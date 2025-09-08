На днешната дата в историята

Снимка Pixabay

На 8 септември историята помни няколко ключови събития: през 1944 г. е нахлуването на Червената армия в България, което слага началото на съветската окупация и промяна на държавното устройство; през 1946 г. в България се провежда референдум за монархия или република, проправяйки пътя към установяване на комунистически режим; през 1954 г. е създаден просъществувалият 23 години военен съюз СЕАТО; а през 1991 г. Република Македония обявява своята независимост от Югославия.

Важни събития от 8 септември:

1944 г.:

Съветската армия навлиза в България, което бележи началото на съветската окупация и дълбока промяна в политическата система на страната.

1946 г.:

В България се провежда всенародно допитване (референдум) за промяна на държавното управление от монархия в република, което води до премахването на монархията.

1954 г.:

Подписан е договор за създаването на Югоизточноазиатската организация за отбрана (СЕАТО), военен съюз, който просъществува 23 години.

1991 г.:

Република Македония, след референдум, обявява своята независимост от Югославия

