На днешната дата в историята
Снимка Пиксабей
97 г. – Римският император Марк Кокцей Нерва осиновява Траян (на бюста), обявявайки го за свой приемник, с което започва периодът на осиновените императори на Рим.
312 г. – Римският император Константин I получава според преданието известното си Видение на кръста.
710 г. – Арабско нашествие в Сардиния.
1275 г. – Основан е холандския град Амстердам.
1787 г. – Наполеон е назначен за командващ на армия, създадена за нападения във Великобритания.
1806 г. – След разгрома на пруската армия Наполеон Бонапарт влиза триумфално в Берлин.
1904 г. – Открита е първата секция на Нюйоркското метро, която свързва общината на Ню Йорк и Харлем.
1912 г. – По време на Балканската война гръцката армия завзема Солун, където достига и Седма Рилска дивизия.
1914 г. – Британците загубват първия си боен кораб в Първата световна война: супердредноутът HMS Audacious (23 400 тона) (на снимката) е потопен при остров Тори, северозападно от Ирландия, от минно поле, заложено от германския въоръжен търговски крайцер Berlin. Загубата се пази в официална тайна в Британия до 14 ноември 1918 г. (3 дни след края на войната). Потапянето е наблюдвано и фотографирано от пътници на Олимпик, кораб-близнак на Титаник.
1920 г. – Патентовани са Водните ски.
1920 г. – Седалището на Лигата на нациите се премества от Лондон в Женева, където през 1929 г. започва да се строи Палатът на нациите.
1924 г. – Основана е Узбекска ССР в рамките на СССР.
1961 г. – НАСА изстрелва ракетата Сатурн I, която е първият космически апарат на САЩ предназначен за извеждане на товари в околоземна орбита.
1971 г. – Демократична република Конго се преименува на Заир.
1979 г. – Държавата Сейнт Винсент и Гренадини получава независимост от Великобритания.
1991 г. – Туркменистан обявява национална независимост.
1991 г. – В Полша са проведени първите свободни демократични избори за Парламент (Сейм) след 1936 г.
2005 г. – След загиване на двама младежи от арабски произход в трафопост в Париж, в цяла Франция избухват триседмични бунтове на мюсюлмански имигранти.
2009 г. – Във Париж са обявени присъдите на първа инстанция по аферата Анголагейт.
Родени на 27 октомври
1272 г. – Вацлав II, крал на Чехия и Полша († 1305 г.)
1561 г. – Мери Сидни, английска поетеса († 1621 г.)
1728 г. – Джеймс Кук, британски мореплавател, изследовател и картограф († 1779 г.)
1782 г. – Николо Паганини, италиански композитор († 1840 г.)
1827 г. – Леополд Льофлер, полски художник († 1898 г.)
1844 г. – Клас Понтус Арнолдсон, шведски политик, Нобелов лауреат през 1908 г. († 1916 г.)
1855 г. – Иван Мичурин, руски биолог и селекционер († 1935 г.)
1858 г. – Валдемар Датски, датски принц († 1939 г.)
1858 г. – Теодор Рузвелт, 26-ти президент на САЩ, Нобелов лауреат през 1906 г. († 1919 г.)
1859 г. – Александър Теодоров-Балан, български учен († 1959 г.)
1874 г. – Кръстьо Пастухов, български политик († 1949 г.)
1878 г. – Стамен Григоров, български биолог († 1945 г.)
1885 г. – Владимир Чорович, сръбски историк († 1941 г.)
1914 г. – Дилън Томас, уелски поет († 1953 г.)
1922 г. – Джордж Смит, американски писател († 1996 г.)
1922 г. – Мишел Галабрю, френски киноартист († 2016 г.)
1928 г. – Мирослав Филип, чешки шахматист († 2009 г.)
1932 г. – Силвия Плат, американска поетеса († 1963 г.)
1939 г. – Джон Клийз, британски актьор
1948 г. – Петър Деспотов, български актьор
1952 г. – Роберто Бенини, италиански актьор
1952 г. – Франсис Фукуяма, американски философ
1957 г. – Глен Ходъл, английски футболист
1959 г. – Алик Грановский, руски музикант.
1966 г. – Иван Спирдонов, български националист, политик, журналист
1972 г. – Мария Мутола, мозамбикска лекоатлетка
1978 г. – Ванеса Мей, английска цигуларка и композиторка от китайски произход
1981 г. – Джени Далман, финландски модел
1983 г. – Къванч Татлъту, турски актьор
1984 г. – Алекс Якоб, професионален покер състезател
1988 г. – Виктор Генев, български футболист
