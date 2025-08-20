На днешната дата в историята

Пиксабей

636 г. – Между Византия и Арабския халифат се състои битка при Ярмук.

917 г. – Българо-византийски войни: Българските войски, водени от цар Симеон I, разбиват войските на Византия в Битката при Ахелой.

1634 г. – В Москва е издаден първият руски буквар.

1741 г. – Руският мореплавател от датски произход Витус Беринг открива Аляска.

1829 г. – По време на Руско-турската война (1828 – 1829) руски части влизат в Одрин.

1876 г. – В Османската империя започват масови погроми над арменците.

1892 г. – По време на Втория си конгрес БСДП окончателно се разцепва на БСДП начело с Димитър Благоев и БСДС начело с Янко Сакъзов.

1914 г. – Първата световна война: Германски войски превземат Брюксел.

1918 г. – Латвия, Литва и Естония са признати за самостоятелни държави от страните на Антантата.

1931 г. – Открито е XXIII обикновено народно събрание с председател Стефан Стефанов, председател на Съюза на българските индустриалци.

1940 г. – По заповед на Йосиф Сталин агенти на КГБ извършват атентат срещу Лев Троцки, емигрант в Мексико, който на следващия ден умира.

1943 г. – Втората световна война: Извършена е англо-американска бомбардировка над Исперихско и Пордим, Плевенско.

1945 г. – В СССР е създаден свръхсекретен комитет за разработване на атомна бомба.

1960 г. – Сенегал напуска Федерация Мали и се обявява за независима самостоятелна република.

1968 г. – На 20 срещу 21 август е извършена интервенция на държавите от Варшавския договор в Чехословакия за ликвидиране на Пражката пролет.

1975 г. – Самолетът при полет 540 на ČSA се разбива на 17 км от летището в Дамаск, Сирия и убива 126 души на борда.

1977 г. – Програма Вояджър: От авиобазата Кейп Канаверал във Флорида е изстрелян космическия апарат на НАСА Вояджър 2, чиято цел е изследването на външните планети на Слънчевата система.

1980 г. – В Евксиноград, Тодор Живков връчва орден „Кирил и Методий“ – I степен на гръцкия композитор Микис Теодоракис за неговите творчески постижения.

1988 г. – Приключва Ирано-иракската война.

1989 г. – По наблюдения на Вояджър 2 е доказано съществуването на първия най-външен пръстен на планетата Нептун.

1991 г. – Естония обявява независимост от СССР.

1998 г. – САЩ нанасят въздушни удари с крилати ракети срещу предполагаеми бази на Осама бин Ладен в Афганистан и химическа лаборатория в Судан, в отговор на атентатите срещу американските посолства в Кения и Танзания от 7 август.

2006 г. – Рожерио Сени подобрява рекорда на Хосе Луис Чилаверт за вратар с най-много отбелязани голове.

2006 г. – Националната инициатива „Първанов – президент“ за издигането на сегашния президент на България за втори мандат е подкрепена от 172 български кмета.

2008 г. – Самолетът при полет 5022 на „Спанеър“ от Мадрид, Испания до Гран Канария, излиза от пистата и се разбива на летище „Мадрид-Барахас“. От 172 души на борда 146 умират веднага, а още 8 умират по-късно от наранявания, получени при катастрофата.

2011 г. – При захождане за кацане, самолетът който изпълнява полет 6560 на „Фърст Еър“ се разбива в хълм, скрит от облаци, близо до летище „Резолют Бей“ в Канада. Загиват 12 души на борда.

