На днешната дата в историята

97 г. – Римският император Марк Кокцей Нерва осиновява Траян (на бюста), обявявайки го за свой приемник, с което започва периодът на осиновените императори на Рим.



312 г. – Римският император Константин I получава според преданието известното си Видение на кръста.



710 г. – Арабско нашествие в Сардиния.



1275 г. – Основан е холандския град Амстердам.



1787 г. – Наполеон е назначен за командващ на армия, създадена за нападения във Великобритания.



1806 г. – След разгрома на пруската армия Наполеон Бонапарт влиза триумфално в Берлин.



1904 г. – Открита е първата секция на Нюйоркското метро, която свързва общината на Ню Йорк и Харлем.



1912 г. – По време на Балканската война гръцката армия завзема Солун, където достига и Седма Рилска дивизия.



1914 г. – Британците загубват първия си боен кораб в Първата световна война: супердредноутът HMS Audacious (23 400 тона) (на снимката) е потопен при остров Тори, северозападно от Ирландия, от минно поле, заложено от германския въоръжен търговски крайцер Berlin. Загубата се пази в официална тайна в Британия до 14 ноември 1918 г. (3 дни след края на войната). Потапянето е наблюдвано и фотографирано от пътници на Олимпик, кораб-близнак на Титаник.



1920 г. – Патентовани са Водните ски.



1920 г. – Седалището на Лигата на нациите се премества от Лондон в Женева, където през 1929 г. започва да се строи Палатът на нациите.



1924 г. – Основана е Узбекска ССР в рамките на СССР.



1961 г. – НАСА изстрелва ракетата Сатурн I, която е първият космически апарат на САЩ предназначен за извеждане на товари в околоземна орбита.



1971 г. – Демократична република Конго се преименува на Заир.



1979 г. – Държавата Сейнт Винсент и Гренадини получава независимост от Великобритания.



1991 г. – Туркменистан обявява национална независимост.



1991 г. – В Полша са проведени първите свободни демократични избори за Парламент (Сейм) след 1936 г.



2005 г. – След загиване на двама младежи от арабски произход в трафопост в Париж, в цяла Франция избухват триседмични бунтове на мюсюлмански имигранти.



2009 г. – Във Париж са обявени присъдите на първа инстанция по аферата Анголагейт.



Родени на 27 октомври



1272 г. – Вацлав II, крал на Чехия и Полша († 1305 г.)



1561 г. – Мери Сидни, английска поетеса († 1621 г.)



1728 г. – Джеймс Кук, британски мореплавател, изследовател и картограф († 1779 г.)



1782 г. – Николо Паганини, италиански композитор († 1840 г.)



1827 г. – Леополд Льофлер, полски художник († 1898 г.)



1844 г. – Клас Понтус Арнолдсон, шведски политик, Нобелов лауреат през 1908 г. († 1916 г.)



1855 г. – Иван Мичурин, руски биолог и селекционер († 1935 г.)



1858 г. – Валдемар Датски, датски принц († 1939 г.)



1858 г. – Теодор Рузвелт, 26-ти президент на САЩ, Нобелов лауреат през 1906 г. († 1919 г.)



1859 г. – Александър Теодоров-Балан, български учен († 1959 г.)



1874 г. – Кръстьо Пастухов, български политик († 1949 г.)



1878 г. – Стамен Григоров, български биолог († 1945 г.)



1885 г. – Владимир Чорович, сръбски историк († 1941 г.)



1914 г. – Дилън Томас, уелски поет († 1953 г.)



1922 г. – Джордж Смит, американски писател († 1996 г.)



1922 г. – Мишел Галабрю, френски киноартист († 2016 г.)



1928 г. – Мирослав Филип, чешки шахматист († 2009 г.)



1932 г. – Силвия Плат, американска поетеса († 1963 г.)



1939 г. – Джон Клийз, британски актьор



1948 г. – Петър Деспотов, български актьор



1952 г. – Роберто Бенини, италиански актьор



1952 г. – Франсис Фукуяма, американски философ



1957 г. – Глен Ходъл, английски футболист



1959 г. – Алик Грановский, руски музикант.



1966 г. – Иван Спирдонов, български националист, политик, журналист



1972 г. – Мария Мутола, мозамбикска лекоатлетка



1978 г. – Ванеса Мей, английска цигуларка и композиторка от китайски произход



1981 г. – Джени Далман, финландски модел



1983 г. – Къванч Татлъту, турски актьор



1984 г. – Алекс Якоб, професионален покер състезател



1988 г. – Виктор Генев, български футболист

