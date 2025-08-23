На днешната дата в историята

1244 г. – Турската армия превзема Йерусалим.



1305 г. – Екзекутиран е шотландския национален герой Уилям Уолъс.



1328 г. – Състои се коронацията на Филип VI.



1382 г. – Руската войска използва за първи път артилерия при отбраната на Москва от татарите.



1514 г. – Османските войски побеждават сефевидите в Битката при Чалдиран и придобиват контрол над източна Мала Азия и северен Ирак.



1572 г. – Късно вечерта в Париж започва масов погром на хугеноти, известен като Вартоломеевата нощ.



1770 г. – Джеймс Кук обявява Австралия за колония на Англия.



1799 г. – Наполеон напуска Египет и се завръща във Франция.



1839 г. – Обединеното кралство анексира Хонконг.



1866 г. – Австро-пруската война приключва с подписването на Пражки договор, съгласно който Венеция е предадена на Италия.



1877 г. – Руско-турска война (1877-1878): Води се най-тежкият бой по време на Шипченската битка (11 август стар стил).



1914 г. – Първата световна война: Япония обявява война на Германия и бомбардира Циндао в Китай.



1921 г. – Файсал I е коронован за крал на Ирак.



1924 г. – Разстоянието между Земята и Марс е най-малко – за последен път е било такова през 10 век.



1927 г. – Никола Сако и Бартоломео Ванцети са екзекутирани на електрически стол в Масачузетс.



1935 г. – На кулите на Кремъл са поставени рубинови петолъчки.



1939 г. – Втора световна война: Нацистка Германия и СССР подписват Пакт за ненападение в Москва. В секретно допълнение Балтийските страни, Финландия и Полша са поделени между двете държави.



1940 г. – Втора световна война: Германия започва бомбардировки над Лондон.



1942 г. – Втора световна война: Започва Битката при Сталинград, продължила шест месеца.



1943 г. – Втората световна война: С победа на Червената армия завършва битката при Курската дъга – най-голямата танкова битка в историята.



1943 г. – След вечеря в италианското посолство в София, Цар Борис III е открит на сутринта в безсъзнание след силно повръщане.



1944 г. – Втора световна война: Освободена е Марсилия.



1944 г. – Втора световна война: Министър-председателят на Румъния Йон Антонеску е арестуван и е установено ново правителство; Румъния излиза от войната срещу Русия и се присъединява към Съюзниците.



1960 г. – В Екваториална Гвинея е заловена най-голямата жаба (3,3 kg).



1979 г. – Балетистът от Болшой театър Александър Годунов получава политическо убежище в САЩ.



1989 г. – Пеещата революция: Приблизително 2 милиона граждани на Литва, Латвия и Естония се хващат за ръце на пътя Вилнюс – Талин и образуват 600 км жива верига на свободата, в протест на 50-годишнината от включването им в СССР след съветско-нацисткия Пакт за ненападение.



1990 г. – Армения обявява своята независимост от СССР.



1990 г. – Източна Германия и Западна Германия обявяват, че ще се обединят на 3 октомври същата година.



1990 г. – Саддам Хюсеин се появява по иракската национална телевизия със западни „гости“ (всъщност заложници), в опит да предотврати Войната в Залива.



1991 г. – Борис Елцин обявява, че КПСС престава да съществува като политическа партия и се спира издаването на вестник Правда.



2006 г. – Левски (София) става първият български отбор, влязъл в групите на Шампионската лига.



2007 г. – Тим Хенман обявява на пресконференция в Ню Йорк, че ще се откаже от професионалния тенис.



Родени:



686 г. – Карл Мартел, франкски майордом († 741 г.)



1740 г. – Иван VI, император на Русия († 1764 г.)



1741 г. – Жан-Франсоа Лаперуз, френски изследовател († 1788 г.)



1754 г. – Луи XVI, крал на Франция († 1793 г.)



1766 г. – Йохан Центуриус фон Хофмансег, германски биолог († 1849 г.)



1769 г. – Жорж Кювие, френски биолог († 1832 г.)



1776 г. – Хьоне Вронски, полски философ и математик († 1853 г.)



1777 г. – Аделаид Орлеанска, френска принцеса († 1847 г.)



1780 г. – Вартоломей Копитар, словенски филолог и библиограф († 1844 г.)



1803 г. – Гюстав Вапер, белгийски художник († 1874 г.)



1851 г. – Алоис Ирасек, чешки писател († 1930 г.)



1852 г. – Арнълд Тойнби, британски социален икономист († 1883 г.)



1856 г. – Леонтий Бенуа, руски архитект († 1928 г.)



1863 г. – Филип Чакъров, български революционер(† 1936 г.)



1864 г. – Елевтериос Венизелос, министър-председател на Гърция († 1936 г.)



1868 г. – Пол Отле, белгийски библиограф († 1944 г.)



1869 г. – Едгар Ли Мастърс, американски поет († 1950 г.)



1870 г. – Йордан Пиперката, български революционер († ? г.)



1880 г. – Александър Грин, руски писател († 1932 г.)



1887 г. – Алвин Хансен, американски икономист († 1975 г.)



1896 г. – Владимир Бъчваров, български лекар († 1955 г.)



1896 г. – Жак Рюеф, френски икономист († 1978 г.)



1899 г. – Албер Клод, белгийски биохимик, Нобелов лауреат през 1974 г. († 1983 г.)



1910 г. – Джузепе Меаца, италиански футболист(† 1979 г.)



1912 г. – Джийн Кели, американски танцьор(† 1996 г.)



1921 г. – Кенет Ароу, американски икономист, Нобелов лауреат



1922 г. – Иван Джуренов, български писател



1923 г. – Пейо Бербенлиев, български архитект († 1999 г.)



1924 г. – Робърт Солоу, американски икономист, Нобелов лауреат през 1987 г.



1925 г. – Дончо Дончев (писател), български писател



1925 г. – Сулхан Цинцадзе, грузински композитор († 1991 г.)



1927 г. – Диана Баумринд, американски психолог



1929 г. – Вера Майлс, американска актриса



1930 г. – Димитър Канушев, български театрален критик († 1993 г.)



1930 г. – Мишел Рокар, министър-председател на Франция



1931 г. – Хамилтън Смит, американски микробиолог, Нобелов лауреат през 1978 г.



1932 г. – Хуари Бумедиен, президент на Алжир († 1978 г.)



1933 г. – Йордан Хаджиев, български писател



1934 г. – Дора Смедовска, българска актриса



1940 г. – Николай Колев, български етнолог



1944 г. – Георги Стоилов, български политик



1945 г. – Исаяс Флорендо Бегония, филипински дипломат



1945 г. – Рита Павоне, италианска певица



1946 г. – Кейт Мун, британски рок музикант от The Who († 1978 г.)



1951 г. – Ахмад Кадиров, президент на Чечения († 2004 г.)



1956 г. – Андреас Фльор, германски математик († 1991 г.)



1965 г. – Илия Троянов, българо-германски писател



1966 г. – Чарли Бурман, английски актьор



1968 г. – Людмила Радкова, певица



1970 г. – Ривър Финикс, американски актьор († 1993 г.)



1971 г. – Деметрио Албертини, италиански футболист



1978 г. – Весела, българска попфолк певица



1978 г. – Георги Чиликов, български футболист



1978 г. – Коби Брайънт, американски баскетболист



1981 г. – Кармен Лувана, американска порно актриса



1984 г. – Глен Джонсън, английски футболист



1988 г. – Олга Говорцова, беларуска тенисистка

