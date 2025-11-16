На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

1384 г. – Ядвига е коронована за кралица на Полша.



1491 г. – В Испания са осъдени от инквизицията на изгаряне на клада 5-а марани по случая със светото дете от Ла Гуардия.



1869 г. – Официално е открит Суецкият канал.



1885 г. – Обсадата на Видин по време на Сръбско-българската война завършва с успех за българите, които отбиват всички пристъпи на сръбската армия.



1893 г. – Основан е чешкият футболен тим Спарта в Прага.



1896 г. – Произведено е първото електричество от електроцентралата на Ниагарския водопад.



1907 г. – Оклахома става 46-ия щат на САЩ.



1909 г. – Създадена е първата авиокомпания в света DELAG във Франкфурт на Майн, Германия, с подкрепата на правителството.



1918 г. – Унгария е обявена за република.



1933 г. – СССР и САЩ установяват дипломатически отношения.



1938 г. – За първи път е синтезирано веществото ЛСД от швейцарския химик д-р Алберт Хофман.



1940 г. – Холокост: Хитлеристка Германия създава Варшавското гето в окупираната от нея Полша.



1945 г. – Учредена е световната организация за култура и образование ЮНЕСКО.



1945 г. – Официално е обявено откриването на новите тежки метали америций и кюрий.



1965 г. – Венера: СССР изстрелва космическия апарат Венера 3 към Венера.



1970 г. – В Сирия е извършен държавен преврат и начело на държавата застава Хафез ал-Асад.



1972 г. – Генералната конференция на ЮНЕСКО приема Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство за създаване на Програма за световното наследство.



1979 г. – Открита е първата линия на Букурещкото метро.



1988 г. – Беназир Бхуто е избрана за министър-председател на Пакистан, с което тя става и първата жена на такъв пост в ислямския свят.



1988 г. - Официално посещение на министъра на земеделието и горите на НРБ Алекси Иванов в Социалистическа република Румъния (16-17 ноември 1988г.)през което са проведени 3 то заседание на Специалната правителствена българо-румънска комисия и 2 то заседание на специалната правителствена българо-румънска комисия „Селско стопанство“ в Букурещ на които две комисии министър Алекси Иванов е председател на българските части.По време на посещението министъра на земеделието и горите на НРБ Алекси Иванов е приет от президента на СР.Румъния Николае Чаушеску, от министър-председателя на СР.Румъния Константин Дъскалеску и провежда среща и разговори с министъра на земеделието и хранителната промишленост на СР.Румъния Георге Давид.



1996 г. – Майка Тереза става почетен гражданин на САЩ.



Родени на 16 ноември



42 пр.н.е. – Тиберий, римски император († 37 г.)



1717 г. – Жан Лерон д'Аламбер, френски математик и философ († 1783 г.)



1762 г. – Карагеорги Петрович, сръбски революционер († 1817 г.)



1878 г. – Михайло Парашчук, украински скулптор († 1963 г.)



1881 г. – Хуго Майзъл, австрийски футболист († 1937 г.)



1892 г. – Тацио Нуволари, италиански автомобилен пилот († 1953 г.)



1894 г. – Рихард Куденхофе-Калерги, австрийски политик († 1972 г.)



1895 г. – Майкъл Арлън, британски писател († 1956 г.)



1900 г. – Евгений Босилков, български духовник, канонизиран за блажен († 1953 г.)



1908 г. – Вера Недкова, българска художничка († 1996 г.)



1918 г. – Тодор Шошев, български общественик († 1991 г.)



1922 г. – Жузе Сарамагу, португалски писател, Нобелов лауреат през 1998 г. († 2010 г.)



1930 г. – Чинуа Ачебе, нигерийски писател († 2013 г.)



1940 г. – Веселин Джигов, български народен певец от Родопската фолклорна област († 2002 г.)



1946 г. – Терънс Маккена, американски писател († 2000 г.)



1948 г. – Джими Йънг, американски боксьор († 2005 г.)



1951 г. – Калин Арсов, български актьор



1952 г. – Натанаил Неврокопски, български духовник и архиерей († 2013 г.)



1953 г. – Гликерия, гръцка певица



1958 г. – Марг Хелгенбъргър, американска актриса



1961 г. – Карен Дуве, немска писателка



1962 г. – Стевица Кузмановски, футболен треньор



1963 г. – Рене Щайнке, немски актьор



1966 г. – Кристиан Лоренц, немски музикант (Rammstein)



1977 г. – Маги Джиленхол, американска актриса



1977 г. – Максим Стависки, български спортист от руски произход



1977 г. – Маурисио Очман, мексикански актьор



1989 г. – Александър Башлиев, български футболист

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!