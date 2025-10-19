На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

202 г. пр.н.е. – Втора пуническа война: В Битката при Зама легионите на римския главнокомандващ Сципион Африкански разбиват нахлуващата картагенска армия, предвождана от Ханибал.



439 г. – Вандалите, водени от крал Гейзерик, превземат Картаген в Северна Африка.



1469 г. – Фердинанд II Арагонски и Исабела Кастилска сключват брак, който прокарва път към обединението на Арагон и Кастилия в една държава – Испания.



1781 г. – При Обсадата на Йорктаун, представители на британския командир лорд Корнуолис предават меча му и формално се предават на Джордж Вашингтон и граф дьо Рошамбо.



1812 г. – Наполеон I с френската армия се оттегля от Москва.



1813 г. – Приключва Битката при Лайпциг, в която Наполеон Бонапарт претърпява едно от най-лошите си поражения.



1903 г. – В Княжество България се произвеждат избори за 13 Обикновено Народно събрание, спечелени от управляващата Народнолиберална партия. На изборите гласуват 41% от избирателите.



1912 г. – Балканска война: Бой при Еласона – първият сблъсък между армиите на Гърция и Османската империя в хода на Балканската война.



1918 г. – Създадена е Автономната съветска социалистическа република на немците от Поволжието, просъществувала до 1941 г.



1925 г. – Започва гръцко-българския пограничен конфликт останал в историята с името Петрички инцидент.



1943 г. – Изследователи в Рутгерския университет изолират първия антибиотик против туберкулозата – стрептомицин.



1960 г. – Държавният департамент на САЩ налага ембарго на доставките за комунистическа Куба с изключение на храни и лекарства.



1986 г. – Президентът на Мозамбик Самора Машел и други 33 пътници загиват при катастрофа на самолет Ту-134 в планините на Мозамбик.



1987 г. – Черния понеделник: настъпва борсов срив, когато промишленият индекс Dow Jones пада с 22%.



1987 г. – В отговор на атаките на Иран срещу кораби в Персийския залив, Военноморските сили на САЩ изваждат от строя две ирански петролни платформи.



1991 г. – Земетресение с магнитуд 7 по Скалата на Рихтер удря Северна Италия – загиват 2000 души.



1993 г. – започват предварителни разговори между Виетнам и Китай за уреждане на акваториалния диспут за Тонкинския залив.



1995 г. – Състои се премиерата на индийския игрален филм Любовникът ще отведе булката.



2007 г. – Ратифицирана и приета е сегашната Конституция на Черна гора.



Родени на 19 октомври



1433 г. – Марсилио Фичино, италиански философ († 1499 г.)



1819 г. – Иван Момчилов, български просветител († 1869 г.)



1858 г. – Ваклин Церковски, български лекар († 1917 г.)



1858 г. – Жорж Албер Буланже, британски зоолог († 1937 г.)



1862 г. – Огюст Люмиер, френски изобретател († 1954 г.)



1874 г. – Лука Групчев, български революционер († 1947 г.)



1882 г. – Умберто Бочони, италиански художник († 1916 г.)



1890 г. – Цветан Каролев, български оперен певец († 1960 г.)



1897 г. – Владо Черноземски, български революционер († 1934 г.)



1897 г. – Педро Льоренте, испански треньор († ? г.)



1899 г. – Мигел Анхел Астуриас, гватемалски писател, Нобелов лауреат († 1974 г.)



1910 г. – Субраманиан Чандрасекар, индийски физик, Нобелов лауреат († 1995 г.)



1913 г. – Винисиус ди Морайс, бразилски писател († 1980 г.)



1916 г. – Жан Досе, френски имунолог Нобелов лауреат († 2009 г.)



1920 г. – Костадин Шопов, български волейболист († 2006 г.)



1921 г. – Гунар Нордал, шведски футболист († 1995 г.)



1924 г. – Лубомир Щроугал, чехословашки политик



1929 г. – Михаил Симонов, руски авиоконструктор († 1978 г.)



1931 г. – Маноло Ескобар, испански певец († 2013 г.)



1931 г. – Веселина Цанкова, писателка († 2014 г.)



1936 г. – Васил Гюзелев, български историк



1938 г. – Петър Иванов, български учен



1945 г. – Джон Хътчисън, канадски изобретател



1946 г. – Иван Димитров, български дипломат



1946 г. – Филип Пулман, английски писател



1947 г. – Николай Добрев, български политик († 1999 г.)



1950 г. – Петко Христов, български католически духовник



1955 г. – Олег Ковачев, български актьор



1958 г. – Маргарита Карамитева, българска актриса



1960 г. – Беате Ериксен, норвежка актриса



1962 г. – Ивендър Холифийлд, американски боксьор



1964 г. – Анес Жауи, френска актриса



1966 г. – Джон Фавро, американски актьор и режисьор



1968 г. – Светослав Танев, български актьор



1975 г. – Захари Димитров, български футболист



1978 г. – Веселин Иванов, български волейболист



1978 г. – Енрике Бернолди, бразилски автомобилен състезател



1981 г. – Хейки Ковалайнен, финландски пилот от Формула 1

