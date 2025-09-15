На днешната дата в историята

Снимка Pixabay

На 15 септември през 1821 г. пет държави в Централна Америка – Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас и Никарагуа – обявяват независимост от Испания. На същия ден през 1916 г. за първи път са използвани танкове по време на битката при Сома в Първата световна война. През 1918 г. на българските позиции на Солунския фронт е извършено пробиване в битката при Добро поле.

По-значими събития на 15 септември:

1821 г.:

Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас и Никарагуа обявяват независимост от Испания.

1916 г.:

По време на битката при Сома (Първата световна война) за първи път се използват танкове.

1918 г.:

Българските позиции на Солунския фронт са пробити по време на битката при Добро поле.

1919 г.:

Излиза първият брой на списанието "Везни" на Гео Милев.

1947 г.:

(1947 г.) Включване към САЩ на днешните щати Калифорния, Невада, Юта и Аризона след края на войната между САЩ и Мексико с превземането на Мексико сити.

Важни личности:

608 г.:

Свети Бонифаций IV става папа.

668 г.:

Римският император Констант II е убит в банята си от заговорници.

921 г.:

Света Людмила Чешка е убита по заповед на снаха си.

1514 г.:

Томас Уолси е избран за архиепископ на Йорк.

1903 г.:

Основан е футболният клуб Гремио Порто Алегре в Бразилия

