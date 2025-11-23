На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

176 г. – Римският император Марк Аврелий отпразнува триумфа си на победител след 8-годишно отсъствие от столицата, през което време ръководи военни операции.



1492 г. – Испанският крал Фернандо I обявява, че имотите на испанските евреи стават собственост на короната.



1700 г. – Започва понтификата на папа Климент XI.



1852 г. – В Англия са въведени първите пощенски кутии.



1906 г. – Лидерът на американските мормони Джоузеф Смит е глобен за полигамия.



1940 г. – Втората световна война: Румъния подписва договор за присъединяване към Тристранния пакт.



1942 г. – Втората световна война: По време на битката при Сталинград съветската армия обкръжава групата армии на Хитлеристка Германия, командвани от фелдмаршал Фридрих Паулус.



1963 г. – В ефир излиза първи епизод на британския фантастичен сериал Доктор Кой



1971 г. – Китайската народна република става постоянен член на Съвета за сигурност на ООН.



1980 г. – Серия от земетресения в Южна Италия отнемат живота на около 4800 души.



1981 г. – В Китай е разрешен частния бизнес.



1990 г. – Първата експедиция до Южния полюс, съставена изцяло от жени (3 американки, 1 японка и 12 рускини), започва в Антарктида първия етап от 70-дневния, 1287 километров преход.



1991 г. – Ден преди да умре фронтменът на Queen Фреди Меркюри публично обявява, че е болен от СПИН.



1993 г. – Молдова въвежда като национална валута – леята.



1996 г. – Република Ангола официално се присъединява към Световната търговска организация.



1997 г. – Обявен е банкрута на японската финансова компания Ямаичи, дотогава сред 10-те най-мощни в света.



2000 г. – Открит е естественият спътник на Юпитер Йокаста.



2003 г. – В резултат на масови протести и гражданско неподчинение, известни като Революция на розите, президентът на Грузия Едуард Шеварднадзе подава оставка.



2004 г. – Състои се световната премиера на компютърната игра World of Warcraft.



Родени на 23 ноември



912 г. – Отон I, император на Свещената Римска империя († 973 г.)



1632 г. – Жан Мабийон, френски духовник и изследовател († 1707 г.)



1760 г. – Франсоа Бабьоф, френски революционер († 1797 г.)



1804 г. – Франклин Пиърс, 14-и президент на САЩ († 1869 г.)



1837 г. – Йоханес ван дер Ваалс, холандски физик, Нобелов лауреат през 1910 г. († 1923 г.)



1851 г. – Йонас Басанавичус, литовски общественик († 1927 г.)



1852 г. – Джеймс Кваст, холандско-немски пианист († 1927 г.)



1859 г. – Били Хлапето, известен американски бандит († 1881 г.)



1860 г. – Карл Ялмар Брантинг, министър-председател на Швеция, Нобелов лауреат през 1921, († 1925 г.)



1877 г. – Никола Карев, български революционер († 1905 г.)



1886 г. – Александър Алберт Маунтбатън, маркиз на Карисбрук († 1960 г.)



1887 г. – Борис Карлоф (Уилям Прат), британски и американски актьор († 1969 г.)



1888 г. – Харпо Маркс, американски комик († 1964 г.)



1898 г. – Родион Малиновски, съветски маршал († 1967 г.)



1901 г. – Марилуизе Флайсер, немска писателка († 1974 г.)



1906 г. – Крум Христов, български дипломат († 1988 г.)



1908 г. – Николай Носов, съветски белетрист, драматург и сценарист († 1976 г.)



1916 г. – Майкъл Гоф, английски актьор († 2011 г.)



1920 г. – Паул Целан, немскоезичен еврейски поет († 1970 г.)



1926 г. – Сатия Сай Баба, индийски гуру († 2011 г.)



1927 г. – Анджело Содано, декан на кардиналската колегия



1933 г. – Кшищоф Пендерецки, полски композитор († 2020 г.)



1935 г. – Владислав Волков, руски космонавт († 1971 г.)



1939 г. – Бети Евърет, американска певица († 2001 г.)



1941 г. – Франко Неро, италиански актьор



1950 г. – Светла Оцетова, българска спортистка



1954 г. – Рос Браун, британски инженер от Формула 1



1955 г. – Стивън Бруст, американски писател



1961 г. – Петър Батаклиев, български актьор



1964 г. – Ерика Буенфил, мексиканска актриса и певица



1965 г. – Марсел Байер, немски писател



1966 г. – Венсан Касел, френски актьор



1982 г. – Асафа Пауъл, ямайски спринтьор



1984 г. – Лукас Грейбиъл, американски актьор, певец и музикант



1986 г. – Иван Бандаловски, български футболист



1992 г. – Майли Сайръс, американска певица и актриса

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!