На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

1752 г. – Британската империя приема Григориански календар и пропуска 11 дни (предишният ден е 2 септември).



1812 г. – Наполеонови войни: Седем дни след Бородинската битка, Наполеон със своята Велика армия влиза в Москва без бой, но намира градът изоставен и запален от отстъпващите руснаци.



1829 г. – Руско-турска война (1828-1829): Османската империя сключва с Русия Одринския мирен договор, който слага край на войната.



1867 г. – Излиза първото издание на „Капиталът“ на Карл Маркс.



1901 г. – Президентът на САЩ Уилям Маккинли умира след покушението от 6 септември и поста заема Теодор Рузвелт.



1903 г. – Избухва Кръстовденското въстание.



1911 г. – Руският премиер Пьотър Столипин е застрелян от Дмитрий Богров, докато присъства на представлението на „Приказката за цар Салтан“ на Римски-Корсаков в Киевската опера, в присъствието на императора на Руската империя Николай II.



1917 г. – Временното руско правителство обявява Руската империя за република.



1918 г. – Първа световна война: Започва атаката на Антантата при Добро поле.



1939 г. – VS-300 на Игор Сикорски става първият успешно изпробван хеликоптер.



1943 г. – Назначено е Правителство на България начело с Добри Божилов.



1944 г. – Излиза първият брой на вестник „Земеделско знаме“, орган на БЗНС, с главен редактор Никола Петков.



1954 г. – В строго секретно ядрено изпитание, съветски бомбардировач Ту-4 пуска атомна бомба от 40 килотона северно от село Тоцкое, Оренбургска област, Русия.



1959 г. – Съветският космически апарат Луна 2 става първият обект с човешки произход на Луната, разбивайки се на нейната повърхност.



1960 г. – Приключва срещата в Багдад на страните производителки на петрол, с която се създава ОПЕК.



1978 г. – СССР изстрелва автоматичния космически апарат Венера 12.



1982 г. – Убит е избраният президент на Ливан Бахир Джемайел.



1999 г. – Кирибати, Науру и Тонга се присъединяват към Организацията на обединените нации.



2000 г. – Microsoft пуска Windows Me.



2006 г. – Покрив на летище на испанския остров Менорка се срутва и затрупва над 20 души. Според данни на регионалното правителство само трима души са пострадали при инцидента.



Родени на 14 септември



208 г. – Диадумениан, римски император († 218 г.)



1169 г. – Алексий II Комнин, византийски император († 1183 г.)



1769 г. – Александър фон Хумболт, немски естественик († 1859 г.)



1791 г. – Франц Боп, немски езиковед († 1867 г.)



1817 г. – Теодор Щорм, германски писател († 1888 г.)



1838 г. – Христо Иванов-Големия, български политик († 1898 г.)



1847 г. – Димитър Греков, министър-председател на България († 1901 г.)



1847 г. – Павел Яблочков, руски изобретател († 1894 г.)



1848 г. – Адолф Албин, румънски шахматист († 1920 г.)



1849 г. – Иван Павлов, руски физиолог, Нобелов лауреат († 1936 г.)



1853 г. – Марк-Емил Руше, швейцарски политик († 1912 г.)



1859 г. – Добри Петков, български политик († 1932 г.)



1860 г. – Даниел Бланшу, български педагог († 1945 г.)



1860 г. – Димитър Гешов, български военен деец († 1922 г.)



1863 г. – Стою Брадистилов, български военен деец († 1930 г.)



1864 г. – Робърт Сесил, английски политик, Нобелов лауреат († 1958 г.)



1868 г. – Иван Пожарлиев, български военен († 1943 г.)



1884 г. – Стоян Кантуров, български революционер († 1959 г.)



1889 г. – Мария Естер де Каповиля, еквадорска дълголетница († 2006 г.)



1920 г. – Марио Бенедети, уругвайски писател († 2009 г.)



1920 г. – Лорънс Клайн, американски икономист, Нобелов лауреат († 2013 г.)



1921 г. – Иван Янчев, български актьор († 1995 г.)



1928 г. – Алберто Корда, кубински фотограф († 2001 г.)



1929 г. – Фердинан Ойоно, камерунски писател и политик († 2010 г.)



1930 г. – Антон Дончев, български писател



1932 г. – Кирил Семов, български поп певец († 1972 г.)



1936 г. – Уолтър Кьониг, американски актьор



1937 г. – Ренцо Пиано, италиански архитект



1940 г. – Венцеслав Константинов, български писател и преводач († 2019 г.)



1942 г. – Хираня Лал Шрестха, непалски дипломат



1944 г. – Гюнтер Нетцер, немски футболист



1947 г. – Сам Нийл, новозеландски актьор



1950 г. – Адемир Кенович, босненски режисьор



1951 г. – Владимир Мелников, украински писател, композитор, поет



1954 г. – Васил Стоев, български музикант



1956 г. – Константинос Александру Караманлис, министър-председател на Гърция



1958 г. – Джон Херингтън, американски астронавт



1965 г. – Дмитрий Медведев, трети президент на Руската федерация



1973 г. – Румен Иванов, български футболист



1975 г. – Антоанета Добрева-Нети, българска певица



1983 г. – Ейми Уайнхаус, английска певица († 2011 г.)



1985 г. – Ая Уето, японска актриса и певица



1987 г. – Джейда Атеш, турска актриса

