На днешната дата в историята

Снимка Пиксабей

312 г. – Битката на Милвийския мост: Константин I побеждава Максенций и става едноличен управител на Римската империя.

1492 г. – Христофор Колумб открива остров Куба.

1740 г. – Иван VI става император на Русия.

1776 г. – Състои се Битката при Уайт Плейнс.

1798 г. – Състои се Превземането на Рим от Неаполитанското кралство.

1848 г. – В Испания е открита първата железопътна линия (между Барселона и Матаро).

1886 г. – В Ню Йорк президентът на САЩ Гроувър Кливланд официално открива Статуята на Свободата, която е подарък от Франция по случай стогодишнината от независимостта на САЩ.

1898 г. – Основано е Софийско унгарско дружество.

1900 г. – Състои се церемонията по закриването на Вторите летни олимпийски игри в Париж.

1905 г. – Състои се Неволянското клане.

1912 г. – Балканската война: Начало на Люлебургазко-Бунархисарската операция.

1918 г. – Чехословакия обявява независимост от Австро-Унгария.

1919 г. – Конгресът на САЩ приема закона за въвеждане на сух режим в страната от следващия януари, независимо от ветото, наложено от президента Удроу Уилсън.

1922 г. – Поход към Рим: Италианските фашисти, водени от Бенито Мусолини, маршируват до Рим, където свалят италианското правителство.

1923 г. – Създава се Офицерски Спортен Клуб Атлетик-Слава 1923.

1929 г. – Основан е футболен клуб Локомотив в София.

1940 г. – Втора световна война: Кралство Гърция отхвърля нотата на Бенито Мусолини за доброволното предаване на страната (ΟΧΙ). Италия нахлува в Гърция през Албания и така Гърция влиза във Втората световна война.

1941 г. – Холокост: Германски SS-части ликвидират над 9000 евреи в гетото на Каунас (Литва).

1942 г. – Холокост: 2000 еврейски деца и 6000 възрастни от Краков са депортирани от германците в концентрационния лагер Белзец.

1944 г. – България във Втората световна война: Сключено е примирие между Царство България и Антихитлеристката коалиция.

1948 г. – Швейцарският химик Паул Мюлер получава Нобелова награда за инсектицида ДДТ, забранен през 70-те години в цивилизования свят като силно токсичен и бавно разпадащ се.

1958 г. – Започва понтификата на папа Йоан XXIII.

1962 г. – Студената война: Никита Хрушчов обявява, че е наредил да бъдат изтеглени разположените в Куба съветски ядрени ракети, с което Карибската криза приключва.

1971 г. – Великобритания изстрелва своя първи (и до 2007 единствен) сателит Prospero в ниска околоземна орбита и става шестата космическа сила.

1981 г. – В Сан Франциско е създадена метъл групата „Металика“.

1992 г. – Министър-председателят на България Филип Димитров не получава вот на доверие от Народното събрание и подава оставката на правителството.

2000 г. – Стартира излъчването на предаването Здравей, България.

2005 г. – Състои се премиерата на американския филм Убийствен пъзел 2.

2006 г. – Създадена е лявоцентристка социалдемократическа политическа партия Справедлива Русия.

2009 г. – Състои се премиерата на американския документален филм Майкъл Джаксън: This is it.

