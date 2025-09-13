На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

335 г. – Император Константин Велики и представители на православното духовенство освещават църквата Възкресение Христово в Йерусалим.



533 г. – Византийският пълководец Велизарий разбива армията на вандалите и с това слага край на тяхното кралство.



1699 г. – Слънчево затъмнение, за което се съобщава в приписка на монах от Черепишкия манастир.



1861 г. – Земетресение в Югозападна България.



1872 г. – Иларион Макариополски е посрещнат тържествено в Търново като митрополит на Търновската епархия.



1902 г. – Във Великобритания за първи път като доказателство за вина са използвани пръстови отпечатъци, снети от мястото на престъплението.а



1907 г. – Осъществен е първият свободен контролируем вертикален полет с хеликоптер, без да има връзка със земята от французина Пол Корню.



1922 г. – В Ал Азизия, Либия, е измерена най-високата температура на сянка в света – 57,8 °C.



1923 г. – В Мъглиж (Казънлъшко) преждевременно избухва Септемврийското въстание, организирано от БКП в съюз с БЗНС.



1941 г. – Край Добрич са спуснати с парашути две групи по 5 души българи – инструктори за партизанското движение, начело с Атанас Дамянов и Груди Филипов, изпратени от съветското разузнаване.



1943 г. – България във Втората световна война: провеждат се англо-американски бомбардировки над Стара Загора, Горна Оряховица и Казанлък.



1953 г. – Никита Хрушчов е избран за Генерален секретар на ЦК на КПСС.



1962 г. – Народна република България установява дипломатически отношения с Кралство Лаос.



1962 г. – За дванадесети път Елвис Пресли оглавява британския хит парад с песента She is Not You.



1965 г. – В САЩ е издадена песента Yesterday на групата Бийтълс.



1976 г. – В Улан Батор, Людмила Живкова подписва план за научно и културно сътрудничество с Монголия за 1976 – 1980.



1993 г. – Израел и Организацията за освобождение на Палестина подписват Договори от Осло, инициирани от Норвегия, като част от мирния процес в Израелско-палестинския конфликт.



1996 г. – Оригинал на История славянобългарска на Паисий Хилендарски е донесен от анонимен дарител в Националния исторически музей. Ръкописът е изнесен тайно от българската обител на полуостров Атон (Света гора), но по-късно е върнат обратно.



1999 г. – При взрив в 8-етажен жилищен блок в Москва, Русия, загиват 124 души.



2008 г. – В Делхи, Индия, избухват поредица от бомбени експлозии, които убиват 30 души и раняват други 130.



Родени на 13 септември



64 – Юлия Флавия, дъщеря на римския император Тит и Марция Фурнила († 91 г.)



1087 г. – Йоан II Комнин, византийски император († 1143 г.)



1739 г. – Григорий Потьомкин, руски държавник († 1791 г.)



1818 г. – Гюстав Емар, френски писател († 1883 г.)



1819 г. – Клара Шуман, германска музикантка и композиторка († 1896 г.)



1853 г. – Ханс Кристиан Йоахим Грам, датски микробиолог († 1938 г.)



1856 г. – Артур Кьониг, германски физиолог († 1901 г.)



1860 г. – Джон Пършинг, американски генерал († 1948 г.)



1863 г. – Артър Хендерсън, британски политик, Нобелов лауреат през 1934 († 1935 г.)



1866 г. – Адолф Майер, швейцарски психиатър († 1950 г.)



1874 г. – Арнолд Шьонберг, австрийски композитор († 1971 г.)



1876 г. – Шъруд Андерсън, американски писател († 1941 г.)



1888 г. – Иван Антипов-Каратаев, руски почвовед († 1965 г.)



1889 г. – Пиер Рьоверди, френски поет († 1960 г.)



1891 г. – Атанас Стефанов, български военен деец († 1944 г.)



1894 г. – Джон Пристли, английски писател и драматург († 1984 г.)



1894 г. – Юлиан Тувим, полски поет († 1953 г.)



1903 г. – Клодет Колбер, американска актриса от френски произход († 1996 г.)



1914 г. – Аспарух Сариев, български актьор († 1988 г.)



1916 г. – Роалд Дал, уелски писател († 1990 г.)



1918 г. – Атанас Ставрев, български футболист и съдия († 1990 г.)



1923 г. – Атанас Трайков, български актьор († 1994 г.)



1924 г. – Морис Жар, френски композитор и диригент († 2009 г.)



1927 г. – Дзанис Дзанетакис, министър-председател на Гърция († 2010 г.)



1929 г. – Николай Гяуров, български оперен певец († 2004 г.)



1940 г. – Оскар Ариас Санчес, президент на Коста Рика, Нобелов лауреат



1942 г. – Бела Кароли, румънски треньор по спортна гимнастика



1944 г. – Жаклин Бисет, английска актриса



1953 г. – Мария Статулова, българска актриса



1961 г. – Дейв Мъстейн, американски музикант (Megadeth)



1967 г. – Майкъл Джонсън, американски спринтьор



1968 г. – Антон Кутев, български политик



1970 г. – Ким Сун-ил, южнокорейски преводач († 2004 г.)



1971 г. – Горан Иванишевич, хърватски тенисист



1974 г. – Николай Фенерски, български писател



1981 г. – Севим Али, български политик



1982 г. – Живко Джуранов, български актьор



1982 г. – Сорая Арнелас, испанска певица



1987 г. – Цветана Пиронкова, българска тенисистка



1993 г. – Найл Хоран, ирландски певец (One Direction)



1989 г. – Томас Мюлер, германски футболист

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!