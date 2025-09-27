На днешната дата в историята

фото: pixabay.com

1529 г. – Започва Обсадата на Виена, след като Сюлейман I напада града.



1540 г. – Папа Павел III узаконява, създадения шест години по-рано от Игнаций Лойола, Общество на Исус (йезуитите).



1821 г. – Мексико получава независимостта си от Испания.



1822 г. – Жан-Франсоа Шамполион обявява, че е разшифровал Розетския камък.



1825 г. – Пусната е в експлоатация първата в света пътническа железопътна линия между английските градове Стоктън он Тийс и Дарлингтън (40 km).



1854 г. – Параходът Арктик с 300 души на борда потъва. Това е първото голямо бедствие в Атлантическия океан.



1864 г. – Хаджи Димитър се прехвърля във Влашко след неуспешен опит да бъде ликвидиран търновския гръцки митрополит.



1877 г. – Руско-турската война (1877-1878): В щаба на руската армия пристига генерал Едуард Тотлебен, който е определен да поеме ръководството на военните действия край Плевен.



1885 г. – В Харков е открит Южноруският технологически институт – първото висше техническо учебно заведение в Русия.



1898 г. – Открита е жп линията Гебедже (днес Белослав) – Варна (15 km).



1903 г. – Избухва Кръстовденското въстание.



1918 г. – Владайското въстание: Въстаниците обявяват, че монархията е свалена и България става република (т.нар. Радомирска република) с председател Александър Стамболийски.



1922 г. – Гръцкият крал Константинос I абдикира от трона в полза на най-възрастния си син Георгиос II.



1937 г. – Балийският тигър е обявен за изчезнал животински вид.



1940 г. – Втора световна война: В Берлин е подписан Тристранния пакт – съюзен договор между Нацистка Германия, Фашистка Италия и Японската империя.



1946 г. – 26 Обикновено народно събрание приема Закон за кинокултурата, според който грижата за „правилното ѝ развитие“ принадлежи на държавата.



1959 г. – Около 5000 души умират на главния японски остров Хоншу след преминаването на тайфун.



1962 г. – С Постановление №162 в Търново е основан Висш педагогически институт „Братя Кирил и Методий“, който по-късно прераства във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.



1964 г. – Комисията „Уорън“ решава, че единствено Ли Харви Осуалд е виновен за убийството на президента на САЩ Джон Кенеди, извършено на 22 ноември 1963 година.



1972 г. – На двудневно посещение в Народна република България пристига генералният секретар на Румънската комунистическа партия и председател на Държавния съвет на Социалистическа република Румъния Николае Чаушеску.



1983 г. – Ричард Столман представя проекта GNU за разработване на свободна операционна система, подобна на UNIX.



1996 г. – В обръщение по БНТ президентът д-р Желю Желев обявява, че е изпратил лична молба до МВФ за финансова помощ за България.



1998 г. – Интернет търсачката на Google обявява, че това е нейният рожден ден.



2000 г. – Съдът официално реабилитира д-р Г. М. Димитров, осъден задочно през 1940-те години за „антидържавна дейност“.



2003 г. – Изстрелян е апаратът на Европейската космическа агенция СМАРТ-1, предназначен за изследване на Луната от лунна орбита.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!