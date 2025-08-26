На днешната дата в историята

Снимка Pixabay

На 26 август в историята се отбелязва края на Втората Шипченска битка през 1877 г., абдикацията на княз Александър I Батенберг през 1886 г. и откриването на паметника на Свободата на връх Шипка през 1934 г.

Ето някои от ключовите събития, които са се случили на 26 август:

1886 г.

- Княз Александър I Батенберг окончателно абдикира от българския престол и напуска страната.

Също така, на този ден се припомня и важно събитие от Руско-турската освободителна война:

1877 г. - На 26 август се слага край на Втората Шипченска битка, която е решаваща за хода на войната.

1934 г.

- Цар Борис III открива Паметника на Свободата на връх Шипка, създаден от архитекта Атанас Донков и скулптора Александър Андреев.

1990 г.

- Подпален е Партийният дом на Българската социалистическа партия (БСП).

