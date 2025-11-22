реклама

На днешната дата в историята

Събития:

1497 г. – Вашко да Гама достига нос Добра надежда.

1906 г. – На международна конференция в Берлин е възприето съгласие сигналът SOS да бъде международен при търсене на помощ.

1916 г. – Американският писател Джек Лондон се самоубива.

1918 г. – Първата световна война: Френската армия навлиза в Страсбург.

1927 г. – Персия заявява контрол върху остров Бахрейн.

1940 г. – Втората световна война: Гръцката армия навлиза на територията на Албания.

1943 г. – Ливан обявява национална независимост от Франция.

1943 г. – Втората световна война: В Кайро започва среща между тримата световни лидери – президента на САЩ Франклин Рузвелт, министър-председателя на Великобритания Уинстън Чърчил и китайския лидер Чан Кайшъ. Срещата е известна като Каирска конференция и на нея е обсъдена стратегията за войната с Япония.

1943 г. – Втората световна война: Приключва Додеканезката операция.

1943 г. – България във Втората световна война: по наказателно дело №1541/1943 г. на гарнизонното стрелбище в София са разстреляни Александър Пеев, Емил Попов и Иван Владков

1946 г. – Съставено е правителство на ОФ с министър-председател Георги Димитров.

1963 г. – Американският президент Джон Кенеди е застрелян в Далас. Вицепрезидентът Линдън Б. Джонсън става 36-ия президент на САЩ след смъртоносното покушение.

1967 г. – ООН приема резолюция, която задължава Израел да изтегли войските си от арабските територии.

1974 г. – Организацията за освобождение на Палестина получава статус на наблюдател в ООН.

1975 г. – В Испания е възстановена монархията и Хуан Карлос I става крал.

1977 г. – Започват редовни полети с Конкорд от Париж и Лондон до Ню Йорк.

1988 г. – В Палмдейл (Калифорния) е демонстриран свръхсекретния бомбардировач B-2 Spirit.

1990 г. – Маргарет Тачър подава оставка като министър-председател на Великобритания.

1993 г. – Армения въвежда нова национална валута – драм.

2004 г. – В Киев се провежда демонстрация на над 100 хиляди привърженици на кандидата за президент Виктор Юшченко.

2005 г. – Ангела Меркел става първата жена – канцлер на Германия.

Родени:

1602 г. – Елизабет Бурбонска, френска принцеса, кралица на Испания и Португалия като съпруга на Филип IV († 1644 г.)

1616 г. – Джон Уолис, английски математик († 1703 г.)

1710 г. – Вилхелм Фридеман Бах, германски композитор († 1784 г.)

1727 г. – Ерколе III д’Есте, последният херцог на Модена и Реджо († 1803 г.)

1819 г. – Джордж Елиът британска писателка († 1880 г.)

1833 г. – Добри Войников, български писател († 1878 г.)

1852 г. – Пол д'Естурнел, френски политик, Нобелов лауреат († 1924 г.)

1869 г. – Андре Жид, френски писател, Нобелов лауреат през 1947 г. († 1951 г.)

1873 г. – Матео Бартоли, италиански езиковед († 1946 г.)

1877 г. – Ендре Ади, унгарски поет († 1919 г.)

1881 г. – Енвер паша, турски военачалник († 1922 г.)

1883 г. – Сирак Скитник, български поет († 1943 г.)

1890 г. – Шарл дьо Гол, френски генерал и политик, президент на Франция от 1959 до 1969 г. († 1970 г.)

1891 г. – Едуард Бернайс, американски социолог († 1995 г.)

1901 г. – Хоакин Родриго, испански композитор († 1999 г.)

1904 г. – Луи Неел, френски физик, Нобелов лауреат († 2000 г.)

1910 г. – Мери Джексън, американска актриса († 2005 г.)

1913 г. – Асен Босев, български писател († 1997 г.)

1913 г. – Бенджамин Бритън, английски композитор († 1976 г.)

1916 г. – Васил Йончев, български художник († 1985 г.)

1917 г. – Андрю Хъксли, английски учен, Нобелов лауреат († 2012 г.)

1923 г. – Артър Хилър, канадски режисьор († 2016 г.)

1924 г. – Джералдин Пейдж, американска актриса († 1987 г.)

1930 г. – Константин Колев, български писател († 1982 г.)

1932 г. – Робърт Вон, американски актьор († 2016 г.)

1933 г. – Надя Кехлибарева, българска поетеса († 1988 г.)

1938 г. – Джон Дюпон, американски бизнесмен и филантроп († 2010 г.)

1940 г. – Тери Гилиъм, американски актьор

1942 г. – Руслан Хасбулатов, руски политик

1945 г. – Брунко Илиев, български волейболист († 2016 г.)

1947 г. – Невио Скала, италиански футболист и мениджър

1956 г. – Ричард Кайнд, американски актьор

1957 г. – Томас Лер, немски писател

1958 г. – Джейми Ли Къртис, американска актриса

1958 г. – Росица Вълканова, българска актриса

1962 г. – Виктор Пелевин, руски писател

1967 г. – Борис Бекер, немски тенисист

1967 г. – Силви Басева, българска художничка

1968 г. – Бену Йълдъръмлар, турска актриса

1968 г. – Размус Лердорф, автор на програмния език PHP

1969 г. – Марджане Сатрапи, иранска художничка

1971 г. – Витомир Вутов, български футболист

1976 г. – Виле Вало, финландски певец (HIM)

1978 г. – Велимир Иванович, сръбски футболист

1980 г. – Ярослав Рибаков, руски лекоатлет

1982 г. – Якубу Айегбени, нигерийски футболист

1984 г. – Скарлет Йохансон, американска актрисаv

 

