На днешната дата в историята

Събития:
1497 г. – Вашко да Гама достига нос Добра надежда.
1906 г. – На международна конференция в Берлин е възприето съгласие сигналът SOS да бъде международен при търсене на помощ.
1916 г. – Американският писател Джек Лондон се самоубива.
1918 г. – Първата световна война: Френската армия навлиза в Страсбург.
1927 г. – Персия заявява контрол върху остров Бахрейн.
1940 г. – Втората световна война: Гръцката армия навлиза на територията на Албания.
1943 г. – Ливан обявява национална независимост от Франция.
1943 г. – Втората световна война: В Кайро започва среща между тримата световни лидери – президента на САЩ Франклин Рузвелт, министър-председателя на Великобритания Уинстън Чърчил и китайския лидер Чан Кайшъ. Срещата е известна като Каирска конференция и на нея е обсъдена стратегията за войната с Япония.
1943 г. – Втората световна война: Приключва Додеканезката операция.
1943 г. – България във Втората световна война: по наказателно дело №1541/1943 г. на гарнизонното стрелбище в София са разстреляни Александър Пеев, Емил Попов и Иван Владков
1946 г. – Съставено е правителство на ОФ с министър-председател Георги Димитров.
1963 г. – Американският президент Джон Кенеди е застрелян в Далас. Вицепрезидентът Линдън Б. Джонсън става 36-ия президент на САЩ след смъртоносното покушение.
1967 г. – ООН приема резолюция, която задължава Израел да изтегли войските си от арабските територии.
1974 г. – Организацията за освобождение на Палестина получава статус на наблюдател в ООН.
1975 г. – В Испания е възстановена монархията и Хуан Карлос I става крал.
1977 г. – Започват редовни полети с Конкорд от Париж и Лондон до Ню Йорк.
1988 г. – В Палмдейл (Калифорния) е демонстриран свръхсекретния бомбардировач B-2 Spirit.
1990 г. – Маргарет Тачър подава оставка като министър-председател на Великобритания.
1993 г. – Армения въвежда нова национална валута – драм.
2004 г. – В Киев се провежда демонстрация на над 100 хиляди привърженици на кандидата за президент Виктор Юшченко.
2005 г. – Ангела Меркел става първата жена – канцлер на Германия.
Родени:
1602 г. – Елизабет Бурбонска, френска принцеса, кралица на Испания и Португалия като съпруга на Филип IV († 1644 г.)
1616 г. – Джон Уолис, английски математик († 1703 г.)
1710 г. – Вилхелм Фридеман Бах, германски композитор († 1784 г.)
1727 г. – Ерколе III д’Есте, последният херцог на Модена и Реджо († 1803 г.)
1819 г. – Джордж Елиът британска писателка († 1880 г.)
1833 г. – Добри Войников, български писател († 1878 г.)
1852 г. – Пол д'Естурнел, френски политик, Нобелов лауреат († 1924 г.)
1869 г. – Андре Жид, френски писател, Нобелов лауреат през 1947 г. († 1951 г.)
1873 г. – Матео Бартоли, италиански езиковед († 1946 г.)
1877 г. – Ендре Ади, унгарски поет († 1919 г.)
1881 г. – Енвер паша, турски военачалник († 1922 г.)
1883 г. – Сирак Скитник, български поет († 1943 г.)
1890 г. – Шарл дьо Гол, френски генерал и политик, президент на Франция от 1959 до 1969 г. († 1970 г.)
1891 г. – Едуард Бернайс, американски социолог († 1995 г.)
1901 г. – Хоакин Родриго, испански композитор († 1999 г.)
1904 г. – Луи Неел, френски физик, Нобелов лауреат († 2000 г.)
1910 г. – Мери Джексън, американска актриса († 2005 г.)
1913 г. – Асен Босев, български писател († 1997 г.)
1913 г. – Бенджамин Бритън, английски композитор († 1976 г.)
1916 г. – Васил Йончев, български художник († 1985 г.)
1917 г. – Андрю Хъксли, английски учен, Нобелов лауреат († 2012 г.)
1923 г. – Артър Хилър, канадски режисьор († 2016 г.)
1924 г. – Джералдин Пейдж, американска актриса († 1987 г.)
1930 г. – Константин Колев, български писател († 1982 г.)
1932 г. – Робърт Вон, американски актьор († 2016 г.)
1933 г. – Надя Кехлибарева, българска поетеса († 1988 г.)
1938 г. – Джон Дюпон, американски бизнесмен и филантроп († 2010 г.)
1940 г. – Тери Гилиъм, американски актьор
1942 г. – Руслан Хасбулатов, руски политик
1945 г. – Брунко Илиев, български волейболист († 2016 г.)
1947 г. – Невио Скала, италиански футболист и мениджър
1956 г. – Ричард Кайнд, американски актьор
1957 г. – Томас Лер, немски писател
1958 г. – Джейми Ли Къртис, американска актриса
1958 г. – Росица Вълканова, българска актриса
1962 г. – Виктор Пелевин, руски писател
1967 г. – Борис Бекер, немски тенисист
1967 г. – Силви Басева, българска художничка
1968 г. – Бену Йълдъръмлар, турска актриса
1968 г. – Размус Лердорф, автор на програмния език PHP
1969 г. – Марджане Сатрапи, иранска художничка
1971 г. – Витомир Вутов, български футболист
1976 г. – Виле Вало, финландски певец (HIM)
1978 г. – Велимир Иванович, сръбски футболист
1980 г. – Ярослав Рибаков, руски лекоатлет
1982 г. – Якубу Айегбени, нигерийски футболист
1984 г. – Скарлет Йохансон, американска актрисаv
