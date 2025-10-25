На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

1147 г. – Реконкиста: Португалците, ръководени от крал Афонсу I и кръстоносците от Англия и Фландрия, превземат Лисабон от маврите след четиримесечна обсада, което е единственият успех на Втория кръстоносен поход.



1415 г. – Стогодишната война: Английският крал Хенри V (Англия) и леката му пехота и стрелци побеждават тежката френска кавалерия в Битката при Ажинкур.



1671 г. – Италианският астроном Джовани Доменико Касини открива третия по големина естествен спътник на Сатурн – Япет.



1689 г. – Подпалено и изпепелено е Скопие от австрийската армия на генерал Йохан Норберт Пиколомини.



1760 г. – Джордж III се възкача на престола като крал на Великобритания и крал на Ирландия.



1854 г. – Битката при Балаклава по време на Кримската война и Атаката на Леката бригада.



1859 г. – В Цариград княз Никола Богориди поставя основния камък на Желязната църква.



1861 г. – Създадена е фондовата борса в Торонто.



1878 г. – В Сливен е учредено първото в България дружество на Червения кръст (националната организация е създадена през 1885 г.).



1918 г. – Край Аляска потъва канадският кораб Принцеса София, загиват 398 души.



1927 г. – Край бреговете на Бразилия потъва италианският кораб Принцеса Мафалда, загиват 314 души.



1930 г. – Състои се венчаването на Борис III с принцеса Джованна Савойска.



1932 г. – Официално е открит първият участък от Автомагистрала А4 в Италия.



1936 г. – Адолф Хитлер и Бенито Мусолини създават Римо-Берлинската ос.



1944 г. – Втора световна война:Битка в залива Лейте – най-голямата морска битка в историята се състои във Филипините между Имперския японски флот и Флота на САЩ. След нея е първата атака на камикадзе.



1945 г. – Република Китай поема управлението на Тайван.



1948 г. – България – Инструкция на ЦК на БРП (к) за прочистване на партийните организации от „чужди и кариеристични елементи“.



1955 г. – В САЩ започва производството на първата микровълнова фурна.



1971 г. – Общото събрание на ООН приема резолюция, с която китайското представителство в организацията да се осъществява от Китайската народна република, вместо от Република Китай (Тайван).



1981 г. – Президентът на САЩ Роналд Рейгън отпуска бюджетни средства за създаването на неутронна бомба.



2001 г. – Microsoft пускат на пазара Windows XP.



2004 г. – Президентът на Куба, Фидел Кастро, обявява, че трансакциите с щатски долари ще са забранени след 8 ноември.



2007 г. – Извършен е първият редовен полет с Еърбъс А380 – между Сингапур и Сидни.



2019 г. – В Стара Загора е открит Музей „Литературна Стара Загора“.



Родени на 25 октомври



1757 г. – Хайнрих Фридрих Карл, пруски държавник († 1831 г.)



1767 г. – Бенжамен Констан, швейцарски писател († 1830 г.)



1806 г. – Макс Щирнер, германски философ († 1856 г.)



1811 г. – Еварист Галоа, френски математик († 1832 г.)



1825 г. – Йохан Щраус (син), австрийски композитор, диригент и цигулар († 1899 г.)



1828 г. – Драган Цанков, министър-председател на България († 1911 г.)



1838 г. – Жорж Бизе, френски композитор († 1875 г.)



1864 г. – Евтим Дабев, български политик († 1946 г.)



1876 г. – Стефан Нойков, български военен деец († 1925 г.)



1879 г. – Никола Грънчаров, български учител († 1939 г.)



1881 г. – Пабло Пикасо, испански художник и скулптор († 1973 г.)



1886 г. – Никола Атанасов, български композитор († 1969 г.)



1887 г. – Владимир Мусаков, български писател († 1916 г.)



1892 г. – Димитър Силяновски, български юрист († 1971 г.)



1895 г. – Павел Панов, български военен деец († 1945 г.)



1902 г. – Борис Ангелушев, български художник († 1966 г.)



1911 г. – Михаил Янгел, съветски инженер († 1971 г.)



1915 г. – Антон Попов, български журналист († 1942 г.)



1928 г. – Никола Тодориев, български учен († 2005 г.)



1929 г. – Здравко Милев, български шахматист († 1984 г.)



1929 г. – Петер Рюмкорф, немски поет, белетрист и драматург († 2008 г.)



1931 г. – Ани Жирардо, френска актриса († 2011 г.)



1938 г. – Михаел Бузелмайер, немски писател и поет



1942 г. – Никола Карадимов, български дипломат



1944 г. – Кати Ковач, унгарска певица



1950 г. – Крис Норман, английски певец



1950 г. – Николай Въцов, български лекар



1951 г. – Рафаел Ваганян, арменски шахматист



1955 г. – Гейл Ан Хърд, американски филмов продуцент



1955 г. – Матиас Ябс, немски китарист



1960 г. – Освалдо Риос, пуерторикански актьор и музикант



1963 г. – Джон Ливън, шведски баскитарист



1968 г. – Валентин Станчев, български футболист



1969 г. – Нона Йотова, българска актриса и певица



1970 г. – Карстен Йоргенсен, датски спортист



1971 г. – Костадин Герганчев, български футболист



1975 г. – Зейди Смит, британска писателка



1981 г. – Шон Райт-Филипс, английски футболист



1984 г. – Кейти Пери, американска певица



1990 г. – Александър Киров, български футболист



1995 г. – Кончита Кембъл, канадска актриса

