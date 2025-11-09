На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

1494 г. – Династията Медичи стават владетели на Флоренция.



1799 г. – Наполеон Бонапарт извършва държавен преврат, който слага край на правителството на Директорията и поема цялата власт във Франция.



1861 г. – В университета на Торонто се провежда първият футболен мач в Канада.



1888 г. – Джак Изкормвача убива Мери Джейн Кели, последната известна жертва.



1906 г. – Теодор Рузвелт осъществява първото посещение на президент на САЩ зад граница, като извършва инспекция на строителството на Панамския канал.



1918 г. – Кайзер Вилхелм II абдикира и Германия е провъзгласена за република.



1921 г. – Алберт Айнщайн е награден с Нобелова награда за физика за неговата работа по фотоелектричния ефект.



1923 г. – В Мюнхен, Германия, полицията и правителствени сили потушават Бирения пуч на нацистите.



1938 г. – Холокост: В Нацистка Германия е извършен първият масов погром над евреи, известен като Кристалната нощ след смъртта на Ернст фон Рат.



1953 г. – Камбоджа придобива независимост от Франция и става конституционна монархия под управлението на крал Нородом Сианук.



1985 г. – Гари Каспаров става най-младият световен шампион по шахмат, след като побеждава Анатолий Карпов.



1989 г. – Студената война: Контролираната от комунистите Източна Германия отваря контролно-пропускателни пунктове в Берлинската стена и позволява на гражданите свободно да преминават в Западна Германия.



1990 г. – Мери Робинсън става първата жена-президент на Ирландия.



1994 г. – Открит е химичният елемент дармщадтий.



2000 г. – Открит е Албиорикс – естествен спътник на Сатурн.



2005 г. – 56 души загиват при терористични атаки в три хотела на Аман (Йордания).



Родени на 9 ноември



1389 г. – Изабел дьо Валоа, кралица на Англия († 1409 г.)



1654 г. – Йохан Кристоф Вайгел, немски гравьор († 1725 г.)



1818 г. – Иван Тургенев, руски писател († 1883 г.)



1828 г. – Драган Цанков, български политик († 1911 г.)



1841 г. – Едуард VII, крал на Обединеното кралство († 1910 г.)



1849 г. – Никола Войновски, български революционер († 1876 г.)



1855 г. – Александрос Займис, гръцки политик († 1936 г.)



1868 г. – Мари Дреслър, канадска актриса († 1934 г.)



1877 г. – Мохамед Икбал, индийски поет и ислямски мислител († 1937 г.)



1880 г. – Йордан Йовков, български писател († 1937 г.)



1888 г. – Жан Моне, френски политик († 1979 г.)



1890 г. – Григорий Кулик, съветски маршал († 1950 г.)



1898 г. – Оуен Барфийлд, британски философ, писател, поет и критик († 1997 г.)



1902 г. – Митрофан Неделин, маршал от Съветската армия († 1960 г.)



1914 г. – Павел Вежинов, български писател († 1983 г.)



1917 г. – Винс Жиронда, американски културист († 1997 г.)



1922 г. – Дороти Дендридж, американска актриса († 1965 г.)



1924 г. – Георги Баев, български художник († 2007 г.)



1925 г. – Вътьо Раковски, български поет († 2008 г.)



1929 г. – Имре Кертес, унгарски писател, Нобелов лауреат през 2002 г. († 2016 г.)



1932 г. – Енчо Пиронков, български художник



1934 г. – Карл Сейгън, американски астроном и писател († 1996 г.)



1936 г. – Михаил Тал, латвийски шахматист († 1992 г.)



1952 г. – Хасан Исаев, български борец



1960 г. – Александър Морфов, български режисьор



1962 г. – Серхио Батиста, аржентински футболист



1968 г. – Аксел Шулц, германски боксьор



1968 г. – Аксел Брусбърг, американски кинорежисьор



1974 г. – Алесандро Дел Пиеро, италиански футболист



1977 г. – Приянка Триведи, индийска актриса

