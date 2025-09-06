На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

394 – Състои се Битката при Фригид, в която християнският източноримски император Теодосий I побеждава и убива езичника узурпатор Флавий Евгений и неговия франкски magister militum Арбогаст.



1492 г. – Флотилията на мореплавателя Христофор Колумб напуска остров Ла Гомера (Канарски острови) и се отправя на запад; по-късно синът му Ернандо Колон приема, че това е началната дата на прехода през океана, довел до откриването на Америка.



1522 г. – Витория, един от оцелелите кораби от експедицията на Фернандо Магелан, се завръща в Санлукар де Барамеда (Испания) и става първият кораб, обиколил света.



1688 г. – Белград е превзет от Австрия, което води до избухването на Чипровското въстание.



1791 г. – В Прага на коронацията на Леополд II, крал на Бохемия, за император на Свещената Римска империя, е представена специално за целта последната опера и произведение на Моцарт – „Милосърдието на Тит“.



1883 г. – Княз Александър Батенберг възстановява Търновската конституция, отменена от него 2 години по-рано.



1885 г. – Съединението на България: през нощта срещу 6 септември военни части, командвани от Данаил Николаев, установяват контрол над Пловдив и отстраняват правителството и главния управител на Източна Румелия Гаврил Кръстевич (стар стил).



1901 г. – В Бъфало (Ню Йорк) е извършен атентат срещу президента на САЩ Уилям Маккинли, в резултат на което той умира 8 дни по-късно.



1915 г. – България в Първата световна война: Сключени са Военната конвенция между Германия, Австро-Унгария и България, Тайната българо-германска спогодба и Българо-турската конвенция.



1939 г. – Втората световна война: Южна Африка обявява война на Германия.



1940 г. – Румънският крал Карол II абдикира в полза на сина си Михай I.



1941 г. – Сталин издава заповед за разстрел на 170 политически затворници, сред които е и Кръстьо Раковски.



1941 г. – Прието е изменение на Закона за защита на държавата, в резултат на което се предвижда смъртно наказание за повече политически провинения.



1941 г. – Холокост: нацистките власти задължават всички евреи, живеещи в Германия, да носят отличителен знак – шестоъгълната звезда на Давид.



1944 г. – Лесковац е сринат до основи от англо-американската авиация в най-унищожителната бомбардировка в историята на Балканите, а от 28 000 негови жители 6000 губят живота си.



1948 г. – Юлиана става кралица на Нидерландия.



1948 г. – Екзарх Стефан I Български подава оставка под натиска на комунистическото правителство на Народна република България.



1959 г. – В Народна република България се провежда автомобилно рали за първи път.



1965 г. – индийски войски нахлуват в Западен Пакистан за предотвратяване на пакистанска офанзива в Кашмир.



1968 г. – Есватини получава национална независимост от Великобритания.



1970 г. – Два пътнически самолета от Европа за Ню Йорк, са едновременно отвлечени от палестински терористични членове на НФВП и откарани до „Доусънс Фийлд“ в Йордания.



1974 г. – Открита е новата Централна гара София.



1983 г. – СССР признава за свалянето на южнокорейския пътнически самолет (269 жертви) с обяснението, че военните пилоти не са наясно с вида на самолета, когато той нарушава съветското въздушно пространство.



1985 г. – Самолетът при полет 105 на „Мидуест Експрес Еърлайнс“ катастрофира близо до международното летище „Генерал Мичъл“, Милуоки, Уисконсин и убива всички 31 души на борда.



1991 г. – На втория по големина град в Русия е върнато името Санкт Петербург, сменено през 1924 г. на Ленинград.



1997 г. – Екип от астрономи открива Калибан – естествен спътник на Уран.



1997 г. – Състои се погребението на трагично загиналата принцеса Даяна, по време на което повече от 1 милион души излизат по улиците, а други 2,5 милиона по света наблюдават по телевизията.



2000 г. – В централата на ООН в Ню Йорк с участието на 150 държавни глави и други високопоставени политици започва най-голямата световна среща на върха, наречена Среща на хилядолетието.



2005 г. – Калифорния става първият щат на САЩ, който легализира еднополовия брак.



Родени на 6 септември



1666 г. – Иван V, руски цар († 1696 г.)



1757 г. – Маркиз дьо Лафайет, френски военен и политически деец, пряк участник в 3 революции († 1834 г.)



1766 г. – Джон Далтон, английски физик и химик († 1844 г.)



1781 г. – Антон Диабели, австрийски композитор и музикален издател († 1858 г.)



1808 г. – Абд ал-Кадир, алжирски емир, национален герой († 1883 г.)



