На днешната дата в историята
снимка: pixabay.com
335 г. – Император Константин Велики и представители на православното духовенство освещават църквата Възкресение Христово в Йерусалим.
533 г. – Византийският пълководец Велизарий разбива армията на вандалите и с това слага край на тяхното кралство.
1699 г. – Слънчево затъмнение, за което се съобщава в приписка на монах от Черепишкия манастир.
1861 г. – Земетресение в Югозападна България.
1872 г. – Иларион Макариополски е посрещнат тържествено в Търново като митрополит на Търновската епархия.
1902 г. – Във Великобритания за първи път като доказателство за вина са използвани пръстови отпечатъци, снети от мястото на престъплението.а
1907 г. – Осъществен е първият свободен контролируем вертикален полет с хеликоптер, без да има връзка със земята от французина Пол Корню.
1922 г. – В Ал Азизия, Либия, е измерена най-високата температура на сянка в света – 57,8 °C.
1923 г. – В Мъглиж (Казънлъшко) преждевременно избухва Септемврийското въстание, организирано от БКП в съюз с БЗНС.
1941 г. – Край Добрич са спуснати с парашути две групи по 5 души българи – инструктори за партизанското движение, начело с Атанас Дамянов и Груди Филипов, изпратени от съветското разузнаване.
1943 г. – България във Втората световна война: провеждат се англо-американски бомбардировки над Стара Загора, Горна Оряховица и Казанлък.
1953 г. – Никита Хрушчов е избран за Генерален секретар на ЦК на КПСС.
1962 г. – Народна република България установява дипломатически отношения с Кралство Лаос.
1962 г. – За дванадесети път Елвис Пресли оглавява британския хит парад с песента She is Not You.
1965 г. – В САЩ е издадена песента Yesterday на групата Бийтълс.
1976 г. – В Улан Батор, Людмила Живкова подписва план за научно и културно сътрудничество с Монголия за 1976 – 1980.
1993 г. – Израел и Организацията за освобождение на Палестина подписват Договори от Осло, инициирани от Норвегия, като част от мирния процес в Израелско-палестинския конфликт.
1996 г. – Оригинал на История славянобългарска на Паисий Хилендарски е донесен от анонимен дарител в Националния исторически музей. Ръкописът е изнесен тайно от българската обител на полуостров Атон (Света гора), но по-късно е върнат обратно.
1999 г. – При взрив в 8-етажен жилищен блок в Москва, Русия, загиват 124 души.
2008 г. – В Делхи, Индия, избухват поредица от бомбени експлозии, които убиват 30 души и раняват други 130.
Родени на 13 септември
64 – Юлия Флавия, дъщеря на римския император Тит и Марция Фурнила († 91 г.)
1087 г. – Йоан II Комнин, византийски император († 1143 г.)
1739 г. – Григорий Потьомкин, руски държавник († 1791 г.)
1818 г. – Гюстав Емар, френски писател († 1883 г.)
1819 г. – Клара Шуман, германска музикантка и композиторка († 1896 г.)
1853 г. – Ханс Кристиан Йоахим Грам, датски микробиолог († 1938 г.)
1856 г. – Артур Кьониг, германски физиолог († 1901 г.)
1860 г. – Джон Пършинг, американски генерал († 1948 г.)
1863 г. – Артър Хендерсън, британски политик, Нобелов лауреат през 1934 († 1935 г.)
1866 г. – Адолф Майер, швейцарски психиатър († 1950 г.)
1874 г. – Арнолд Шьонберг, австрийски композитор († 1971 г.)
1876 г. – Шъруд Андерсън, американски писател († 1941 г.)
1888 г. – Иван Антипов-Каратаев, руски почвовед († 1965 г.)
1889 г. – Пиер Рьоверди, френски поет († 1960 г.)
1891 г. – Атанас Стефанов, български военен деец († 1944 г.)
1894 г. – Джон Пристли, английски писател и драматург († 1984 г.)
1894 г. – Юлиан Тувим, полски поет († 1953 г.)
1903 г. – Клодет Колбер, американска актриса от френски произход († 1996 г.)
1914 г. – Аспарух Сариев, български актьор († 1988 г.)
1916 г. – Роалд Дал, уелски писател († 1990 г.)
1918 г. – Атанас Ставрев, български футболист и съдия († 1990 г.)
1923 г. – Атанас Трайков, български актьор († 1994 г.)
1924 г. – Морис Жар, френски композитор и диригент († 2009 г.)
1927 г. – Дзанис Дзанетакис, министър-председател на Гърция († 2010 г.)
1929 г. – Николай Гяуров, български оперен певец († 2004 г.)
1940 г. – Оскар Ариас Санчес, президент на Коста Рика, Нобелов лауреат
1942 г. – Бела Кароли, румънски треньор по спортна гимнастика
1944 г. – Жаклин Бисет, английска актриса
1953 г. – Мария Статулова, българска актриса
1961 г. – Дейв Мъстейн, американски музикант (Megadeth)
1967 г. – Майкъл Джонсън, американски спринтьор
1968 г. – Антон Кутев, български политик
1970 г. – Ким Сун-ил, южнокорейски преводач († 2004 г.)
1971 г. – Горан Иванишевич, хърватски тенисист
1974 г. – Николай Фенерски, български писател
1981 г. – Севим Али, български политик
1982 г. – Живко Джуранов, български актьор
1982 г. – Сорая Арнелас, испанска певица
1987 г. – Цветана Пиронкова, българска тенисистка
1993 г. – Найл Хоран, ирландски певец (One Direction)
1989 г. – Томас Мюлер, германски футболист
