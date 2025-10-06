На днешната дата в историята

Снимка Пиксабей

На 6 октомври в историята се отбелязва смъртта на цар Самуил (1014 г.), рождението на първия български космонавт Георги Иванов (1940 г.), деня на Конституцията на България (1947 г.) и деня на Земята (1970 г.).

Исторически събития

1014 г.

- Цар Самуил умира в двореца си в Скопие, вероятно от сърдечен удар, след като научава за съдбата на своя армия.

1947 г.

- Приета е новата Конституция на Народна Република България, която е в сила до 1990 г.

1970 г.

- Отбелязва се първият "Ден на Земята", което поставя началото на глобалното движение за опазване на околната среда.

