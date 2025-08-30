На днешната дата в историята

1040 г. – България под Византийско владичество: Избухва въстанието на Петър Делян.



1721 г. – С подписването на Нищадския мирен договор между Русия и Швеция завършва Северната война.



1787 г. – Кралят на Франция Луи XVI разпуска парламента.



1881 г. – В София са раздадени първите бойни знамена на части на Българската армия.



1907 г. – В София е открит Паметникът на Цар Освободител.



1914 г. – Първата световна война: Германски военни самолети започват бомбардировки на Париж.



1924 г. – В София е осветен православния Храм-паметник Свети Александър Невски.



1933 г. – Създадена е френската авиокомпания Ер Франс.



1945 г. – Британските сили освобождават Хонконг от японска окупация.



1952 г. – Осъществен е първият полет на британски бомбардировач Авро Вулкан, използван от Кралските военновъздушни сили в периода от 1953 до 1984 година.



1956 г. – България установява дипломатически отношения с Тунис.



1963 г. – Влиза в употреба гореща линия между президентите на СССР и САЩ.



1973 г. – В Кения е забранен ловът на слонове.



1974 г. – Експресът Белград-Дортмунд дерайлира в Загреб, при което загиват 153 пътника.



1983 г. – Полет 5463 на „Аерофлот“ се разбива в планината Долан, докато приближава международното летище в Алмати в днешен Казахстан и убива всички 90 души на борда.



1984 г. – При бомбен атентат на жп гара в Пловдив загива една жена, а 42-ма души са ранени.



1987 г. – Стефка Костадинова поставя световен рекорд в скока на височина – 209 см.



1991 г. – Азербайджан обявява независимостта си от СССР.



1992 г. – Състои се историческата пресконференция на президента на България Жельо Желев, известна като „Боянски ливади“, на която той критикува правителството на Филип Димитров.



1995 г. – НАТО стартира Операция „Преднамерена сила“ срещу армията на Република Сръбска, която заплашва да атакува обозначените от ООН „безопасни зони“ в Босна и Херцеговина.



1999 г. – В Източен Тимор се провежда референдум, в който огромното мнозинство подкрепя обявяването на независимост от Индонезия (което е постигнато едва на 20 май 2002 г.).



2021 г. – Последните американски войски се оттеглят от Афганистан, с което се слага край на войната там.



Родени на 30 август



1401 г. – Георгий Сфранцес, византийски историк и Велик логотет († след 1478 г.)



1705 г. – Дейвид Хартли, британски мислител († 1757 г.)



1748 г. – Жак-Луи Давид, френски художник († 1825 г.)



1794 г. – Стивън У. Киърни, американски военачалник († 1848 г.)



1797 г. – Мери Шели, английска писателка († 1851 г.)



1842 г. – Александра Александровна, руска княгиня († 1849 г.)



1844 г. – Фридрих Рацел, германски географ († 1904 г.)



1852 г. – Якоб Вант Хоф, холандски химик, Нобелов лауреат през 1901 г.) († 1911 г.)



1860 г. – Исак Левитан, руски художник († 1900 г.)



1861 г. – Чарлс Хемлин, американски юрист († 1938 г.)



1870 г. – Александра Георгиевна, велика руска княгиня († 1891 г.)



1871 г. – Ърнест Ръдърфорд, британски физик, Нобелов лауреат през 1908 г. († 1937 г.)



1884 г. – Теодор Сведберг, шведски физикохимик, Нобелов лауреат през 1926 г. († 1971 г.)



1892 г. – Любомир Весов, български поет († 1922 г.)



1898 г. – Цола Драгойчева, български политик († 1993 г.)



1898 г. – Шърли Бут, американска актриса († 1992 г.)



1899 г. – Цоню Дамянов, български юрист († ? г.)



1901 г. – Вилхелм Сабо, австрийски писател († 1986 г.)



1905 г. – Александър Запорожец, руски психолог († 1981 г.)



1908 г. – Фред Макмъри, американски актьор († 1991 г.)



1912 г. – Едуард Пърсел, американски физик, Нобелов лауреат през 1952 г. († 1997 г.)



1913 г. – Ричард Стоун, британски икономист, Нобелов лауреат през 1984 г. († 1991 г.)



1927 г. – Найден Вълчев, български писател



1929 г. – Цветан Бончев, български физик († 1995 г.)



1930 г. – Стоян Цветков, български професор († 2007 г.)



1930 г. – Уорън Бъфет, американски инвеститор



1931 г. – Джак Суиджърт, американски астронавт († 1982 г.)



1932 г. – Данко Димитров, български писател



1934 г. – Анатолий Солоницин, руски актьор († 1982 г.)



1947 г. – Михаил Йончев, български поп-певец, носител на две награди от фестивала „Златният Орфей“



1948 г. – Виктор Скумин, руски учен



1954 г. – Александър Лукашенко, първи президент на Беларус



1958 г. – Анна Политковская, руска журналистка († 2006 г.)



1959 г. – Димитър Цонев, български журналист († 2016 г.)



1960 г. – Хасан Насрала, шиитски духовен водач



1963 г. – Марк Стронг, британски актьор



1972 г. – Камерън Диас, американска актриса



1972 г. – Павел Недвед, чешки футболист



1973 г. – Кимбърли Джоузеф, австралийска актриса



1977 г. – Норкис Батиста, венецуелска актриса



1977 г. – Огнян Огнянов, български футболист



1978 г. – Светослав Тодоров, български футболист



1979 г. – Хуан Игнасио Чела, аржентински тенисист



1980 г. – Боян Ковачев, български актьор



1980 г. – Дарин Ангелов, български актьор



1980 г. – Деян Ангелов, български актьор



1980 г. – Ейнджъл Коулби, английска актриса



1982 г. – Анди Родик, американски тенисист



1989 г. – Юмико Ашикава, японски певец

