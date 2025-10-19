На днешната дата в историята
202 г. пр.н.е. – Втора пуническа война: В Битката при Зама легионите на римския главнокомандващ Сципион Африкански разбиват нахлуващата картагенска армия, предвождана от Ханибал.
439 г. – Вандалите, водени от крал Гейзерик, превземат Картаген в Северна Африка.
1469 г. – Фердинанд II Арагонски и Исабела Кастилска сключват брак, който прокарва път към обединението на Арагон и Кастилия в една държава – Испания.
1781 г. – При Обсадата на Йорктаун, представители на британския командир лорд Корнуолис предават меча му и формално се предават на Джордж Вашингтон и граф дьо Рошамбо.
1812 г. – Наполеон I с френската армия се оттегля от Москва.
1813 г. – Приключва Битката при Лайпциг, в която Наполеон Бонапарт претърпява едно от най-лошите си поражения.
1903 г. – В Княжество България се произвеждат избори за 13 Обикновено Народно събрание, спечелени от управляващата Народнолиберална партия. На изборите гласуват 41% от избирателите.
1912 г. – Балканска война: Бой при Еласона – първият сблъсък между армиите на Гърция и Османската империя в хода на Балканската война.
1918 г. – Създадена е Автономната съветска социалистическа република на немците от Поволжието, просъществувала до 1941 г.
1925 г. – Започва гръцко-българския пограничен конфликт останал в историята с името Петрички инцидент.
1943 г. – Изследователи в Рутгерския университет изолират първия антибиотик против туберкулозата – стрептомицин.
1960 г. – Държавният департамент на САЩ налага ембарго на доставките за комунистическа Куба с изключение на храни и лекарства.
1986 г. – Президентът на Мозамбик Самора Машел и други 33 пътници загиват при катастрофа на самолет Ту-134 в планините на Мозамбик.
1987 г. – Черния понеделник: настъпва борсов срив, когато промишленият индекс Dow Jones пада с 22%.
1987 г. – В отговор на атаките на Иран срещу кораби в Персийския залив, Военноморските сили на САЩ изваждат от строя две ирански петролни платформи.
1991 г. – Земетресение с магнитуд 7 по Скалата на Рихтер удря Северна Италия – загиват 2000 души.
1993 г. – започват предварителни разговори между Виетнам и Китай за уреждане на акваториалния диспут за Тонкинския залив.
1995 г. – Състои се премиерата на индийския игрален филм Любовникът ще отведе булката.
2007 г. – Ратифицирана и приета е сегашната Конституция на Черна гора.
Родени на 19 октомври
1433 г. – Марсилио Фичино, италиански философ († 1499 г.)
1819 г. – Иван Момчилов, български просветител († 1869 г.)
1858 г. – Ваклин Церковски, български лекар († 1917 г.)
1858 г. – Жорж Албер Буланже, британски зоолог († 1937 г.)
1862 г. – Огюст Люмиер, френски изобретател († 1954 г.)
1874 г. – Лука Групчев, български революционер († 1947 г.)
1882 г. – Умберто Бочони, италиански художник († 1916 г.)
1890 г. – Цветан Каролев, български оперен певец († 1960 г.)
1897 г. – Владо Черноземски, български революционер († 1934 г.)
1897 г. – Педро Льоренте, испански треньор († ? г.)
1899 г. – Мигел Анхел Астуриас, гватемалски писател, Нобелов лауреат († 1974 г.)
1910 г. – Субраманиан Чандрасекар, индийски физик, Нобелов лауреат († 1995 г.)
1913 г. – Винисиус ди Морайс, бразилски писател († 1980 г.)
1916 г. – Жан Досе, френски имунолог Нобелов лауреат († 2009 г.)
1920 г. – Костадин Шопов, български волейболист († 2006 г.)
1921 г. – Гунар Нордал, шведски футболист († 1995 г.)
1924 г. – Лубомир Щроугал, чехословашки политик
1929 г. – Михаил Симонов, руски авиоконструктор († 1978 г.)
1931 г. – Маноло Ескобар, испански певец († 2013 г.)
1931 г. – Веселина Цанкова, писателка († 2014 г.)
1936 г. – Васил Гюзелев, български историк
1938 г. – Петър Иванов, български учен
1945 г. – Джон Хътчисън, канадски изобретател
1946 г. – Иван Димитров, български дипломат
1946 г. – Филип Пулман, английски писател
1947 г. – Николай Добрев, български политик († 1999 г.)
1950 г. – Петко Христов, български католически духовник
1955 г. – Олег Ковачев, български актьор
1958 г. – Маргарита Карамитева, българска актриса
1960 г. – Беате Ериксен, норвежка актриса
1962 г. – Ивендър Холифийлд, американски боксьор
1964 г. – Анес Жауи, френска актриса
1966 г. – Джон Фавро, американски актьор и режисьор
1968 г. – Светослав Танев, български актьор
1975 г. – Захари Димитров, български футболист
1978 г. – Веселин Иванов, български волейболист
1978 г. – Енрике Бернолди, бразилски автомобилен състезател
1981 г. – Хейки Ковалайнен, финландски пилот от Формула 1
