На днешната дата в историята
Снимка Pixabay
На 15 септември през 1821 г. пет държави в Централна Америка – Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас и Никарагуа – обявяват независимост от Испания. На същия ден през 1916 г. за първи път са използвани танкове по време на битката при Сома в Първата световна война. През 1918 г. на българските позиции на Солунския фронт е извършено пробиване в битката при Добро поле.
По-значими събития на 15 септември:
1821 г.:
Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас и Никарагуа обявяват независимост от Испания.
1916 г.:
По време на битката при Сома (Първата световна война) за първи път се използват танкове.
1918 г.:
Българските позиции на Солунския фронт са пробити по време на битката при Добро поле.
1919 г.:
Излиза първият брой на списанието "Везни" на Гео Милев.
1947 г.:
(1947 г.) Включване към САЩ на днешните щати Калифорния, Невада, Юта и Аризона след края на войната между САЩ и Мексико с превземането на Мексико сити.
Важни личности:
608 г.:
Свети Бонифаций IV става папа.
668 г.:
Римският император Констант II е убит в банята си от заговорници.
921 г.:
Света Людмила Чешка е убита по заповед на снаха си.
1514 г.:
Томас Уолси е избран за архиепископ на Йорк.
1903 г.:
Основан е футболният клуб Гремио Порто Алегре в Бразилия
