На днешната дата в историята

Събития:
392 г. – Със забраната на езическите ритуали, император Теодосий I налага християнството като официална религия в Римската империя.
1204 г. – Кардинал Лъв, пратеник на папа Инокентий III, пристига в Търново, за да миропомаже архиепископ Василий за примас на Българската църква и да провъзгласи Калоян за крал от името на папата.
1273 г. – Състои се сватбата на унгарската принцеса Анна Арпад и римския император Андроник II Палеолог.
1520 г. – Стокхолмска кървава баня: След успешното нахлуване на шведски войски в Дания са екзекутирани 100 благородници и духовници.
1602 г. – Открита е Бодлиевата библиотека на Оксфордския университет.
1793 г. – Музеят на изкуствата в Париж – Лувър е официално открит за посещения.
1889 г. – Монтана става 41-вия щат на САЩ.
1893 г. – В американския щат Колорадо жените получават право да участват в изборите.
1895 г. – Вилхелм Рьонтген открива в университета на Залцбург Х-лъчи, по-късно известни като рентгенови лъчи.
1899 г. – Открита е жп линията Плевен – Шумен (243 км).
1917 г. – В Съветска Русия правителството започва да се нарича Съвет на народните комисари на СССР.
1923 г. – В Мюнхен се извършва т. нар. Бирен пуч – опит за завземане на властта от Националсоциалистическата германска работническа партия, един от активистите на която е и Адолф Хитлер.
1926 г. – Основан е ФК АПОЕЛ във Левкосия, Кипър.
1932 г. – Франклин Рузвелт е избран за първи мандат като президент на САЩ.
1942 г. – Втора световна война: Започва Операция Факел, в която САЩ и Великобритания дебаркират по бреговете на Френска Северна Африка.
1943 г. – Втора световна война: учреден е орден Победа.
1950 г. – Вълко Червенков е избран за генерален секретар на ЦК на БКП, след като от 3 февруари същата година заема поста министър-председател на Народна република България.
1960 г. – Джон Фицджералд Кенеди е избран за 35-ти президент на САЩ.
1962 г. – Създаден е Народен парк Вихрен (сега Национален Парк Пирин) с цел опазване на горските масиви.
1971 г. – Led Zeppelin издава албума Led Zeppelin IV – третия най-продаван музикален албум в историята на САЩ.
1972 г. – Стартира излъчването на платената кабелна мрежа HBO (Home Box Office).
1973 г. – Състои се премиерата на американския анимационен филм "Робин Худ".
1991 г. – В България е съставено правителството на Филип Димитров.
1994 г. – Джордж Уокър Буш става губернатор на щата Тексас.
1999 г. – Издаден е Greatest Hits III – компилация на британската рок група Куийн.
2006 г. – Издаден е първият самостоятелен албум с коледни песни на финландската певица Таря Турунен Henkäys Ikuisuudesta.
Родени:
30 г. – Нерва, римски император († 98 г.)
1342 г. – Юлиана от Норич, английска писателка († ок. 1416 г.)
1622 г. – Карл X, крал на Швеция († 1660 г.)
1656 г. – Едмънд Халей, английски астроном († 1742 г.)
1715 г. – Елизабет-Кристина фон Брауншвайг-Беферн, кралица на Прусия († 1797 г.)
1723 г. – Джон Байрон, английски мореплавател († 1786 г.)
1777 г. – Дезире Клари, кралица на Швеция и Норвегия († 1860 г.)
1794 г. – Сергей Строганов, руски благородник и държавник († 1882 г.)
1830 г. – Михаил Драгомиров, руски офицер († 1905 г.)
1835 г. – Пьотър Глен, руски изследовател († 1876 г.)
1847 г. – Брам Стокър, ирландски писател († 1912 г.)
1848 г. – Готлоб Фреге, германски математик и логик († 1925 г.)
1854 г. – Диаманди Ихчиев, български архивист († 1913 г.)
1867 г. – Петър Цончев, български лекар и писател († 1947 г.)
