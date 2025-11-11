На днешната дата в историята

Снимка Пиксабей

307 г. – Лициний става римски император.

1572 г. – Датският астроном Тихо Брахе открива свръхнова в съзвездието Касиопея.

1611 г. – Сключен е Житваторогския мирен договор.

1830 г. – Създадено е Кралство Белгия.

1889 г. – Вашингтон става 42-рия щат на САЩ.

1911 г. – Русия завзема Северна Персия.

1917 г. – В Съветска Русия с декрет на правителството номинално е установен осемчасов работен ден.

1918 г. – Първата световна война приключва: Германия обявява капитулация и подписва примирие с Антантата в железопътен вагон край Компиен, Франция. Войната официално спира в 11:00 (единадесетия час на единадесетия ден от единадесетия месец).

1918 г. – Полша връща независимостта си.

1918 г. – Абдикира императорът на Австро-Унгария Карл I Хабсбург.

1930 г. – Алберт Айнщайн получава патент за проектирания от него през 1926 г. рефригенератор (хладилник).

1939 г. – Втората световна война: Германските окупационни власти извършват масов арест на професори на Католическия университет в Люблин (Полша).

1940 г. – Втората световна война: В Битката при Таранто Кралският английски флот провежда въздушна атака срещу флотилията на Италия, като за първи път във военната история използва само самолетоносачи.

1952 г. – В затвора на София са екзекутирани четирима католически свещеници – епископ Евгений Босилков, Камен Вичев, Павел Джижов и Йосафат Шишков.

1965 г. – В Турция е съставено правителство начело със Сюлейман Демирел, което е свалено от власт чрез военен преврат през март 1971 г.

1965 г. – Обявена е независимостта на Родезия, днешната държава Зимбабве.

1966 г. – НАСА изстрелва пилотирания космически апарат Джемини 12.

1968 г. – Малдивите са обявени за република.

1973 г. – С подписване на примирие между Израел и Египет приключва четвъртата Арабско-израелска война.

1975 г. – Ангола обявява национална независимост от Португалия.

2000 г. – 155 скиори и сноубордисти загиват, след като релсов лифт се подпалва в тунел в Алпите край Капрун (Австрия).

2004 г. – Смъртта на Ясер Арафат е потвърдена от Организацията за освобождение на Палестина, като причините са неизяснени; минути по-късно за председател на ООП е избран Махмуд Абас.

