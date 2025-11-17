На днешната дата в историята

Снимка Пиксабей

284 г. – Диоклециан е обявен за римски император от войниците си.

1292 г. – Джон I Бейлиъл става крал на Шотландия.

1040 г. – Френският крал Шарл VIII окупира Флоренция, Италия.

1558 г. – След смъртта на кралица Мария Тюдор на английския трон застава Елизабет I.

1775 г. – Крал Густав III основава град Куопио във Финландия (по това време принадлежаща на Швеция)

1796 г. – Френски революционни войни: Френските сили побеждава австрийските в Италия.

1800 г. – Провежда се първото заседание на Конгреса на САЩ във Вашингтон.

1810 г. – Швеция обявява война на своя съюзник Обединеното Кралство, за да започне Англо-шведската война, въпреки че никога не се води битка.

1831 г. – Еквадор и Венецуела се отделят като самостоятелни държави от Велика Колумбия.

1855 г. – Шотландският изследовател на Африка Дейвид Ливингстън открива голям водопад на река Замбези и го назовава „Виктория“.

1858 г. – Открит е град Денвър, Колорадо.

1869 г. – Открит е Суецкия канал в Египет, който свързва Средиземно море с Червено море.

1912 г. – Балканската война: Начало на Чаталджанската операция.

1919 г. – Гражданска война в Русия: Червената армия превзема град Курск.

1939 г. – Девет студенти от Университета на Прага, в т.ч. лидера на протеста Ян Оплетал, са убити от нацистките окупатори; събитието става повод за обявяването на деня за Международен ден на студентите и първото му честване през 1941 г. в Лондон.

1948 г. – Крайцерът Аврора е изведен от експлоатация. Същата година е обявен за паметник на революцията и превърнат в музей.

1950 г. – Тензин Гятсо – 14-ият Далай Лама, е ръкоположен за държавен глава на Тибет.

1953 г. – След смъртта на Сталин и поставянето на балсамираното му тяло в Мавзолея на Ленин в Москва, сградата е открита като Мавзолей на Ленин и Сталин.

1954 г. – Гамал Абдел Насър е избран за президент на Египет.

1958 г. – В Судан е извършен държавен преврат от военните и цялата власт преминава в ръцете на генерал Ибрахим Абуд.

1962 г. – Президента Джон Кенеди отваря Международно летище „Вашингтон-Дълес“ във Дълес, на 42 км. от столицата на САЩ Вашингтон.

1962 г. – В списание Нов свят е публикувана първата повест на Александър Солженицин.

1969 г. – В Хелзинки започват преговори между САЩ и СССР за ограничаване на стратегическите оръжия.

1970 г. – Луна (програма): СССР приземява на Луната „Луноход 1“ – първият апарат с дистанционно управление, достигнал повърхността на друго космическо тяло.

1973 г. – По повод на Международния ден на студентите настъпва кулминация на масовите протестни действия срещу диктатурата в Политехниката на Атина (Гърция).

1981 г. – Самолетът „Туполев Ту-154B-2“, който изпълнява полет 3603 на „Аерофлот“, се разбива в терена при опит за кацане на летището в Норилск и убива 95 пътници и 4 члена на екипаж на борда.

1989 г. – Започва Нежната революция в Чехословакия – като легален протест на студенти в Прага, която е потушена от милицията; загива един студент, което дава началото на протести за сваляне на комунистическото правителство (те успяват на 29 декември).

1991 г. – Събранието на Република Македония гласува първата конституция на суверенна и независима Република Македония.

1993 г. – На стадион „Парк де Пренс“ в Париж България побеждава Франция с 2:1, като по този начин Франция вече няма възможност да се класира на Световното първенство в САЩ. По време на излъчване на мача по БНТ1 коментаторът на двубоя Николай Колев - Мичмана произнася фразата „Господ е българин!“, с която става известен.

2003 г. – Започва мандатът на холивудския актьор Арнолд Шварценегер като губернатор на Калифорния.

2003 г. – 50 души загиват при катастрофа, когато полет 363 на „Татарстан Еърлайнс“ на международното летище „Казан“, Казан, Русия.

2019 г. – Първият известен случай на КОВИД-19 е засечен. Това е 55-годишен мъж, който е посетил пазар в Ухан, провинция Хубей в Китай.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!