1868 г. – Феликс Хаусдорф, немски математик († 1942 г.)
1875 г. – Андрей Протич, български изкуствовед († 1959 г.)
1875 г. – Милан Матов, български революционер († 1962 г.)
1875 г. – Петър Мидилев, български военен деец и политик († 1939 г.)
1876 г. – Костадин Молеров, български революционер († 1957 г.)
1878 г. – Димитър Влахов, македонски политически деец и журналист († 1953 г.)
1878 г. – Димитър Чуповски, публицист от Македония († 1940 г.)
1879 г. – Лев Троцки, руски революционер († 1940 г.)
1880 г. – Йован Гелев, свещеник († 1954 г.)
1883 г. – Александър Ферсман, съветски геохимик († 1945 г.)
1884 г. – Херман Роршах, швейцарски психиатър († 1933 г.)
1886 г. – Лора Каравелова, дъщеря на Петко Каравелов († 1913 г.)
1886 г. – Симеон Сергеев Демостенов, български икономист († 1968 г.)
1888 г. – Борис Неврокопски, български духовник († 1948 г.)
1892 г. – Терезе Бенедек, унгарски психоаналитик († 1977 г.)
1893 г. – Рама VII, крал на Сиам († 1941 г.)
1897 г. – Димитър Иванчев, български политик († 1966 г.)
1900 г. – Маргарет Мичел, американска писателка († 1949 г.)
1901 г. – Георге Георгиу-Деж, министър-председател на Румъния († 1965 г.)
1901 г. – Михайло Апостолски, югославски военен († 1987 г.)
1916 г. – Петер Вайс, немско-шведски писател († 1992 г.)
1920 г. – Божидар Видоески, лингвист от Република Македония († 1998 г.)
1922 г. – Кристиан Барнард, южноафрикански сърдечен хирург († 2001 г.)
1923 г. – Александър Марковски, югославски партизанин († 1944 г.)
1923 г. – Джак Килби, американски инженер, Нобелов лауреат през 2005 г. († 2005 г.)
1923 г. – Дмитрий Язов, съветски маршал
1926 г. – Джон Луис Манси, британски актьор († 2010 г.)
1930 г. – Митко Палаузов, българско дете-партизанин († 1944 г.)
1931 г. – Николай Минев, български шахматист
1933 г. – Питър Арундел, британски пилот от Формула 1
1935 г. – Ален Делон, френски актьор и режисьор
1936 г. – Едуард Гибсън, американски астронавт
1936 г. – Вирна Лизи, италианска актриса († 2014 г.)
1939 г. – Манфред Тиллиц, германски предприемач
1941 г. – Димитър Карамалаков, български актьор
1942 г. – Сандро Мацола, италиански футболист
1943 г. – Илия Божилов, български актьор
1946 г. – Гуус Хидинк, холандски футболист
1948 г. – Асен Агов, български политик
1952 г. – Дейв Евънс, певец и музикант
1956 г. – Ричард Къртис, новозеландски сценарист и режисьор
1958 г. – Йоав Галант, израелски военен
1961 г. – Джон Кастело, американски актьор († 2008 г.)
1967 г. – Алфредо Торес, танцьор и преподавател по латино танци
1974 г. – Масаши Кишимото, японски манга създател
1974 г. – Сейши Кишимото, японски мангака
1978 г. – Иван Динев, български фигурист
1978 г. – Ивана Селаков, сръбска певица
1979 г. – Моцарт Сантош Батища Джуниър, бразилски футболист
1979 г. – Валентин Попов, български писател
1980 г. – Ана Видович, хърватска китаристка
1980 г. – Луиш Фабиано, бразилски футболист
1981 г. – Емануела, българска попфолк певица
1983 г. – Бланка Влашич, хърватска лекоатлетка
1983 г. – Павел Погребняк, руски футболист
1986 г. – Патриция Майр-Ахлайтнер, австрийска тенисистка
1986 г. – Арон Шварц, американски програмист († 2013 г.)
1988 г. – Адриана Николова, българска шахматистка
