На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

202 г. пр.н.е. – Втора пуническа война: В Битката при Зама легионите на римския главнокомандващ Сципион Африкански разбиват нахлуващата картагенска армия, предвождана от Ханибал.

439 г. – Вандалите, водени от крал Гейзерик, превземат Картаген в Северна Африка.

1469 г. – Фердинанд II Арагонски и Исабела Кастилска сключват брак, който прокарва път към обединението на Арагон и Кастилия в една държава – Испания.

1781 г. – При Обсадата на Йорктаун, представители на британския командир лорд Корнуолис предават меча му и формално се предават на Джордж Вашингтон и граф дьо Рошамбо.

1812 г. – Наполеон I с френската армия се оттегля от Москва.

1813 г. – Приключва Битката при Лайпциг, в която Наполеон Бонапарт претърпява едно от най-лошите си поражения.

1903 г. – В Княжество България се произвеждат избори за 13 Обикновено Народно събрание, спечелени от управляващата Народнолиберална партия. На изборите гласуват 41% от избирателите.

1912 г. – Балканска война: Бой при Еласона – първият сблъсък между армиите на Гърция и Османската империя в хода на Балканската война.

1918 г. – Създадена е Автономната съветска социалистическа република на немците от Поволжието, просъществувала до 1941 г.

1925 г. – Започва гръцко-българския пограничен конфликт останал в историята с името Петрички инцидент.

1943 г. – Изследователи в Рутгерския университет изолират първия антибиотик против туберкулозата – стрептомицин.

1960 г. – Държавният департамент на САЩ налага ембарго на доставките за комунистическа Куба с изключение на храни и лекарства.

1986 г. – Президентът на Мозамбик Самора Машел и други 33 пътници загиват при катастрофа на самолет Ту-134 в планините на Мозамбик.

1987 г. – Черния понеделник: настъпва борсов срив, когато промишленият индекс Dow Jones пада с 22%.

1987 г. – В отговор на атаките на Иран срещу кораби в Персийския залив, Военноморските сили на САЩ изваждат от строя две ирански петролни платформи.

1991 г. – Земетресение с магнитуд 7 по Скалата на Рихтер удря Северна Италия – загиват 2000 души.

1993 г. – започват предварителни разговори между Виетнам и Китай за уреждане на акваториалния диспут за Тонкинския залив.

1995 г. – Състои се премиерата на индийския игрален филм Любовникът ще отведе булката.

2007 г. – Ратифицирана и приета е сегашната Конституция на Черна гора.

Родени на 19 октомври

1433 г. – Марсилио Фичино, италиански философ († 1499 г.)

1819 г. – Иван Момчилов, български просветител († 1869 г.)

1858 г. – Ваклин Церковски, български лекар († 1917 г.)

1858 г. – Жорж Албер Буланже, британски зоолог († 1937 г.)

1862 г. – Огюст Люмиер, френски изобретател († 1954 г.)

1874 г. – Лука Групчев, български революционер († 1947 г.)

1882 г. – Умберто Бочони, италиански художник († 1916 г.)

1890 г. – Цветан Каролев, български оперен певец († 1960 г.)

1897 г. – Владо Черноземски, български революционер († 1934 г.)

1897 г. – Педро Льоренте, испански треньор († ? г.)

1899 г. – Мигел Анхел Астуриас, гватемалски писател, Нобелов лауреат († 1974 г.)

1910 г. – Субраманиан Чандрасекар, индийски физик, Нобелов лауреат († 1995 г.)

1913 г. – Винисиус ди Морайс, бразилски писател († 1980 г.)

1916 г. – Жан Досе, френски имунолог Нобелов лауреат († 2009 г.)

1920 г. – Костадин Шопов, български волейболист († 2006 г.)

1921 г. – Гунар Нордал, шведски футболист († 1995 г.)

1924 г. – Лубомир Щроугал, чехословашки политик

1929 г. – Михаил Симонов, руски авиоконструктор († 1978 г.)

1931 г. – Маноло Ескобар, испански певец († 2013 г.)

1931 г. – Веселина Цанкова, писателка († 2014 г.)

1936 г. – Васил Гюзелев, български историк

1938 г. – Петър Иванов, български учен

1945 г. – Джон Хътчисън, канадски изобретател

1946 г. – Иван Димитров, български дипломат

1946 г. – Филип Пулман, английски писател

1947 г. – Николай Добрев, български политик († 1999 г.)

1950 г. – Петко Христов, български католически духовник

1955 г. – Олег Ковачев, български актьор

1958 г. – Маргарита Карамитева, българска актриса

1960 г. – Беате Ериксен, норвежка актриса

1962 г. – Ивендър Холифийлд, американски боксьор

1964 г. – Анес Жауи, френска актриса

1966 г. – Джон Фавро, американски актьор и режисьор

1968 г. – Светослав Танев, български актьор

1975 г. – Захари Димитров, български футболист

1978 г. – Веселин Иванов, български волейболист

1978 г. – Енрике Бернолди, бразилски автомобилен състезател

1981 г. – Хейки Ковалайнен, финландски пилот от Формула 1

 

