На днешната дата в историята

Генералният директор на Би Би Си Тим Дейви и ръководителката на новинарския отдел Дебора Търнес подадоха оставки заради породило полемика редактиране на изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Става дума за реч на Тръмп, излъчена в програмата „Панорама“ на Би Би Си. Обвиненията са, че са монтирани две реплики от речта на Тръмп по начин, който да навежда на мисълта, че той насърчава щурма на Конгреса на 6 януари 2021 г. Репликите са „Ние ще стигнем до Капитолия“ и „Ще се борите с всички сили“. Тези две реплики той е казал в различни части от речта си тогава, но в програмата са монтирани една след друга.

Спорното издание на програмата „Панорама“ е излъчено седмица преди президентските избори в САЩ на 5 ноември 2024 г.

"Това е тъжен ден за Би Би Си. Тим беше отличен генерален директор през тези пет години, но той беше подложен на един продължителен натиск, който го доведе до решението да подаде оставка“, заяви президентът на медийната коорпорация Би Би Си Самир Шах.

Президентът на Би Би Си Шах е призован да дава обяснения за този монтаж пред комисията по култура и медии в британския парламент утре.

