На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

Събития:



1497 г. – Вашко да Гама достига нос Добра надежда.



1906 г. – На международна конференция в Берлин е възприето съгласие сигналът SOS да бъде международен при търсене на помощ.



1916 г. – Американският писател Джек Лондон се самоубива.



1918 г. – Първата световна война: Френската армия навлиза в Страсбург.



1927 г. – Персия заявява контрол върху остров Бахрейн.



1940 г. – Втората световна война: Гръцката армия навлиза на територията на Албания.



1943 г. – Ливан обявява национална независимост от Франция.



1943 г. – Втората световна война: В Кайро започва среща между тримата световни лидери – президента на САЩ Франклин Рузвелт, министър-председателя на Великобритания Уинстън Чърчил и китайския лидер Чан Кайшъ. Срещата е известна като Каирска конференция и на нея е обсъдена стратегията за войната с Япония.



1943 г. – Втората световна война: Приключва Додеканезката операция.



1943 г. – България във Втората световна война: по наказателно дело №1541/1943 г. на гарнизонното стрелбище в София са разстреляни Александър Пеев, Емил Попов и Иван Владков



1946 г. – Съставено е правителство на ОФ с министър-председател Георги Димитров.



1963 г. – Американският президент Джон Кенеди е застрелян в Далас. Вицепрезидентът Линдън Б. Джонсън става 36-ия президент на САЩ след смъртоносното покушение.



1967 г. – ООН приема резолюция, която задължава Израел да изтегли войските си от арабските територии.



1974 г. – Организацията за освобождение на Палестина получава статус на наблюдател в ООН.



1975 г. – В Испания е възстановена монархията и Хуан Карлос I става крал.



1977 г. – Започват редовни полети с Конкорд от Париж и Лондон до Ню Йорк.



1988 г. – В Палмдейл (Калифорния) е демонстриран свръхсекретния бомбардировач B-2 Spirit.



1990 г. – Маргарет Тачър подава оставка като министър-председател на Великобритания.



1993 г. – Армения въвежда нова национална валута – драм.



2004 г. – В Киев се провежда демонстрация на над 100 хиляди привърженици на кандидата за президент Виктор Юшченко.



2005 г. – Ангела Меркел става първата жена – канцлер на Германия.



Родени:



1602 г. – Елизабет Бурбонска, френска принцеса, кралица на Испания и Португалия като съпруга на Филип IV († 1644 г.)



1616 г. – Джон Уолис, английски математик († 1703 г.)



1710 г. – Вилхелм Фридеман Бах, германски композитор († 1784 г.)



1727 г. – Ерколе III д’Есте, последният херцог на Модена и Реджо († 1803 г.)



1819 г. – Джордж Елиът британска писателка († 1880 г.)



1833 г. – Добри Войников, български писател († 1878 г.)



1852 г. – Пол д'Естурнел, френски политик, Нобелов лауреат († 1924 г.)



1869 г. – Андре Жид, френски писател, Нобелов лауреат през 1947 г. († 1951 г.)



1873 г. – Матео Бартоли, италиански езиковед († 1946 г.)



1877 г. – Ендре Ади, унгарски поет († 1919 г.)



1881 г. – Енвер паша, турски военачалник († 1922 г.)



1883 г. – Сирак Скитник, български поет († 1943 г.)



1890 г. – Шарл дьо Гол, френски генерал и политик, президент на Франция от 1959 до 1969 г. († 1970 г.)



1891 г. – Едуард Бернайс, американски социолог († 1995 г.)



1901 г. – Хоакин Родриго, испански композитор († 1999 г.)



1904 г. – Луи Неел, френски физик, Нобелов лауреат († 2000 г.)



1910 г. – Мери Джексън, американска актриса († 2005 г.)



1913 г. – Асен Босев, български писател († 1997 г.)



1913 г. – Бенджамин Бритън, английски композитор († 1976 г.)



1916 г. – Васил Йончев, български художник († 1985 г.)



1917 г. – Андрю Хъксли, английски учен, Нобелов лауреат († 2012 г.)



1923 г. – Артър Хилър, канадски режисьор († 2016 г.)



1924 г. – Джералдин Пейдж, американска актриса († 1987 г.)



1930 г. – Константин Колев, български писател († 1982 г.)



1932 г. – Робърт Вон, американски актьор († 2016 г.)



1933 г. – Надя Кехлибарева, българска поетеса († 1988 г.)



1938 г. – Джон Дюпон, американски бизнесмен и филантроп († 2010 г.)



1940 г. – Тери Гилиъм, американски актьор



1942 г. – Руслан Хасбулатов, руски политик



1945 г. – Брунко Илиев, български волейболист († 2016 г.)



1947 г. – Невио Скала, италиански футболист и мениджър



1956 г. – Ричард Кайнд, американски актьор



1957 г. – Томас Лер, немски писател



1958 г. – Джейми Ли Къртис, американска актриса



1958 г. – Росица Вълканова, българска актриса



1962 г. – Виктор Пелевин, руски писател



1967 г. – Борис Бекер, немски тенисист



1967 г. – Силви Басева, българска художничка



1968 г. – Бену Йълдъръмлар, турска актриса



1968 г. – Размус Лердорф, автор на програмния език PHP



1969 г. – Марджане Сатрапи, иранска художничка



1971 г. – Витомир Вутов, български футболист



1976 г. – Виле Вало, финландски певец (HIM)



1978 г. – Велимир Иванович, сръбски футболист



1980 г. – Ярослав Рибаков, руски лекоатлет



1982 г. – Якубу Айегбени, нигерийски футболист



1984 г. – Скарлет Йохансон, американска актрисаv

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!