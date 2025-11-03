На днешната дата в историята
Снимка Пиксабей
1493 г. – По време на второто си плаване до Америка Христофор Колумб открива остров Доминика.
1839 г. – В Цариград е провъзгласен „Гюлханският хатишериф“.
1867 г. – Отрядите на Джузепе Гарибалди губят от френската армия Битката при Ментана и не успяват да свалят Временното правителство на папата в Рим (то пада три години по-късно).
1887 г. – Основан е португалският футболен отбор Академика от град Коимбра.
1903 г. – С подкрепата на САЩ Панама обявява независимост от Колумбия.
1912 г. – Балканската война: Турция се обръща към Великите сили с молба те да посредничат за преустановяването на военните действия.
1916 г. – Катар попада под британска протекция.
1918 г. – Полша обявява независимост от Русия.
1918 г. – Австро-Унгария напуска Тройния съюз.
1943 г. – Холокост: В концентрационния лагер Майданек (на територията на Полша) по време на Празника на земята (Erntefest) са разстреляни 18 400 евреи.
1957 г. – СССР изстрелва космическия кораб Спутник-2, на борда на който се намира кучето Лайка, първото живо същество от Земята, което излиза в орбита.
1961 г. – Бирманецът У Тан е избран за изпълняващ длъжността генерален секретар на ООН.
1964 г. – Линдън Джонсън е избран за президент на САЩ.
1965 г. – Самолет „Дъглас C-54D Скаймейстър“ от ВВС на Аржентина изчезва между военновъздушната база „Хауърд“ и летището в Сан Салвадор. Предполага се че всички 58 души на борда са мъртви.
1966 г. – Ураган в Бенгалския залив отнема живота на около 1000 души.
1970 г. – Парламентът на Чили избира за президент социалиста Салвадор Алиенде.
1973 г. – Програма Маринър: НАСА изстрелва Маринър 10 към Меркурий и на 29 март 1974, той става първият космически апарат, който достига планетата.
1978 г. – Доминика става независима от Великобритания държава в чест на годишнината от откриването ѝ.
1986 г. – Федерални щати Микронезия придобиват независимост от САЩ.
1988 г. – По инициатива на Желю Желев софийски интелектуалци създават Клуб за подкрепа на гласността и преустройството.
1989 г. – ПК Екогласност внася в Народното събрание подписка срещу проекта „Рила-Места“, след шествие по улиците на София, което е първа масова демонстрация срещу комунистическата власт в България.
1992 г. – Демократът Бил Клинтън побеждава републиканеца Джордж Х. У. Буш и независимия кандидат Рос Перо, и е избран за президент на САЩ.
2004 г. – Ясер Арафат изпада в постепенно задълбочаваща се кома; умира на 11 ноември.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!