На днешната дата в историята

Пиксабей

27 август е 239-ият ден в годината според григорианския календар (240-и през високосна година).

Събития

1798 г. – Обединени френски и ирландски сили разбиват английската армия и провъзгласяват Ирландия за република.

1813 г. – Наполеон разгромява обединените руско-австрийско-пруски войски в Битката при Дрезден.

1859 г. – В Пенсилвания (САЩ) е открит първият нефтен кладенец в света.

1883 г. – Вулканът Кракатау в Индонезия започва последната си фаза на изригване.

1895 г. – На Черни връх във Витоша започва основаването на Български туристически съюз под ръководството на писателя Алеко Константинов.

1896 г. – Англо-занзибарска война: Състои се най-кратката война в историята – едва 38 минути между Обединеното кралство и Занзибар.

1908 г. – Основан е белгийският футболен клуб Андерлехт.

1911 г. – Основан е ПФК ЦСКА Москва под името ОЛЛС.

1916 г. – Първата световна война: Румъния обявява война на Австрия, а Италия обявява война на Германия.

1916 г. – Първата световна война: Българската армия осъществява втория етап на Леринската операция на Македонския фронт.

1928 г. – В Париж шестнадесет държави подписват пакта Бриан-Келог, който отхвърля войната, като способ за решаване на международни конфликти; окончателно пактът е подписан от 62 държави, но той не допринася с нищо за световния мир.

1939 г. – В Германия е осъществен първият в света полет на реактивен самолет.

1950 г. – Би Би Си осъществява първото телевизионно предаване на живо.

1955 г. – Излиза първият брой на книгата Световни рекорди на Гинес.

1959 г. – С решение на Политбюро на ЦК на БКП е закрит концлагера Белене.

1962 г. – НАСА изстрелва космическия апарат Маринър 2.

1977 г. – В експлоатация е пусната АЕЦ в Чернобил.

1979 г. – Бомба на ИРА убива Лорд Маунтбатън и още 3 души, докато са на почивка на яхта в Слайгоу, Ирландия; друга бомба в Северна Ирландия убива 18 британски войници.

1991 г. – Европейската общност признава независимостта на Балтийските страни: Литва, Латвия и Естония.

1991 г. – Молдова обявява независимостта си от СССР.

1999 г. – Руският космонавт Сергей Авдеев поставя световен рекорд по престой в Космоса – 742 дни, прекарани в космическата станция Мир.

2000 г. – Кулата Останкино в Москва се запалва, трима души загиват.

2003 г. – Марс е в най-близка позиция до Земята за последните 60 000 години, като минава приблизително на 55 758 006 километра от Земята.

2006 г. – Самолетът при полет 5191 на „Комеър“ се разбива при излитане от летище „Блу Грас“, Лексингтън, Кентъки и убива всички без един от общо 50 души на борда.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!