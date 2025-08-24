На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

79 г. – Изригва вулканът Везувий; градовете Помпей, Херкулан и Стабий са погребани под вулканична пепел и хиляди хора загиват. (някои учени смятат, че това става на 24 октомври)



410 г. – Аларих I крал на вестготи превзема и ограбва три дена Рим.



1185 г. – Солун е нападнат, ограбен, а голяма част от жителите му са избити от сицилиански нормани.



1215 г. – Папа Инокентий III обявява Магна харта за невалидна.



1349 г. – 6 хиляди евреи са убити в Майнц след обвинението, че са болни от чума.



1456 г. – Приключва отпечатването на Библията на Гутенберг.



1572 г. – Вартоломеева нощ: През нощта на празника на св. Вартоломей във Франция започва масово избиване на хугеноти (френски протестанти).



1690 г. – Основан е град Калкута в Индия.



1886 г. – Съставено е дванадесетото правителство на Княжество България, начело с Петко Каравелов.



1891 г. – Томас Едисон патентова кинокамерата.



1912 г. – Аляска става територия на САЩ.



1931 г. – Франция и СССР подписват договор за ненападение.



1944 г. – България във Втората световна война: Правителството на България издава нареждане войските на Нацистка Германия да напуснат територията на страната; в съответствие с нареждането започва обезоръжаване на германските войници и до 7 септември е отнето оръжието на 15 000 от тях.



1944 г. – Партизанско движение в България: Рило-Пиринския партизански отряд провежда Жабокрекската бойна операция.



1949 г. – Влиза в сила договорът, с който се учредява НАТО.



1954 г. – Президентът на САЩ Дуайт Айзенхауер подписва закон, забраняващ комунистическата партия.



1966 г. – В СССР е изстрелян космическия апарат Луна 11.



1968 г. – Франция взривява първата си водородна бомба в операция Операция Канопус и така става петата термоядрена сила в света.



1969 г. – Открит е курортният комплекс Албена.



1971 г. – Pink Floyd изпълняват най-известния си концерт на развалините на амфитеатъра в Помпей, като с това отбелязват 1892-ата годишнина от изчезването на града.



1981 г. – Марк Дейвид Чапман е осъден на доживотен затвор без право на замяна през първите 20 години за убийството на Джон Ленън.



1991 г. – Михаил Горбачов подава оставка, като водач на Комунистическата партия на Съветския съюз.



1991 г. – Украйна обявява своята независимост от СССР.



1992 г. – Установяват се дипломатически отношения между Китайска народна република и Южна Корея.



1994 г. – Израел и Организацията за освобождение на Палестина постигат съгласие за палестинска автономия на Западния бряг.



1995 г. – Излиза операционната система Windows 95 на Microsoft.



2006 г. – Международният астрономически съюз променя определението за „планета“, съгласно което Плутон вече се смята за планета-джудже.



2008 г. – Закрити са Летните олимпийски игри в Пекин.



Родени:



1198 г. – Александър II, крал на Шотландия († 1429 г.)



1753 г. – Александър Римски-Корсаков, руски генерал



1772 г. – Вилхелм I, крал на Нидерландия († 1840 г.)



1865 г. – Фердинанд I, крал на Румъния († 1927 г.)



1874 г. – Станое Станоевич, сръбски историк



1899 г. – Хорхе Луис Борхес, аржентински писател († 1986 г.)



1915 г. – Алис Брадли Шелдън, британска писателка († 1987 г.)



1916 г. – Хол Смит, американски актьор († 1994 г.)



1926 г. – Атанас Жеков, български художник († 2006 г.)



1927 г. – Хари Марковиц, американски икономист, Нобелов лауреат през 1990 г.



1929 г. – Ясер Арафат, палестински лидер, Нобелов лауреат през 1994 г. († 2004 г.)



1932 г. – Кирил Бъчваров, български писател



1936 г. – Любка Рондова, българска народна певица († 2016 г.)



1945 г. – Винс Макмеън, представител на Световна федерация по кеч



1945 г. – Кен Хенсли, британски рок музикант



1947 г. – Паулу Коелю, бразилски писател



1948 г. – Жан-Мишел Жар, френски музикант



1948 г. – Силвия Рангелова, българска актриса



1951 г. – Орсън Кард, американски писател



1954 г. – Константа Тимчева, български онколог



1955 г. – Петко Йовчев, български архитект († 2012 г.)



1959 г. – Михаел Клееберг, немски писател и преводач



1961 г. – Настася Кински, американска актриса



1965 г. – Марли Матлин, американска актриса



1965 г. – Реджи Милър, американски баскетболист



1971 г. – Антоанета Френкева, българска плувкиня



1972 г. – Адриан Гънел, английски професионален играч на снукър



1973 г. – Грей Делайл, американска актриса



1977 г. – Ангелина Гаврилова, българска балерина



1977 г. – Сафийе Чан, немска поетеса



1977 г. – Юрген Махо, австрийски футболист



1977 г. – Роберт Енке, немски футболист, вратар († 2009 г.)



1979 г. – Елена Пеева, българска актриса



1979 г. – Костадин Филипов, български журналист и телевизионен водещ.



1980 г. – Рейчъл Карпани, австралийска актриса



1981 г. – Чад Майкъл Мъри, американски актьор



1982 г. – Ким Шелстрьом, шведски футболист



1983 г. – Марта Игареда, мексиканска актриса



1988 г. – Рупърт Гринт, британски актьор

