 г. – В отговор на обвиненията за присвояване по време на Втората световна война на еврейски авоари швейцарски банки се съгласяват да изплатят обезщетение в размер на един милиард и двеста и петдесет милиона щатски долара на оцелелите от Холокоста.

2000 г. – Руската атомна подводница „Курск“ претърпява авария, 117 военни моряци загиват.

2006 г. – Съветът за сигурност на ООН приема резолюция 1701, настояваща за прекратяване на огъня в Ливан и изпращането на 15 000 миротворци в зоната на конфликта.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!