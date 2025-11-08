реклама

На днешната дата в историята

Събития:

392 г. – Със забраната на езическите ритуали, император Теодосий I налага християнството като официална религия в Римската империя.

1204 г. – Кардинал Лъв, пратеник на папа Инокентий III, пристига в Търново, за да миропомаже архиепископ Василий за примас на Българската църква и да провъзгласи Калоян за крал от името на папата.

1273 г. – Състои се сватбата на унгарската принцеса Анна Арпад и римския император Андроник II Палеолог.

1520 г. – Стокхолмска кървава баня: След успешното нахлуване на шведски войски в Дания са екзекутирани 100 благородници и духовници.

1602 г. – Открита е Бодлиевата библиотека на Оксфордския университет.

1793 г. – Музеят на изкуствата в Париж – Лувър е официално открит за посещения.

1889 г. – Монтана става 41-вия щат на САЩ.

1893 г. – В американския щат Колорадо жените получават право да участват в изборите.

1895 г. – Вилхелм Рьонтген открива в университета на Залцбург Х-лъчи, по-късно известни като рентгенови лъчи.

1899 г. – Открита е жп линията Плевен – Шумен (243 км).

1917 г. – В Съветска Русия правителството започва да се нарича Съвет на народните комисари на СССР.

1923 г. – В Мюнхен се извършва т. нар. Бирен пуч – опит за завземане на властта от Националсоциалистическата германска работническа партия, един от активистите на която е и Адолф Хитлер.

1926 г. – Основан е ФК АПОЕЛ във Левкосия, Кипър.

1932 г. – Франклин Рузвелт е избран за първи мандат като президент на САЩ.

1942 г. – Втора световна война: Започва Операция Факел, в която САЩ и Великобритания дебаркират по бреговете на Френска Северна Африка.

1943 г. – Втора световна война: учреден е орден Победа.

1950 г. – Вълко Червенков е избран за генерален секретар на ЦК на БКП, след като от 3 февруари същата година заема поста министър-председател на Народна република България.

1960 г. – Джон Фицджералд Кенеди е избран за 35-ти президент на САЩ.

1962 г. – Създаден е Народен парк Вихрен (сега Национален Парк Пирин) с цел опазване на горските масиви.

1971 г. – Led Zeppelin издава албума Led Zeppelin IV – третия най-продаван музикален албум в историята на САЩ.

1972 г. – Стартира излъчването на платената кабелна мрежа HBO (Home Box Office).

1973 г. – Състои се премиерата на американския анимационен филм "Робин Худ".

1991 г. – В България е съставено правителството на Филип Димитров.

1994 г. – Джордж Уокър Буш става губернатор на щата Тексас.

1999 г. – Издаден е Greatest Hits III – компилация на британската рок група Куийн.

2006 г. – Издаден е първият самостоятелен албум с коледни песни на финландската певица Таря Турунен Henkäys Ikuisuudesta.

Родени:

30 г. – Нерва, римски император († 98 г.)

1342 г. – Юлиана от Норич, английска писателка († ок. 1416 г.)

1622 г. – Карл X, крал на Швеция († 1660 г.)

1656 г. – Едмънд Халей,­ английски астроном († 1742 г.)

1715 г. – Елизабет-Кристина фон Брауншвайг-Беферн,­ кралица на Прусия († 1797 г.)

1723 г. – Джон Байрон,­ английски мореплавател († 1786 г.)

1777 г. – Дезире Клари,­ кралица на Швеция и Норвегия († 1860 г.)

1794 г. – Сергей Строганов,­ руски благородник и държавник († 1882 г.)

1830 г. – Михаил Драгомиров, руски офицер († 1905 г.)

1835 г. – Пьотър Глен, руски изследовател († 1876 г.)

1847 г. – Брам Стокър, ирландски писател († 1912 г.)

1848 г. – Готлоб Фреге, германски математик и логик († 1925 г.)

1854 г. – Диаманди Ихчиев, български архивист († 1913 г.)

1867 г. – Петър Цончев, български лекар и писател († 1947 г.)

