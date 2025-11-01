На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

79 г. – Започва едно от големите изригвания на вулкана Везувий.



1478 г. – папска була на Сикст IV за въвеждане на инквизицията в Кастилия. Начало на испанската инквизиция.



1520 г. – Фернандо Магелан открива проток между Атлантическия океан и Тихия океан, който по-късно е наречен Магеланов проток.



1755 г. – Лисабонското земетресение: Лисабон е почти напълно разрушен, загиват между 60 и 100 хил. души



1897 г. – Учреден е ФК Ювентус (Торино).



1900 г. – Започва да функционира първата в България водноелектрическа централа, ВЕЦ Панчарево, която захранва 600 лампи, осветяващи София.



1909 г. – В Пловдив за първи път е честван Денят на народните будители.



1914 г. – Първата световна война: Край брега на Чили започва една от големите морски битки между германския и британския военни флотове – битката при Коронел.



1922 г. – Последният султан на Османската империя, Мехмед VI, абдикира. В Царство България денят е обявен на 31 октомври същата година за – празник на народните будители.



1928 г. – Цар Борис III открива 10-километровата жп линия Асеновград – Пловдив.



1928 г. – Турският президент Мустафа Кемал Ататюрк въвежда съвременната 29-буквена турска азбука, която заменя старата османска турска азбука в официалния турски език.



1943 г. – Огласена е Московската декларация от съюзниците в т.нар. антихитлеристка коалиция, по силата на която СССР се присъединява към атлантическата формулировка за „безусловната капитулация“ на страните от Оста.



1944 г. – Създадена е Българската хорова капела „Светослав Обретенов“.



1944 г. – Във Великобритания е създадено първото дружество на привържениците на веганството.



1946 г. – Провежда се първият мач в историята на NBA.



1949 г. – Всички 55 души на борда на самолета при полет 537 на „Ийстърн Еър Лайнс“ загиват, когато е ударен във въздуха от „Локхийд P-38 Лайтнинг“ близо до Вирджиния, САЩ.



1954 г. – В Алжир избухва въстание за независимост от Франция.



1955 г. – Самолетът при полет 629 на „Юнайтед Еър Лайнс“ е взривен във въздуха от поставена на борда бомба и убива всички 44 души на борда.



1962 г. – Монголия става член на ЮНЕСКО.



1964 г. – Отворени са временни проходи през Берлинската стена.



1974 г. – Открита е водноелектрическата каскада Белмекен - Сестримо.



1981 г. – Антигуа и Барбуда придобива независимост от Великобритания.



1989 г. – В Одеса, Украйна, е основан българският вестник Роден край.



1993 г. – Влиза в сила Маастрихтският договор, с който се създава Европейския съюз



1998 г. – Създаден е Европейският съд по правата на човека.



Родени на 1 ноември



1757 г. – Антонио Канова, италиански скулптор († 1822 г.)



1778 г. – Густав IV, крал на Швеция († 1837 г.)



1842 г. – Стоян Новакович, сръбски учен и политик († 1915 г.)



1864 г. – Елизавета Фьодоровна, руска княгиня († 1918 г.)



1871 г. – Ангелко Кръстич, македонски поет († 1952 г.)



1871 г. – Стивън Крейн, американски писател († 1900 г.)



1873 г. – Божан Ангелов, български критик († 1958 г.)



1878 г. – Карлос Сааведра Ламас, аржентински политик, Нобелов лауреат († 1959 г.)



1879 г. – Пал Телеки, министър-председател на Унгария († 1941 г.)



1880 г. – Алфред Вегенер, немски метеоролог и геолог († 1930 г.)



1884 г. – Анибале Бергонзоли, италиански офицер († 1973 г.)



1887 г. – Лорънс Стивън Лоури, британски художник († 1976 г.)



1888 г. – Борис Георгиев, български художник († 1962 г.)



1889 г. – Филип Ноел-Бейкър, британски активист за мир с канадски произход, Нобелов лауреат († 1982 г.)



1897 г. – Карло Луканов, български комунист († 1982 г.)



1902 г. – Ойген Йохум, немски диригент († 1987 г.)



1911 г. – Анри Троая, френски писател и историк († 2007 г.)



1921 г. – Илзе Айхингер, австрийска поетеса († 2016 г.)



1923 г. – Гордън Диксън, канадски писател фантаст († 2001 г.)



1924 г. – Сюлейман Демирел, министър-председател и президент на Турция († 2015 г.)



1924 г. – Янко Янков, български актьор († 1989 г.)



1925 г. – Надя Тодорова, българска актриса († 2016 г.)



1926 г. – Гюнтер де Бройн, немски писател († 2020 г.)



1929 г. – Димитър Йорданов, български футболист († 1996 г.)



1930 г. – Иван Колев, български футболист († 2005 г.)



1938 г. – Ибрахим Касимов, български аграрен учен и общественик († 2007 г.)



1938 г. – Пламен Дончев, български актьор



1939 г. – Бернар Кушнер, френски общественик



1943 г. – Салваторе Адамо, белгийски певец



1944 г. – Иван Бенчев, български изкуствовед († 2012 г.)



1944 г. – Рафик Харири, министър-председател на Ливан († 2005 г.)



1947 г. – Георги Петканов, български политик († 2015 г.)



1950 г. – Робърт Лафлин, американски физик, Нобелов лауреат



1952 г. – Лари Флинт, американски издател 2021



1953 г. – Нанси Дейвис, американска астронавтка



1954 г. – Димитър Ефремов, български футболист



1957 г. – Питър Оустръм, американски артист



1958 г. – Рейчъл Тикотин, американска актриса



1962 г. – Антъни Кийдис, американски певец (Red Hot Chili Peppers)



1965 г. – Мариела Гемишева, български дизайнер



1973 г. – Айшвария Рай, индийска актриса



1974 г. – Сибин Майналовски, български писател, журналист и дизайнер



1975 г. – Елена Петрова, българска актриса



1981 г. – Пиер Фич, канадски гей порно актьор



1983 г. – Наталия Тена, британска актриса



1984 г. – Милош Красич, сръбски футболист

