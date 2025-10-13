На днешната дата в историята

Снимка Пиксабей

1972 г. – Полет 217 на „Аерофлот“ катастрофира край Москва и убива души 174 на борда.

1972 г. – Самолет на Уругвайските ВВС катастрофира в Андите. 28 души оцеляват след катастрофата. Всички освен 16 умират преди спасяването им на 23 декември.

1973 г. – Полет 964 на „Аерофлот“ катастрофира край Москва и убива души 122 на борда.

1976 г. – Боливийски товарен самолет Боинг 707 пада върху главната улица в град Санта Крус де ла Сиера, Боливия, при което загиват 102 души (97, повечето от които деца, на земята).

1983 г. – Космическата совалка Чалънджър се приземява успешно със седем астронавти на борда – най-многобройния екипаж в историята на космическите полети.

1990 г. – Американския президент Джордж Буш награждава Джон Атанасов с националния медал за техника и технологии с думите: „Професор Джон Атанасов, който винаги е подчертавал българския си произход и се гордее с него, е пример за всички...“. Това е най-голямото отличие в живота на бащата на компютрите.

1991 г. – В България са проведени избори за XXXVI народно събрание.

1994 г. – Президентът Желю Желев назначава с указ служебно 81 правителство на България с първата жена министър-председател на България Ренета Инджова.

1999 г. – Във Франция са разрешени със закон еднополовите бракове.

2010 г. – Приключва Миньорска авария в Копиапо 2010, след като всичките 33 миньори са извадени на повърхността.

2016 г. – Малдивите обявяват решението си да се оттеглят от Общността на нациите.

1943 г. – Втора световна война: Рига, столицата на Латвия, е превзета от Червената армия

1307 г. – Над 140 тамплиери във Франция са арестувани от агенти на Филип IV, след което са измъчвани, за да признаят обвинения в ерес.

1582 г. – Поради въвеждането на Григорианския календар този ден от тази година не съществува в Италия, Полша, Португалия и Испания.

1773 г. – Шарл Месие открива спиралната галактика „Водовъртеж“ (M51).

1792 г. – Във Вашингтон (окръг Колумбия) е направена първата копка на строежа на Белия дом.

1843 г. – В Ню Йорк е основана най-старата еврейска обществена организация – Бней Брит.

1884 г. – Международно прието е, че нулевият меридиан минава над Гринуич (Великобритания).

1899 г. – В България е съставено правителство начело с Тодор Иванчов.

1919 г. – След края на Първата световна война Антантата установява протекторат в Беломорска Тракия.

1923 г. – Столицата на Турция е преместена от Истанбул в Анкара.

1943 г. – Втора световна война: Новото правителство на Италия, начело с Пиетро Бадолио обявява война на нацистка Германия и Страните от Оста.

