На днешната дата в историята
снимка: pixabay.com
1752 г. – Британската империя приема Григориански календар и пропуска 11 дни (предишният ден е 2 септември).
1812 г. – Наполеонови войни: Седем дни след Бородинската битка, Наполеон със своята Велика армия влиза в Москва без бой, но намира градът изоставен и запален от отстъпващите руснаци.
1829 г. – Руско-турска война (1828-1829): Османската империя сключва с Русия Одринския мирен договор, който слага край на войната.
1867 г. – Излиза първото издание на „Капиталът“ на Карл Маркс.
1901 г. – Президентът на САЩ Уилям Маккинли умира след покушението от 6 септември и поста заема Теодор Рузвелт.
1903 г. – Избухва Кръстовденското въстание.
1911 г. – Руският премиер Пьотър Столипин е застрелян от Дмитрий Богров, докато присъства на представлението на „Приказката за цар Салтан“ на Римски-Корсаков в Киевската опера, в присъствието на императора на Руската империя Николай II.
1917 г. – Временното руско правителство обявява Руската империя за република.
1918 г. – Първа световна война: Започва атаката на Антантата при Добро поле.
1939 г. – VS-300 на Игор Сикорски става първият успешно изпробван хеликоптер.
1943 г. – Назначено е Правителство на България начело с Добри Божилов.
1944 г. – Излиза първият брой на вестник „Земеделско знаме“, орган на БЗНС, с главен редактор Никола Петков.
1954 г. – В строго секретно ядрено изпитание, съветски бомбардировач Ту-4 пуска атомна бомба от 40 килотона северно от село Тоцкое, Оренбургска област, Русия.
1959 г. – Съветският космически апарат Луна 2 става първият обект с човешки произход на Луната, разбивайки се на нейната повърхност.
1960 г. – Приключва срещата в Багдад на страните производителки на петрол, с която се създава ОПЕК.
1978 г. – СССР изстрелва автоматичния космически апарат Венера 12.
1982 г. – Убит е избраният президент на Ливан Бахир Джемайел.
1999 г. – Кирибати, Науру и Тонга се присъединяват към Организацията на обединените нации.
2000 г. – Microsoft пуска Windows Me.
2006 г. – Покрив на летище на испанския остров Менорка се срутва и затрупва над 20 души. Според данни на регионалното правителство само трима души са пострадали при инцидента.
Родени на 14 септември
208 г. – Диадумениан, римски император († 218 г.)
1169 г. – Алексий II Комнин, византийски император († 1183 г.)
1769 г. – Александър фон Хумболт, немски естественик († 1859 г.)
1791 г. – Франц Боп, немски езиковед († 1867 г.)
1817 г. – Теодор Щорм, германски писател († 1888 г.)
1838 г. – Христо Иванов-Големия, български политик († 1898 г.)
1847 г. – Димитър Греков, министър-председател на България († 1901 г.)
1847 г. – Павел Яблочков, руски изобретател († 1894 г.)
1848 г. – Адолф Албин, румънски шахматист († 1920 г.)
1849 г. – Иван Павлов, руски физиолог, Нобелов лауреат († 1936 г.)
1853 г. – Марк-Емил Руше, швейцарски политик († 1912 г.)
1859 г. – Добри Петков, български политик († 1932 г.)
1860 г. – Даниел Бланшу, български педагог († 1945 г.)
1860 г. – Димитър Гешов, български военен деец († 1922 г.)
1863 г. – Стою Брадистилов, български военен деец († 1930 г.)
1864 г. – Робърт Сесил, английски политик, Нобелов лауреат († 1958 г.)
1868 г. – Иван Пожарлиев, български военен († 1943 г.)
1884 г. – Стоян Кантуров, български революционер († 1959 г.)
1889 г. – Мария Естер де Каповиля, еквадорска дълголетница († 2006 г.)
1920 г. – Марио Бенедети, уругвайски писател († 2009 г.)
1920 г. – Лорънс Клайн, американски икономист, Нобелов лауреат († 2013 г.)
1921 г. – Иван Янчев, български актьор († 1995 г.)
1928 г. – Алберто Корда, кубински фотограф († 2001 г.)
1929 г. – Фердинан Ойоно, камерунски писател и политик († 2010 г.)
1930 г. – Антон Дончев, български писател
1932 г. – Кирил Семов, български поп певец († 1972 г.)
1936 г. – Уолтър Кьониг, американски актьор
1937 г. – Ренцо Пиано, италиански архитект
1940 г. – Венцеслав Константинов, български писател и преводач († 2019 г.)
1942 г. – Хираня Лал Шрестха, непалски дипломат
1944 г. – Гюнтер Нетцер, немски футболист
1947 г. – Сам Нийл, новозеландски актьор
1950 г. – Адемир Кенович, босненски режисьор
1951 г. – Владимир Мелников, украински писател, композитор, поет
1954 г. – Васил Стоев, български музикант
1956 г. – Константинос Александру Караманлис, министър-председател на Гърция
1958 г. – Джон Херингтън, американски астронавт
1965 г. – Дмитрий Медведев, трети президент на Руската федерация
1973 г. – Румен Иванов, български футболист
1975 г. – Антоанета Добрева-Нети, българска певица
1983 г. – Ейми Уайнхаус, английска певица († 2011 г.)
1985 г. – Ая Уето, японска актриса и певица
1987 г. – Джейда Атеш, турска актриса
