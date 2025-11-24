На днешната дата в историята

Снимка Пиксабей

642 г. – Теодор I е избран за папа.

1642 г. – Абел Тасман става първият европеец, открил остров Земя на Ван Димен, днес известен като Тасмания.

1859 г. – Британският естествоизпитател Чарлз Дарвин публикува Произход на видовете – научен труд, според който организмите постепенно еволюират с помощта на естествения отбор.

1861 г. – В Русия е създаден като държавна институция Министерски съвет.

1915 г. – България в Първата световна война: Шеста и Девета пехотна дивизия от Първа армия превземат столицата на Косово, Прищина.

1940 г. – Втората световна война: Словакия се присъединява към Тристранния пакт.

1943 г. – Втората световна война: Втора бомбардировка на София от британско-американската авиация.

1958 г. – Мали получава национална независимост.

1961 г. – Общото събрание на ООН излиза с декларация за забрана използването на ядрено оръжие.

1966 г. – Български самолет от Полет LZ101 на ТАБСО катастрофира край Братислава, загиват всичките 82 души на борда.

1969 г. – СССР и САЩ ратифицират договора за неразпространение на ядреното оръжие.

1976 г. – При земетресение на територията на Турция загиват над 6000 души.

1992 г. – Самолетът при полет 3943 на „Чайна Саутерн Еърлайнс“ се разбива и убива всички 141 души на борда.

2001 г. – Самолетът при полет 3597 на „Кросеър“ се разбива близо до летище „Цюрих“ и убива 24 души, включително певицата Мелани Торнтън.

2004 г. – Състои се премиерата на американския биографичен филм Александър.

