реклама

На днешната дата в историята

23.11.2025 / 07:10 0

снимка: pixabay.com

176 г. – Римският император Марк Аврелий отпразнува триумфа си на победител след 8-годишно отсъствие от столицата, през което време ръководи военни операции.

1492 г. – Испанският крал Фернандо I обявява, че имотите на испанските евреи стават собственост на короната.

1700 г. – Започва понтификата на папа Климент XI.

1852 г. – В Англия са въведени първите пощенски кутии.

1906 г. – Лидерът на американските мормони Джоузеф Смит е глобен за полигамия.

1940 г. – Втората световна война: Румъния подписва договор за присъединяване към Тристранния пакт.

1942 г. – Втората световна война: По време на битката при Сталинград съветската армия обкръжава групата армии на Хитлеристка Германия, командвани от фелдмаршал Фридрих Паулус.

1963 г. – В ефир излиза първи епизод на британския фантастичен сериал Доктор Кой

1971 г. – Китайската народна република става постоянен член на Съвета за сигурност на ООН.

1980 г. – Серия от земетресения в Южна Италия отнемат живота на около 4800 души.

1981 г. – В Китай е разрешен частния бизнес.

1990 г. – Първата експедиция до Южния полюс, съставена изцяло от жени (3 американки, 1 японка и 12 рускини), започва в Антарктида първия етап от 70-дневния, 1287 километров преход.

1991 г. – Ден преди да умре фронтменът на Queen Фреди Меркюри публично обявява, че е болен от СПИН.

1993 г. – Молдова въвежда като национална валута – леята.

1996 г. – Република Ангола официално се присъединява към Световната търговска организация.

1997 г. – Обявен е банкрута на японската финансова компания Ямаичи, дотогава сред 10-те най-мощни в света.

2000 г. – Открит е естественият спътник на Юпитер Йокаста.

2003 г. – В резултат на масови протести и гражданско неподчинение, известни като Революция на розите, президентът на Грузия Едуард Шеварднадзе подава оставка.

2004 г. – Състои се световната премиера на компютърната игра World of Warcraft.

Родени на 23 ноември

912 г. – Отон I, император на Свещената Римска империя († 973 г.)

1632 г. – Жан Мабийон, френски духовник и изследовател († 1707 г.)

1760 г. – Франсоа Бабьоф, френски революционер († 1797 г.)

1804 г. – Франклин Пиърс, 14-и президент на САЩ († 1869 г.)

1837 г. – Йоханес ван дер Ваалс, холандски физик, Нобелов лауреат през 1910 г. († 1923 г.)

1851 г. – Йонас Басанавичус, литовски общественик († 1927 г.)

1852 г. – Джеймс Кваст, холандско-немски пианист († 1927 г.)

1859 г. – Били Хлапето, известен американски бандит († 1881 г.)

1860 г. – Карл Ялмар Брантинг, министър-председател на Швеция, Нобелов лауреат през 1921, († 1925 г.)

1877 г. – Никола Карев, български революционер († 1905 г.)

1886 г. – Александър Алберт Маунтбатън, маркиз на Карисбрук († 1960 г.)

1887 г. – Борис Карлоф (Уилям Прат), британски и американски актьор († 1969 г.)

1888 г. – Харпо Маркс, американски комик († 1964 г.)

1898 г. – Родион Малиновски, съветски маршал († 1967 г.)

1901 г. – Марилуизе Флайсер, немска писателка († 1974 г.)

1906 г. – Крум Христов, български дипломат († 1988 г.)

1908 г. – Николай Носов, съветски белетрист, драматург и сценарист († 1976 г.)

1916 г. – Майкъл Гоф, английски актьор († 2011 г.)

1920 г. – Паул Целан, немскоезичен еврейски поет († 1970 г.)

1926 г. – Сатия Сай Баба, индийски гуру († 2011 г.)

1927 г. – Анджело Содано, декан на кардиналската колегия

1933 г. – Кшищоф Пендерецки, полски композитор († 2020 г.)

1935 г. – Владислав Волков, руски космонавт († 1971 г.)

1939 г. – Бети Евърет, американска певица († 2001 г.)

1941 г. – Франко Неро, италиански актьор

1950 г. – Светла Оцетова, българска спортистка

1954 г. – Рос Браун, британски инженер от Формула 1

1955 г. – Стивън Бруст, американски писател

1961 г. – Петър Батаклиев, български актьор

1964 г. – Ерика Буенфил, мексиканска актриса и певица

1965 г. – Марсел Байер, немски писател

1966 г. – Венсан Касел, френски актьор

1982 г. – Асафа Пауъл, ямайски спринтьор

1984 г. – Лукас Грейбиъл, американски актьор, певец и музикант

1986 г. – Иван Бандаловски, български футболист

1992 г. – Майли Сайръс, американска певица и актриса

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама