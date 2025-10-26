На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

740 г. – Земетресение удря Константинопол и причинява много разрушения и жертви.



1185 г. – Втора българска държава: Избухва въстанието на Асен и Петър.



1582 г. – Казашкият атаман Ермак Тимофеевич завзема Сибир, столицата на Сибирското ханство.



1795 г. – Френската революция: Прекратена е дейността на Конвента.



1905 г. – Норвегия става независима от Швеция.



1954 г. – Триест се присъединява към Италия.



1954 г. – Държавната музикална академия в София е превърната в самостоятелно висше учебно заведение и е преименувана в Българска държавна консерватория.



1955 г. – Австрия обявява постоянен неутралитет след напускането ѝ от въоръжените сили на съюзниците, победили във Втората световна война.



1957 г. – В София е открит Полски културен и информационен център.



1989 г. – Народна милиция разгонва със сила активистите на Независимо сдружение „Екогласност“, които в градинката пред ресторант „Кристал“ в центъра на София събират подписи срещу проекта на водностопанския комплекс Рила-Места.



1989 г. – Самолетът при полет 204 на „Чайна Еърлайнс“ се разбива след излитане от летище Хуалиен в Тайван и убива всички 54 души на борда.



1999 г. – Тържествено е открито строителството на най-големия съвместен българо-турски строителен проект – Хидроенергийна компания Горна Арда.



1999 г. – Официално е открит Музеят на Балканските войни в село Топчиево, Гърция.



2001 г. – САЩ узаконяват Патриотичния акт.



2001 г. – Министър-председателят на България Симеон Сакскобургготски представя правителствената програма за управлението си в парламента, но не допуска обсъждането ѝ.



2002 г. – Терористичен акт на Дубровка: Руски спецназ провеждат атака на окупирания от чеченски терористи театър в Москва, в която загиват 50 терористи и 150 невинни заложници.



2014 г. – В Украйна се провеждат парламентарни избори, предизвикани от политическа криза в страната.



Родени на 26 октомври



1685 г. – Доменико Скарлати, италиански композитор († 1757 г.)



1759 г. – Жорж Дантон, френски революционер († 1794 г.)



1800 г. – Хелмут фон Молтке Старши, германски генерал († 1891 г.)



1820 г. – Натанаил Охридски, български духовник († 1906 г.)



1849 г. – Димитър Агура, български историк († 1911 г.)



1852 г. – Павел Бобеков, български революционер († 1877 г.)



1855 г. – Христо Цонев Луков, български военен деец († 1923 г.)



1858 г. – Станимир Станимиров, български просветен деец († 1943 г.)



1865 г. – Генко Мархолев, български военен деец († 1937 г.)



1872 г. – Костадин Манушкин, български революционер († 1912 г.)



1875 г. – Светозар Прибичевич, сръбски политик († 1936 г.)



1879 г. – Димитър Катерински, български революционер († 1972 г.)



1880 г. – Димитър Халачев, български революционер († ? г.)



1881 г. – Стилиян Чилингиров, български писател († 1962 г.)



1884 г. – Антон Иванов, български партизанин († 1942 г.)



1888 г. – Нестор Махно, украински лидер на анархистите († 1934 г.)



1912 г. – Стойко Стойков, български езиковед († 1969 г.)



1914 г. – Адриан де Гроот, холандски шах майстор († 2006 г.)



1914 г. – Джеки Куган, американски актьор († 1984 г.)



1916 г. – Франсоа Митеран, президент на Франция († 1996 г.)



1919 г. – Мохамед Реза Пахлави, шах на Иран († 1980 г.)



1922 г. – Спас Райкин, български историк († 2014 г.)



1925 г. – Ян Волкерс, холандски писател († 2007 г.)



1930 г. – Йорг Щайнер, швейцарски писател († 2013 г.)



1933 г. – Иван Тодоров, български физик



1934 г. – Улрих Пленцдорф, немски писател († 2007 г.)



1935 г. – Тодор Тодоров, български актьор



1942 г. – Боб Хоскинс, британски актьор († 2014 г.)



1947 г. – Иън Ашли, английски пилот от Формула 1



1947 г. – Коичиро Фукуи, японски дипломат



1947 г. – Хилъри Клинтън, американски сенатор



1949 г. – Корина Кириак, румънска певица



1956 г. – Рита Уилсън, американска актриса



1957 г. – Хю Далас, шотландски футболен съдия



1958 г. – Ангелика Клюсендорф, германска писателка



1959 г. – Ево Моралес, президент на Боливия



1961 г. – Асен Аврамов, български композитор



1964 г. – Свен Вет, германски продуцент



1965 г. – Кели Роуън, американска актриса



1966 г. – Ася Статева, българска тв водеща



1968 г. – Нико-Ян Хоогма, холандски футболист



1968 г. – Роберт Ярни, хърватски футболист



1971 г. – Димчо Беляков, български футболист



1973 г. – Сет Макфарлън, американски аниматор



1979 г. – Мовсар Бараев, чеченски терорист († 2002 г.)



1978 г. – Си Ем Пънк, американски кечист



1980 г. – Кристиан Киву, румънски футболист



1983 г. – Сантра, българска рап и хип-хоп певица



1984 г. – Саша Коен, американска фигуристка



1986 г. – Ерик Йендришек, словашки футболист



1987 г. – Ивелин Попов, български футболист, капитан на нац. отбор по футбол

