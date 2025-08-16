реклама

На днешната дата в историята

16.08.2025

снимка: pixabay.com

1658 г. – По идея на френския министър – кардинал Мазарини във Франкфурт на Майн е създадена Рейнската лига, просъществувала до 1667 г.

1861 г. – По време на гражданската война в САЩ (1861 – 1865 г.), президентът Линкълн забранява търговията с щатите на Конфедерацията.

1865 г. – Доминиканската република става независима от Испания държава след 5-годишно въстание.

1868 г. – Мощно земетресение, последвано от цунами, става причина за смъртта на около 70 хил. души в Перу и Чили, от които 25 хил. в град Арика.

1896 г. – В един от притоците на река Клондайк в Канада е открито злато, което поставя начало на златна треска.

1936 г. – Закрити са Летните олимпийски игри в Берлин (Германия).

1947 г. – Лидерът на опозиционния блок и БЗНС Никола Петков е осъден на смърт чрез обесване.

1960 г. – Кипър придобива независимост от Великобритания.

1960 г. – Американецът Джоузеф Китингър скача с парашут от балон, намиращ се на височина 31 330 м, установявайки три рекорда – за най-голяма височина на парашутен скок, за най-продължително свободно падане и за най-висока скорост на свободно падане.

1979 г. – В София е открита първата международна детска асамблея Знаме на мира (16 – 25 август), заедно с това е открит комплекса Камбаните в едноименната местност край София.

1987 г. – Самолет Макдонъл Дъглас катастрофира след излитанене от летището в Детройт, загиват 155 души, а по чудо се спасява 4-годишно момиче.

Родени на 16 август

1557 г. – Агостино Карачи, италиански бароков художник, брат на Анибале Карачи († 1602 г.)

1769 г. – Жан-Еме Верние, френски арфист и композитор († след 1838 г.)

1815 г. – Джовани Боско, италиански свещеник и просветител († 1888 г.)

1832 г. – Вилхелм Вунт, германски психолог († 1920 г.)

1845 г. – Габриел Липман, френски физик, Нобелов лауреат през 1908 г. († 1921 г.)

1858 г. – Атила Зафиров, български военен деец († 1922 г.)

1864 г. – Фердинанд Шилър, британски философ († 1937 г.)

1866 г. – Иван Бацаров, български лекар и военен деец († 1951 г.)

1888 г. – Томас Лорънс, британски военен, участвал в Арабското въстание († 1935 г.)

1902 г. – Павел Попов, български агроном († 1988 г.)

1903 г. – Георги Дзивгов, български преводач († 1986 г.)

1913 г. – Менахем Бегин, министър-председател на Израел, Нобелов лауреат през 1978 г. († 1992 г.)

1914 г. – Тянко Йорданов, български географ († 2003 г.)

1920 г. – Чарлз Буковски, американски писател († 1994 г.)

1928 г. – Йордан Касабов, български физик († 1992 г.)

1933 г. – Стюард Руса, американски астронавт († 1994 г.)

1934 г. – Пиер Ришар, френски актьор и режисьор

1938 г. – Йорданка Кузманова, българска актриса

1938 г. – Роко Граната, белгийски певец, композитор и акордеонист

1946 г. – Масуд Барзани, президент на Иракски Кюрдистан

1946 г. – Христо Урумов, старши треньор на националния отбор по гребане

1947 г. – Стефан Гърдев, български режисьор († 2009 г.)

1951 г. – Умару Ярадуа, нигерийски политик († 2010 г.)

1954 г. – Джеймс Камерън, канадски режисьор

1957 г. – Стефан Найденов, български футболист († 2010 г.)

1958 г. – Мадона, американска певица и актриса

1958 г. – Питър Уайсоф, американски астронавт

1959 г. – Николай Банев, български бизнесмен

1960 г. – Росен Барчовски, български баскетболист и треньор

1962 г. – Стийв Карел, американски актьор

1967 г. – Мориц Ринке, германски драматург

1970 г. – Сейф Али Хан, индийски актьор

1971 г. – Рулон Гарднър, американски борец

1978 г. – Ан-Джи, българска певица

1981 г. – Тейлър Рейн, американска порноактриса

1982 г. – Теодор Салпаров, български волейболист

1986 г. – Одри Битони, американска порноактриса

1991 г. – Катрин Велкова, българска спортистка

 