1809 г. – Бруно Бауер, немски философ († 1882 г.)



1817 г. – Михаил Когълничану, румънски държавник († 1891 г.)



1860 г. – Джейн Адамс, американска общественичка, Нобелова лауреатка през 1931 г. († 1935 г.)



1860 г. – Лорентзос Мавилис, гръцки поет († 1912 г.)



1864 г. – Никола Габровски, български публицист и политик († 1925 г.)



1876 г. – Джон Маклауд, британски физиолог, лауреат на Нобелова награда за физиология и медицина през 1923 г. († 1935 г.)



1879 г. – Адолф Щраус, германски офицер († 1973 г.)



1879 г. – Атанас Христов, български офицер († ?)



1879 г. – Йозеф Вирт, германски политик († 1956 г.)



1882 г. – Иван Красновски, български юрист и политик († 1941 г.)



1885 г. – Франц Теодор Чокор, австрийски писател († 1969 г.)



1889 г. – Фриц Кюнкел, германски психолог († 1956 г.)



1892 г. – Едуард Виктор Епълтън, британски физик, лауреат на Нобелова награда за физика през 1947 г. († 1965 г.)



1893 г. – Димитър Айранов, командващ Въздушните войски († 1950 г.)



1896 г. – Станимир Лилянов, български писател († 1973 г.)



1898 г. – Асен Жабленски, български хоров диригент († 1972 г.)



1898 г. – Ксенофонт Иванов, български учен († 1967 г.)



1900 г. – Вълко Червенков, български политик и държавник († 1980 г.)



1903 г. – Георгиос Вафопулос, гръцки поет († 1996 г.)



1904 г. – Любомир Пипков, български композитор († 1974 г.)



1913 г. – Леонидас да Силва, бразилски футболист († 2004 г.)



1915 г. – Франц Йозеф Щраус, германски политик († 1988 г.)



1921 г. – Михаил Михайлов, български актьор († 1996 г.)



1923 г. – Петър II, крал на Югославия († 1970 г.)



1924 г. – Вълко Цвятков Вълков, български партизанин († 1944 г.)



1925 г. – Андреа Камилери, италиански писател († 2019 г.)



1926 г. – Клаус фон Амсберг, принц-консорт на Нидерландия († 2002 г.)



1926 г. – Шиничи Хоши, японски писател († 1997 г.)



1926 г. – Юрий Вичев, български диригент († 2012 г.)



1928 г. – Евгений Светланов, руски композитор, диригент и пианист († 2002 г.)



1928 г. – Робърт М. Пърсиг, американски писател († 2017 г.)



1929 г. – Димитър Аврамов, български изкуствовед († 2008 г.)



1929 г. – Мортимър Плано, кубински барабанист († 2006 г.)



1934 г. – Олег Калугин, руски разузнавач (КГБ)



1937 г. – Ирина Соловьова, руска космонавтка



1939 г. – Сусуму Тонегава, японски молекулярен биолог, лауреат на Нобелова награда за физиология и медицина през 1987 г.



1943 г. – Ричард Робъртс, британски биохимик, лауреат на Нобелова награда за физиология и медицина през 1993 г.



1943 г. – Роджър Уотърс, британски музикант



1946 г. – Хана Загорова, чешка певица († 2022 г.)



1947 г. – Брус Риъх, шотландски футболист и треньор



1947 г. – Силвестър, британски музикант († 1988 г.)



1951 г. – Александър Карапанчев, български писател († 2021 г.)



1951 г. – Золтан Рибли, унгарски шахматист



1951 г. – Шабан Шаулич, сръбски певец († 2019 г.)



1952 г. – Светолик Милчич, български писател



1954 г. – Александър Тарханов, руски футболен треньор



1957 г. – Живко Господинов, български футболист († 2015 г.)



1971 г. – Долорес О’Риърдън, ирландска музикантка († 2018 г.)



1972 г. – Дилан Бруно, американски актьор



1973 г. – Грег Руседски, британски тенисист



1974 г. – Нина Першон, шведска певица



1974 г. – Тим Хенман, английски тенисист



1976 г. – Джина Стоева, българска попфолк певица



1978 г. – Крум Дончев, български автомобилен състезател



1978 г. – Тодор Кючуков, български футболист



1980 г. – Джоузеф Йобо, нигерийски футболист



1982 г. – Мартин Амедик, германски футболист



1983 г. – Радослав Великов, български борец



1985 г. – Стефан Мирев, български политик и юрист



1986 г. – Рейвън Райли, американска порно актриса



1988 г. – Валентин Йотов, български шахматист



1988 г. – Макс Георги, британска певица (Avenue и The Wanted)

