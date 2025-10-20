На днешната дата в историята

Снимка Пиксабей

1740 г. – Мария Тереза се възкачва на трона на Австрия. Франция, Прусия, Бавария и Саксония отказват да уважат завещанието на нейния баща Карл VI, император на Свещената римска империя, и започва Войната за австрийското наследство.

1827 г. – В битката при Наварин обединена турско-египетска флота е победена от британски, френски и руски военноморски сили в последната значителна битка, водена на дървени кораби.

1865 г. – Отава става столица на Канада.

1876 г. – С примирие приключва Сръбско-турската война.

1894 г. – На престола се изкачва последният руски император – Николай II.

Българска пощенска картичка за битката при Люлебургас

1912 г. – По време на Балканската война приключва 6-дневната Люлебургаско-Бунархисарска операция, в която българите разбиват главните сили на османската армия в Източна Тракия.

1915 г. – В Божурище е открито първото училище за пилоти в България.

1923 г. – Осъществен е първият полет на спортния самолет АНТ-1.

1932 г. – В Далечния изток на СССР са създадени като административни единици Амурска област и Камчатска област.

1941 г. – Втората световна война: Хиляди цивилни са избити от нацистите по време на разстрелите в Кралево и Крагуевац в окупираната Югославия.

1944 г. – В Гватемала започва народно въстание срещу диктатурата, което приключва с успех едва през 1954 г.

1944 г. – С успеха на Белградската операция армията на Нацистка Германия претърпява поредно поражение.

1945 г. – Жените във Франция получават право да гласуват в избори.

1951 г. – Издадена е Заповед № 53, с която се сформира Българска национална доброволческа рота № 4093 на НАТО.

1955 г. – В София е учреден Съюз на българските журналисти.

1961 г. – Съветският съюз извършва първото изстрелване на балистична ракета от подводница, изстрелвайки Р-13 от Подводница проект 629.

1968 г. – Бившата първа дама на САЩ Жаклин Кенеди се омъжва за корабния магнат Аристотел Онасис.

1971 г. – Канцлерът на ФРГ Вили Бранд е удостоен с Нобелова награда за мир.

1973 г. – Английската кралица Елизабет II открива официално прочутата опера в Сидни, Австралия.

1986 г. – Полет 6502 на „Аерофлот“ се разбива при кацане на летище „Куйбишев“ (сега международно летище Куромоч) в Куйбишев (сега днешна Самара, Русия), умират 70 души.

2004 г. – Излиза първата версия на Ubuntu Linux.

2011 г. – В битка за Сирт е убит Муамар Кадафи, либийски лидер.

