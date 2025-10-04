На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

771 г. – След смъртта на брат си Карломан, Карл Велики става единствен владетел на Франкската държава.



1366 г. – Започва антитурският (по-късно и антибългарски) кръстоносен морски поход на граф Амадей VI Савойски.



1537 г. – Излиза от печат първата пълна англоезична Библия с преводи на Уилям Тиндъл и Майлс Ковърдел.



1582 г. – Въведен е Григорианският календар от папа Григорий XIII; в Италия, Полша, Португалия и Испания 4 октомври е последван от 15 октомври.



1824 г. – Мексико е обявено за република.



1830 г. – Белгия е обявена за независима държава, след като 15 години е била част от Нидерландия



1853 г. – Кримска война: Османската империя обявява война на Русия, след като тя отказва да изтегли войските си от дунавските княжества.



1883 г. – Ориент Експрес започва първото си пътуване от Париж до Румъния, преминавайки през 6 държави.



1910 г. – След бягството на крал Мануел II във Великобритания Португалия става република.



1912 г. – Балканска война: Османската империя обявява война на Балканския съюз.



1930 г. – Основан е футболният клуб АЕЛ.



1957 г. – Космическа програма на СССР: Съветският съюз изстрелва от космодрума в Байконур първия в света орбитален изкуствен спътник Спутник-1.



1958 г. – Обявена е Петата френска република.



1974 г. – Започва строежът на автомагистрала Хемус, предвидена да свързва София и Варна.



1963 г. – Гамбия получава право на вътрешно самоуправление, а на следващата година става независима държава.



1974 г. – В Гърция е основана партията „Нова демокрация“.



1990 г. – Демонтирана е петолъчката от фасадата на вече бившия Партиен дом в София.



1992 г. – Самолетът при полет 1862 на „Ел Ал“ се разбива в две жилищни сгради в Амстердам и убива 43 души, включително 39 на земята.



1993 г. – Руска конституционна криза (1992 – 1993): Борис Елцин потушава бунта на твърдолинейните комунисти, след 10-часов щурм с танкове срещу сградата на парламента в Москва.



2001 г. – Самолетът при полет 1812 на „Сибериа Еърлайнс“: Самолет „Туполев Ту-154“ е свален над Черно море от заблудена украинска военна ракета С-200, загиват 78 души.



2004 г. – Американският частен ракетоплан SpaceShipOne извършва втория си пробен полет в космоса, за което получава наградата Ansari X Prize в размер на 10 млн. долара.



Родени на 4 октомври



1289 г. – Луи X, крал на Франция († 1316 г.)



1542 г. – Роберто Белармино, италиански кардинал († 1621 г.)



1729 г. – Джовани Пиранези, италиански художник († 1778 г.)



1787 г. – Франсоа Гизо, френски политик († 1874 г.)



1802 г. – Адолф Ниел, френски генерал († 1869 г.)



1814 г. – Жан-Франсоа Миле, френски живописец († 1875 г.)



1822 г. – Ръдърфорд Хейс, 19-и президент на САЩ († 1893 г.)



1853 г. – Стефан Панаретов, български учен († 1931 г.)



1874 г. – Гаврил Кацаров, български историк († 1958 г.)



1892 г. – Енгелберт Долфус, австрийски политик († 1934 г.)



1895 г. – Бъстър Кийтън, американски актьор († 1966 г.)



1895 г. – Рихард Зорге, журналист († 1944 г.)



1903 г. – Андрей Гречко, съветски маршал († 1976 г.)



1903 г. – Джон Атанасов, американски компютърен пионер († 1993 г.)



1903 г. – Ернст Калтенбрунер, нацистки офицер († 1946 г.)



1912 г. – Любомир Ангелов, български футболист († 1984 г.)



1916 г. – Виталий Гинзбург, руски физик, Нобелов лауреат († 2009 г.)



1923 г. – Чарлтън Хестън, американски актьор († 2008 г.)



1924 г. – Иван Митев, български лекар († 2006 г.)



1926 г. – Георги Георгиев – Гец, български актьор († 1996 г.)



1937 г. – Франц Враницки, австрийски политик



1938 г. – Иван Лалов, български физик



1939 г. – Ангел Михайлов, български композитор († 1998 г.)



1941 г. – Ан Райс, американска писателка († 2021 г.)



1945 г. – Димитър Кирков, български писател († 2017 г.)



1946 г. – Сюзън Сарандън, американска актриса



1949 г. – Луис Сепулведа, чилийски писател († 2020 г.)



1952 г. – Кърстен Кук, английска актриса



1955 г. – Хорхе Валдано, аржентински футболист



1967 г. – Лив Шрайбър, американски актьор



1976 г. – Алиша Силвърстоун, американска актриса



1980 г. – Томаш Росицки, чешки футболист



1982 г. – Кейти Макграт, ирландска актриса



1984 г. – Елена Катина, руска певица (Тату)



1984 г. – Ивайло Захариев, български актьор



1986 г. – Йоанна Темелкова, българска актриса



1989 г. – Кими Майснер, американска фигуристка



1990 г. – Михаела Маевска, българска спортистка

