На днешната дата в историята

1531 г. – Швейцарският реформатор Улрих Цвингли загива в битка при Капел по време на втората война на религиозна основа между швейцарските протестантски и католически кантони.



1582 г. – Поради въвеждането на Григорианския календар този ден от тази година не съществува в Италия, Полша, Португалия и Испания.



1737 г. – Земетресение в Калкута (Индия) причинява смъртта на около 300 хиляди души.



1812 г. – Наполеонови войни: Френската армия на Наполеон Бонапарт се оттегля от Москва.



1881 г. – Американецът Дейвид Хюстън патентова първата фотолента.



1899 г. – В Южна Африка започва Втората бурска война.



1939 г. – Американския президент Франклин Рузвелт получава писмото на Алберт Айнщайн и други учени за възможността да бъде произведена атомна бомба.



1941 г. – Започва Комунистическата съпротива във Вардарска Македония.



1949 г. – Вилхелм Пик става първи (и последен) президент на ГДР.



1954 г. – Политическата и военна групировка на Хо Ши Мин Виетмин поема контрола над Северен Виетнам.



1958 г. – Програма Пионер: НАСА изстрелва лунната сонда Пионер 1, която пада обратно на Земята и изгаря.



1968 г. – Програма Аполо: НАСА изстрелва космическият апарат Аполо 7 – първата пилотирана мисия по програмата, с астронавтите Уоли Шира, Дон Айзъл и Уолтър Кънингам на борда.



1962 г. – Папа Йоан XXIII открива Вторият Ватикански събор, който е и последен за католическата църква и приключва през 1965 г., когато папа е Павел VI.



1986 г. – Студената война: Американският президент Роналд Рейгън и съветският ръководител Михаил Горбачов се срещат в Рейкявик, Исландия, в опит да продължат разговорите за съкращаване на своите ракетни арсенали в Европа.



1994 г. – Апаратът на НАСА Магелан е разрушен от атмосферата на Венера след приключване на мисията си.



2019 г. Нобелова награда за мир за 2019 г. присъдена на етиопския премиер Абий Ахмед за мирното споразумение с Еритрея