1868 г. – Феликс Хаусдорф, немски математик († 1942 г.)

1875 г. – Андрей Протич, български изкуствовед († 1959 г.)

1875 г. – Милан Матов, български революционер († 1962 г.)

1875 г. – Петър Мидилев, български военен деец и политик († 1939 г.)

1876 г. – Костадин Молеров, български революционер († 1957 г.)

1878 г. – Димитър Влахов, македонски политически деец и журналист († 1953 г.)

1878 г. – Димитър Чуповски, публицист от Македония († 1940 г.)

1879 г. – Лев Троцки, руски революционер († 1940 г.)

1880 г. – Йован Гелев, свещеник († 1954 г.)

1883 г. – Александър Ферсман, съветски геохимик († 1945 г.)

1884 г. – Херман Роршах, швейцарски психиатър († 1933 г.)

1886 г. – Лора Каравелова, дъщеря на Петко Каравелов († 1913 г.)

1886 г. – Симеон Сергеев Демостенов, български икономист († 1968 г.)

1888 г. – Борис Неврокопски, български духовник († 1948 г.)

1892 г. – Терезе Бенедек, унгарски психоаналитик († 1977 г.)

1893 г. – Рама VII, крал на Сиам († 1941 г.)

1897 г. – Димитър Иванчев, български политик († 1966 г.)

1900 г. – Маргарет Мичел, американска писателка († 1949 г.)

1901 г. – Георге Георгиу-Деж, министър-председател на Румъния († 1965 г.)

1901 г. – Михайло Апостолски, югославски военен († 1987 г.)

1916 г. – Петер Вайс, немско-шведски писател († 1992 г.)

1920 г. – Божидар Видоески, лингвист от Република Македония († 1998 г.)

1922 г. – Кристиан Барнард, южноафрикански сърдечен хирург († 2001 г.)

1923 г. – Александър Марковски, югославски партизанин († 1944 г.)

1923 г. – Джак Килби, американски инженер, Нобелов лауреат през 2005 г. († 2005 г.)

1923 г. – Дмитрий Язов, съветски маршал

1926 г. – Джон Луис Манси, британски актьор († 2010 г.)

1930 г. – Митко Палаузов, българско дете-партизанин († 1944 г.)

1931 г. – Николай Минев, български шахматист

1933 г. – Питър Арундел, британски пилот от Формула 1

1935 г. – Ален Делон, френски актьор и режисьор

1936 г. – Едуард Гибсън, американски астронавт

1936 г. – Вирна Лизи, италианска актриса († 2014 г.)

1939 г. – Манфред Тиллиц, германски предприемач

1941 г. – Димитър Карамалаков, български актьор

1942 г. – Сандро Мацола, италиански футболист

1943 г. – Илия Божилов, български актьор

1946 г. – Гуус Хидинк, холандски футболист

1948 г. – Асен Агов, български политик

1952 г. – Дейв Евънс, певец и музикант

1956 г. – Ричард Къртис, новозеландски сценарист и режисьор

1958 г. – Йоав Галант, израелски военен

1961 г. – Джон Кастело, американски актьор († 2008 г.)

1967 г. – Алфредо Торес, танцьор и преподавател по латино танци

1974 г. – Масаши Кишимото, японски манга създател

1974 г. – Сейши Кишимото, японски мангака

1978 г. – Иван Динев, български фигурист

1978 г. – Ивана Селаков, сръбска певица

1979 г. – Моцарт Сантош Батища Джуниър, бразилски футболист

1979 г. – Валентин Попов, български писател

1980 г. – Ана Видович, хърватска китаристка

1980 г. – Луиш Фабиано, бразилски футболист

1981 г. – Емануела, българска попфолк певица

1983 г. – Бланка Влашич, хърватска лекоатлетка

1983 г. – Павел Погребняк, руски футболист

1986 г. – Патриция Майр-Ахлайтнер, австрийска тенисистка

1986 г. – Арон Шварц, американски програмист († 2013 г.)

1988 г. – Адриана Николова, българска шахматистка

 

