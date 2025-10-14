На днешната дата в историята

Снимка Пиксабей

1066 г. – Норманското нашествие: Битка при Хейстингс: Кралят на Англия Харолд II е убит близо до Хейстингс от нормандската армия, предвождана от Уилям Завоевателя, който заема английския престол.

1529 г. – Турците под предводителството на султан Сюлейман I са принудени да прекратят Обсадата на Виена.

1582 г. – Поради въвеждането на Григорианския календар този ден от тази година не съществува в Италия, Полша, Португалия и Испания.

1789 г. – Джордж Уошингтън обявява първия Ден на благодарността.

1896 г. – В София е открито Държавно рисувателно училище (предшественик на Национална художествена академия) с пръв директор Иван Мърквичка.

1913 г. – В Южен Уелс (Великобритания) се случва най-голямата в историята на страната производствена авария – при взрив в мина загиват 439 миньори.

1915 г. – България в Първата световна война: Царство България обявява война на Кралство Сърбия и се включва в Първата световна война на страната на Централните сили.

1921 г. – Учредена е коалицията Народен сговор с председател Александър Греков.

1921 г. – Учреден е Българският младежки Червен кръст

1924 г. – Таджикистан влиза в СССР като Таджикска автономна съветска социалистическа република.

1926 г. – Излиза първото издание на детската книга Мечо Пух от английския писател Алън Милн.

1944 г. – Светият синод изразява с официално писмо подкрепа за политиката на правителството на Отечествения фронт.

1947 г. – Експерименталният самолет Bell X-1 на Военновъздушните сили на САЩ, задвижван с ракетен двигател, осъществява първия полет над скоростта на звука.

1962 г. – Студената война: Начало на Карибската криза: Американски разузнавателен полет над Куба прави снимки на разположени съветски установки за ядрено оръжие.

1964 г. – Мартин Лутър Кинг получава Нобелова награда за мир.

1964 г. – Леонид Брежнев става генерален секретар на ЦК на КПСС и ръководител на СССР, след като на пленум е свален предшественика му Никита Хрушчов.

1971 г. – Висшият педагогически институт във Велико Търново е преобразуван във Великотърновски университет „Кирил и Методий“.

1981 г. – Хосни Мубарак е избран за президент на Египет, една седмица след като Ануар Садат е убит при покушение.

1994 г. – Палестинският лидер Ясер Арафат, израелският министър-председател Ицхак Рабин и израелският министър на външните работи Шимон Перес получават Нобелова награда за мир.

2002 г. – Грузия обявява православието за официална държавна религия.

