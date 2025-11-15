На днешната дата в историята

реклама

1315 г. – В борбата си за независимост войските на новосъздадената Швейцарска конфедерация побеждават австрийската армия в битката при Моргартен.

1533 г. – В името на краля на Испания войските на Франсиско Писаро нанасят окончателно поражение на държавата на Инките и превземат столицата ̀и Куско.

1885 г. – Сръбско-българска война: Убедителната българска победа при Пирот, след която на 16 ноември българската армия се готви да атакува Ниш, но в щаба на армията е австро-унгарският пълномощен министър в Белград граф Кевенхюлер, който предупреждава, че при по-нататъшно настъпление българската армия ще срещне австро-унгарски войски, което слага края на войната.

1889 г. – Бразилия е обявена за република.

1902 г. – Съставено е двадесет и четвъртото правителство на България, начело със Стоян Данев.

1908 г. – Свободната държава Конго е преобразувана в Белгийско Конго

1920 г. – В Женева се провежда първото събрание на Обществото на народите.

1941 г. – Втората световна война: Началникът на СС Хайнрих Химлер нарежда арестуването и депортирането в концентрационни лагери на всички хомосексуалисти в Германия, с изключение на определени висшестоящи нацистки офицери.

1943 г. – Втората световна война: Германския началник на СС Хайнрих Химлер нарежда всички цигани да бъдат поставени „на едно ниво с евреите и изпратени в концентрационни лагери“.

1949 г. – Обесени са убийците на Махатма Ганди.

1969 г. – Студената война: Съветската подводница Подводница К-19 се сблъсква с американската подводница USS Gato в Баренцово море.

1971 г. – Фирмата Intel пуска на пазара първият в света микропроцесор, Intel 4004, способен да обработва 60 000 инструкции в секунда.

1983 г. – Създава се Севернокипърска турска република, която приема Декларация за независимост.

1987 г. – Избухва въстанието в Брашов политиката на строги икономии на Николае Чаушеску.

1988 г. – Палестинският Народен съвет обявява създаването на държавата Палестина.

1988 г. – В СССР се осъществява единственият полет на безпилотната космическата совалка Буран.

1990 г. – VII велико народно събрание променя името на държавата от Народна република България на Република България.

2018 г. - Деактивиран е космическият телескоп на НАСА „Кеплер“

Родени на 15 ноември

1316 г. – Жан I, крал на Франция († 1316 г.)

1708 г. – Уилям Пит-старши, министър-председател на Обединеното кралство († 1778 г.)

1738 г. – Уилям Хершел, германски астроном и композитор († 1822 г.)

1861 г. – Петър Тантилов, български военен деец († 1937 г.)

1849 г. – Стефан Кисов, български военен деец († 1915 г.)

1862 г. – Герхарт Хауптман, немски драматург, Нобелов лауреат през 1912 г. († 1946 г.)

1866 г. – Александра Яблочкина, руска артистка († 1964 г.)

1874 г. – Аугуст Крог, датски физиолог, Нобелов лауреат през 1920 г. († 1949 г.)

1887 г. – Хитоши Ашида, Министър-председател на Япония († 1959 г.)

1887 г. – Джорджия О’Киф († 1986 г.)

1891 г. – Ервин Ромел, германски фелдмаршал († 1944 г.)

1893 г. – Димитър Ацев, български комунист († 1923 г.)

1895 г. – Олга Николаевна, дъщеря на император Николай II († 1918 г.)

1901 г. – Ник Дим Кос, български илюзионист († 1983 г.)

1910 г. – Дико Диков, български офицер и политик († 1985 г.)

1922 г. – Франческо Рози, италиански режисьор († 2015 г.)

1925 г. – Ненчо Станев, български политик († 2000 г.)

1925 г. – Хайнц Пионтек, немски писател († 2003 г.)

1929 г. – Едуард Аснър, американски актьор († 2021 г.)

1936 г. – Волф Бирман, немски поет и певец

1939 г. – Яфет Кото, американски актьор († 2021 г.)

1942 г. – Стоян Овчаров, български политик

1944 г. – Ставри Калинов, български скулптор и художник

1945 г. – Ани-Фрид Люнгстад, норвежка поп певица (ABBA)

1946 г. – Тодор Щонов, български актьор († 2008 г.)

1948 г. – Екрем Баша, косовски албански поет

1954 г. – Александър Квашневски, президент на Полша

1956 г. – Златко Кранчар, състезател и треньор по футбол

1967 г. – Франсоа Озон, френски кинорежисьор

1976 г. – Виржини Ледоаян, френска актриса

1976 г. – Руслан Мъйнов, български актьор, певец и шоумен

1978 г. – Ивайло Папов, български политик и учител

1982 г. – Клеменс Й. Зец, австрийски писател

1983 г. – Лора Сме, френска актриса

1991 г. – Шейлийн Удли, американска актриса

 

