На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

1658 г. – По идея на френския министър – кардинал Мазарини във Франкфурт на Майн е създадена Рейнската лига, просъществувала до 1667 г.



1861 г. – По време на гражданската война в САЩ (1861 – 1865 г.), президентът Линкълн забранява търговията с щатите на Конфедерацията.



1865 г. – Доминиканската република става независима от Испания държава след 5-годишно въстание.



1868 г. – Мощно земетресение, последвано от цунами, става причина за смъртта на около 70 хил. души в Перу и Чили, от които 25 хил. в град Арика.



1896 г. – В един от притоците на река Клондайк в Канада е открито злато, което поставя начало на златна треска.



1936 г. – Закрити са Летните олимпийски игри в Берлин (Германия).



1947 г. – Лидерът на опозиционния блок и БЗНС Никола Петков е осъден на смърт чрез обесване.



1960 г. – Кипър придобива независимост от Великобритания.



1960 г. – Американецът Джоузеф Китингър скача с парашут от балон, намиращ се на височина 31 330 м, установявайки три рекорда – за най-голяма височина на парашутен скок, за най-продължително свободно падане и за най-висока скорост на свободно падане.



1979 г. – В София е открита първата международна детска асамблея Знаме на мира (16 – 25 август), заедно с това е открит комплекса Камбаните в едноименната местност край София.



1987 г. – Самолет Макдонъл Дъглас катастрофира след излитанене от летището в Детройт, загиват 155 души, а по чудо се спасява 4-годишно момиче.



Родени на 16 август



1557 г. – Агостино Карачи, италиански бароков художник, брат на Анибале Карачи († 1602 г.)



1769 г. – Жан-Еме Верние, френски арфист и композитор († след 1838 г.)



1815 г. – Джовани Боско, италиански свещеник и просветител († 1888 г.)



1832 г. – Вилхелм Вунт, германски психолог († 1920 г.)



1845 г. – Габриел Липман, френски физик, Нобелов лауреат през 1908 г. († 1921 г.)



1858 г. – Атила Зафиров, български военен деец († 1922 г.)



1864 г. – Фердинанд Шилър, британски философ († 1937 г.)



1866 г. – Иван Бацаров, български лекар и военен деец († 1951 г.)



1888 г. – Томас Лорънс, британски военен, участвал в Арабското въстание († 1935 г.)



1902 г. – Павел Попов, български агроном († 1988 г.)



1903 г. – Георги Дзивгов, български преводач († 1986 г.)



1913 г. – Менахем Бегин, министър-председател на Израел, Нобелов лауреат през 1978 г. († 1992 г.)



1914 г. – Тянко Йорданов, български географ († 2003 г.)



1920 г. – Чарлз Буковски, американски писател († 1994 г.)



1928 г. – Йордан Касабов, български физик († 1992 г.)



1933 г. – Стюард Руса, американски астронавт († 1994 г.)



1934 г. – Пиер Ришар, френски актьор и режисьор



1938 г. – Йорданка Кузманова, българска актриса



1938 г. – Роко Граната, белгийски певец, композитор и акордеонист



1946 г. – Масуд Барзани, президент на Иракски Кюрдистан



1946 г. – Христо Урумов, старши треньор на националния отбор по гребане



1947 г. – Стефан Гърдев, български режисьор († 2009 г.)



1951 г. – Умару Ярадуа, нигерийски политик († 2010 г.)



1954 г. – Джеймс Камерън, канадски режисьор



1957 г. – Стефан Найденов, български футболист († 2010 г.)



1958 г. – Мадона, американска певица и актриса



1958 г. – Питър Уайсоф, американски астронавт



1959 г. – Николай Банев, български бизнесмен



1960 г. – Росен Барчовски, български баскетболист и треньор



1962 г. – Стийв Карел, американски актьор



1967 г. – Мориц Ринке, германски драматург



1970 г. – Сейф Али Хан, индийски актьор



1971 г. – Рулон Гарднър, американски борец



1978 г. – Ан-Джи, българска певица



1981 г. – Тейлър Рейн, американска порноактриса



1982 г. – Теодор Салпаров, български волейболист



1986 г. – Одри Битони, американска порноактриса



1991 г. – Катрин Велкова, българска спортистка

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!