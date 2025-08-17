На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

986 г. – Българо-византийски войни: Самуил разгромява византийците в Битката при Траянови врата. Император Василий II Българоубиец успява да избяга.



1502 г. – Христофор Колумб обявява Хондурас за испанска територия.



1756 г. – С нахлуване на пруските войски в Саксония започва Седемгодишната война (1756 – 1763).



1771 г. – Английският химик Джоузеф Пристли установява, че растенията отделят кислород.



1807 г. – В САЩ е изпробван първият пътнически параход в света, създаден от Робърт Фултън.



1876 г. – Виктор Юго произнася реч пред парламента на Франция във връзка с жестокостите при потушаването на Априлското въстание.



1915 г. – Линчуване на Лео Франк за убийството на Мери Фейгън на 26 април 1913 г.



1916 г. – Първата световна война: Румъния се присъединява към Антантата.



1916 г. – От 17 до 22 август се осъществява настъпление на Първа армия: освободен е град Лерин.



1919 г. – БЗНС с лидер Александър Стамболийски печели изборите за 18 Обикновено народно събрание.



1940 г. – Адолф Хитлер обявява пълна блокада на Великобритания.



1945 г. – Индонезия обявява независимост от Нидерландия.



1946 г. – Начало на гражданска война в Гърция.



1946 г. – От 17 до 24 август се води съдебният процес срещу Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО). 22-ма души – бивши дейци и симпатизанти на ВМРО са съдени „за образуване на терористични групи за събаряне на властта“. Двама от тях са осъдени на смърт.



1960 г. – Габон придобива независимост от Франция.



1962 г. – Източногерманската гранична охрана убива 18-годишния Петер Фехтер при опит да премине Берлинската стена към Западен Берлин – първата жертва на Стената.



1970 г. – Програма Венера: Изстрелян е Венера 7, първият космически апарат, който успешно предава сигнал от повърхността на друга планета (Венера).



1971 г. – С указ на Държавния съвет на Народна република България е утвърден проект за промяна на герба на страната от 1947 г. В новия герб под лъва има зъбно колело, а датата 9.IX.1944 г. е заменена с 681 – 1944 г.



1976 г. – След земетресение с магнитуд 8 по скалата на Рихтер на остров Минданао (Филипини) се образува голямо цунами, което убива повече от 10 хиляди души.



1977 г. – В София са открити студентските спортни игри Универсиада 77.



1977 г. – Съветският ледоразбивач Арктика е първият кораб, достигнал Северния полюс.



1998 г. – Президентът на САЩ Бил Клинтън признава в свидетелски показания, че е имал „неподходящи физически взаимоотношения“ със стажантката от Белия дом – Моника Люински.



1998 г. – Русия е принудена да девалвира рублата, икономическата криза е подсилена от политическата ситуация, а властта на президента Борис Елцин е силно разклатена.



1999 г. – Измитско земетресение: загиват над 17 хиляди души, а 44 хиляди са ранени в северозападна Турция.



2000 г. – Тина Търнър прави последния си голям концерт в Европа.



2008 г. – Американският плувец Майкъл Фелпс става първият човек, който спечелва осем златни медала в една олимпиада.



Родени на 17 август



1601 г. – Пиер дьо Ферма, френски математик († 1665 г.)



1603 г. – Ленарт Торщенсон, шведски военачалник († 1651 г.)



1629 г. – Ян III Собиески, полски крал († 1696 г.)



1753 г. – Йозеф Добровски, чешки филолог, родоначалник на славистиката († 1829 г.)



1786 г. – Виктория фон Сакс-Кобург-Заалфелд, херцогиня на Кент († 1861 г.)



1861 г. – Робер дьо Бурбулон, френски благородник († 1932 г.)



1868 г. – Едуард Абрамовски, полски учен († 1918 г.)



1878 г. – Славейко Арсов, български революционер († 1904 г.)



1887 г. – Карл I, император на Австро-Унгария († 1922 г.)



1887 г. – Маркъс Гарви, ямайски общественик и интелектуалец († 1940 г.)



1890 г. – Ханс Крайзинг, германски полковник и командир († 1969 г.)



1891 г. – Абрам Кардинер, американски лекар († 1981 г.)



1893 г. – Мей Уест, американска филмова и театрална актриса († 1980 г.)



1895 г. – Александър Филипов, български литературен критик († 1940 г.)



1897 г. – Лазар Дамов, гръцки и югославски комунистически деец († 1970 г.)



1898 г. – Матвей Захаров, съветски маршал († 1972 г.)



1920 г. – Франк Томпсън, британски офицер († 1944 г.)



1926 г. – Дзян Дзъмин, китайски политик



1929 г. – Гари Пауърс, американски офицер († 1977 г.)



1932 г. – Видиядхар Сураджпрасад Найпол, британски писател от индийски произход, Нобелов лауреат през 2002 г. († 2018 г.)



1935 г. – Олег Табаков, руски артист († 2018 г.)



1936 г. – Никола Гюзелев, български оперен певец († 2014 г.)



1943 г. – Николай Шматко, украински скулптор и художник († 2020 г.)



1943 г. – Робърт де Ниро, американски актьор



1951 г. – Валентин Гаджоков, български актьор



1952 г. – Гилермо Вилас, аржентински тенисист



1952 г. – Марио Тайсен, германски инженер



1952 г. – Нелсън Пикет, бразилски пилот от Формула 1



1952 г. – Николай Акимов, български режисьор и сценарист



1952 г. – Томас Хенън, американски астронавт



1953 г. – Херта Мюлер, румънско-германска писателка Нобелов лауреат



1955 г. – Ричард Хилтън, американски предприемач



1960 г. – Шон Пен, американски актьор и режисьор



1961 г. – Ерве Морен, френски политик



1962 г. – Гилби Кларк, американски китарист



1962 г. – Майкъл Уилдър, американски шахматист и юрист



1966 г. – Родни Мълън, американски скейтбордист



1968 г. – Николай Антонов, български лекоатлет



1970 г. – Джим Къриър, американски тенисист



1977 г. – Уилям Галас, френски футболист



1977 г. – Даниел Панку, румънски футболист



1977 г. – Таря Турунен, финландска певица



1977 г. – Тиери Анри, френски футболист



1978 г. – Вибеке Стене, норвежка певица



1978 г. – Яна Маринова, българска актриса



1980 г. – Дани Гуйса, испански футболист



1981 г. – Надя Полякова, българска актриса



1983 г. – Том Форд, английски професионален играч на снукър



1986 г. – Маркус Берг, шведски футболист



1986 г. – Невена Цонева, българска поп певица



1987 г. – Михаел Шар, швейцарски колоездач



1990 г. – Иван Шарич, хърватски шахматист



2000 г. – Лил Пъмп, американски рап изпълнител



