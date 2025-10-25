На днешната дата в историята
снимка: pixabay.com
1147 г. – Реконкиста: Португалците, ръководени от крал Афонсу I и кръстоносците от Англия и Фландрия, превземат Лисабон от маврите след четиримесечна обсада, което е единственият успех на Втория кръстоносен поход.
1415 г. – Стогодишната война: Английският крал Хенри V (Англия) и леката му пехота и стрелци побеждават тежката френска кавалерия в Битката при Ажинкур.
1671 г. – Италианският астроном Джовани Доменико Касини открива третия по големина естествен спътник на Сатурн – Япет.
1689 г. – Подпалено и изпепелено е Скопие от австрийската армия на генерал Йохан Норберт Пиколомини.
1760 г. – Джордж III се възкача на престола като крал на Великобритания и крал на Ирландия.
1854 г. – Битката при Балаклава по време на Кримската война и Атаката на Леката бригада.
1859 г. – В Цариград княз Никола Богориди поставя основния камък на Желязната църква.
1861 г. – Създадена е фондовата борса в Торонто.
1878 г. – В Сливен е учредено първото в България дружество на Червения кръст (националната организация е създадена през 1885 г.).
1918 г. – Край Аляска потъва канадският кораб Принцеса София, загиват 398 души.
1927 г. – Край бреговете на Бразилия потъва италианският кораб Принцеса Мафалда, загиват 314 души.
1930 г. – Състои се венчаването на Борис III с принцеса Джованна Савойска.
1932 г. – Официално е открит първият участък от Автомагистрала А4 в Италия.
1936 г. – Адолф Хитлер и Бенито Мусолини създават Римо-Берлинската ос.
1944 г. – Втора световна война:Битка в залива Лейте – най-голямата морска битка в историята се състои във Филипините между Имперския японски флот и Флота на САЩ. След нея е първата атака на камикадзе.
1945 г. – Република Китай поема управлението на Тайван.
1948 г. – България – Инструкция на ЦК на БРП (к) за прочистване на партийните организации от „чужди и кариеристични елементи“.
1955 г. – В САЩ започва производството на първата микровълнова фурна.
1971 г. – Общото събрание на ООН приема резолюция, с която китайското представителство в организацията да се осъществява от Китайската народна република, вместо от Република Китай (Тайван).
1981 г. – Президентът на САЩ Роналд Рейгън отпуска бюджетни средства за създаването на неутронна бомба.
2001 г. – Microsoft пускат на пазара Windows XP.
2004 г. – Президентът на Куба, Фидел Кастро, обявява, че трансакциите с щатски долари ще са забранени след 8 ноември.
2007 г. – Извършен е първият редовен полет с Еърбъс А380 – между Сингапур и Сидни.
2019 г. – В Стара Загора е открит Музей „Литературна Стара Загора“.
Родени на 25 октомври
1757 г. – Хайнрих Фридрих Карл, пруски държавник († 1831 г.)
1767 г. – Бенжамен Констан, швейцарски писател († 1830 г.)
1806 г. – Макс Щирнер, германски философ († 1856 г.)
1811 г. – Еварист Галоа, френски математик († 1832 г.)
1825 г. – Йохан Щраус (син), австрийски композитор, диригент и цигулар († 1899 г.)
1828 г. – Драган Цанков, министър-председател на България († 1911 г.)
1838 г. – Жорж Бизе, френски композитор († 1875 г.)
1864 г. – Евтим Дабев, български политик († 1946 г.)
1876 г. – Стефан Нойков, български военен деец († 1925 г.)
1879 г. – Никола Грънчаров, български учител († 1939 г.)
1881 г. – Пабло Пикасо, испански художник и скулптор († 1973 г.)
1886 г. – Никола Атанасов, български композитор († 1969 г.)
1887 г. – Владимир Мусаков, български писател († 1916 г.)
1892 г. – Димитър Силяновски, български юрист († 1971 г.)
1895 г. – Павел Панов, български военен деец († 1945 г.)
1902 г. – Борис Ангелушев, български художник († 1966 г.)
1911 г. – Михаил Янгел, съветски инженер († 1971 г.)
1915 г. – Антон Попов, български журналист († 1942 г.)
1928 г. – Никола Тодориев, български учен († 2005 г.)
1929 г. – Здравко Милев, български шахматист († 1984 г.)
1929 г. – Петер Рюмкорф, немски поет, белетрист и драматург († 2008 г.)
1931 г. – Ани Жирардо, френска актриса († 2011 г.)
1938 г. – Михаел Бузелмайер, немски писател и поет
1942 г. – Никола Карадимов, български дипломат
1944 г. – Кати Ковач, унгарска певица
1950 г. – Крис Норман, английски певец
1950 г. – Николай Въцов, български лекар
1951 г. – Рафаел Ваганян, арменски шахматист
1955 г. – Гейл Ан Хърд, американски филмов продуцент
1955 г. – Матиас Ябс, немски китарист
1960 г. – Освалдо Риос, пуерторикански актьор и музикант
1963 г. – Джон Ливън, шведски баскитарист
1968 г. – Валентин Станчев, български футболист
1969 г. – Нона Йотова, българска актриса и певица
1970 г. – Карстен Йоргенсен, датски спортист
1971 г. – Костадин Герганчев, български футболист
1975 г. – Зейди Смит, британска писателка
1981 г. – Шон Райт-Филипс, английски футболист
1984 г. – Кейти Пери, американска певица
1990 г. – Александър Киров, български футболист
1995 г. – Кончита Кембъл, канадска актриса
