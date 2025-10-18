На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

31 г. – В Рим по предварително начертан план е убит заговорникът Сеян.



1748 г. – Приключва Войната за австрийското наследство.



1795 г. – Обесена е Злата Мъгленска, след като е измъчвана зверски от османците, заради отказа ѝ да приеме мохамеданството; канонизирана е за светица.



1810 г. – Битка при Ловеч.



1867 г. – САЩ влиза във владение на Аляска, след като я купува от Русия за $7,2 милиона.



1890 г. – Основан е град Виндхук, Намибия.



1892 г. – Открива се първата платена далекосъобщителна телефонна линия Чикаго – Ню Йорк.



1906 г. – В Русия е обявено равноправие между съсловията в обществото.



1912 г. – Балканска война: Сръбският крал Петър I Караджорджевич издава обявление „Към сръбския народ“ като страната му се присъединява към войната.



1918 г. – В Париж е обявена декларация на президента на САЩ за даване на независимост на Чехословакия от Австро-Унгария.



1922 г. – Създадена е британската радиостанция Би Би Си (BBC).



1941 г. – Втората световна война: В Токио е арестуван съветският разузнавач Рихард Зорге.



1944 г. – Втората световна война: Червената армия нахлува в Чехословакия.



1945 г. – СССР получава планове на американската атомна бомба от Клаус Фукс.



1967 г. – Съветският космически апарат Венера 4 каца на Венера и става първият апарат, който измерва атмосферата на друга планета.



1981 г. – Открит е Античният театър в Пловдив



1989 г. – Ерих Хонекер, лидера на ГДР, подава оставка.



1991 г. – Азербайджан обявява независимост от СССР.



1993 г. – В Латвия е възстановена националната валута лат.



2003 г. - Майка Тереза ​​от Калкута е беатифицирана от папа Йоан Павел II



2005 г. - Саддам Хюсеин е изправен пред съда в Багдад за престъпления срещу човечеството



Родени на 18 октомври



1405 г. – Пий II, римски папа († 1464 г.)



1634 – Лука Джордано, италиански художник († 1705 г.)



1663 г. – Евгений Савойски, австрийски генерал († 1736 г.)



1833 г. – Васил Попович, български писател († 1897 г.)



1847 г. – Александър Лодигин, руски електротехник († 1923 г.)



1850 г. – Иван Пашалията, български революционер († ? г.)



1854 г. – Соломон Август Андре, шведски изследовател († 1897 г.)



1857 г. – Андрей Букурещлиев, български военен († 1925 г.)



1859 г. – Анри Бергсон, френски философ, Нобелов лауреат († 1941 г.)



1860 г. – Александър Ростковски, руски дипломат († 1903 г.)



1869 г. – Сребрен Поппетров, български революционер († 1950 г.)



1892 г. – Ангел Сладкаров, български оперетен артист († 1977 г.)



1895 г. – Йордан Ковачев, български писател († 1966 г.)



1918 г. – Константинос Мицотакис, министър-председател на Гърция († 2017 г.)



1919 г. – Анита О'Дей, американска певица († 2006 г.)



1920 г. – Мелина Меркури, гръцка актриса († 1994 г.)



1923 г. – Владимир Дивизиев, български учен († 1993 г.)



1926 г. – Йоахим Купш, немски писател († 2006 г.)



1926 г. – Чък Бери, американски музикант († 2017 г.)



1927 г. – Джордж Скот, американски актьор († 1999 г.)



1928 г. – Димитър Миланов, български футболист († 1995 г.)



1932 г. – Анани Явашев, български актьор († 2022 г.



1934 г. – Кир Буличов, руски учен († 2003 г.)



1935 г. – Питър Бойл, американски актьор († 2006 г.)



1937 г. – Людмил Стайков, български режисьор



1939 г. – Лий Харви Осуалд, вероятен убиец на Джон Ф. Кенеди († 1963 г.)



1942 г. – Калинка Вълчева, българска певица



1947 г. – Стефан Аладжов, български футболист



1947 г. – Моника Хелфер, австрийска писателка



1952 г. – Чък Лори, продуцент



1953 г. – Георги Райков, български борец († 2006 г.)



1953 г. – Константин Цанев, български актьор



1953 г. – Том Пецинис, австралийски писател



1956 г. – Мартина Навратилова, американска тенисистка



1959 г. – Милчо Манчевски, македонски режисьор



1960 г. – Жан Клод Ван Дам, белгийски актьор



1961 г. – Уинтън Марсалис, американски тромпетист



1962 г. – Ирис Ханика, немска писателка



1964 г. – Чарлз Строс, британски писател



1966 г. – Слави Трифонов, български шоумен



1968 г. – Лиса Чапъл, новозеландска актриса



1968 г. – Михаел Щих, германски тенисист



1971 г. – Ян Вагнер, немски писател



1973 г. – Сергей Безруков, руски актьор и певец



1973 г. – Раул Кристиян, порно актьор



1977 г. – Райън Нелсън, новозеландски футболист



1982 г. – Петя Стефанова, българска поетеса



1984 г. – Линдзи Вон, американска скиорка



1987 г. – Зак Ефрон, американски актьор

