На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

1760 г. – Град Детройт е предаден във владение от Франция на Великобритания.



1780 г. – След смъртта на императрица Мария Тереза на престола на Свещената римска империя застава нейният син Йозеф II.



1787 г. – С едикт на крал Луи XVI във Франция са гарантирани правата за вероизповедание на протестантите.



1830 г. – В Полша избухва въстание срещу руското управление, известно като Ноемврийското въстание.



1877 г. – Американският изобретател Томас Едисън представя фонографа – предшественика на грамофона.



1899 г. – В Каталуния е основан футболният клуб Барселона.



1916 г. – Първата световна война: Доминиканската република е окупирана от войски на САЩ, като окупацията на страната продължава до 1924 г.



1922 г. – Хауърд Картър отваря гробницата на фараон Тутанкамон за публика.



1927 г. – Александър Алехин, руски и френски шахматист, става IV световен шампион по шахмат.



1929 г. – Американският пилот адмирал Ричард Бърд извършва първия полет със самолет над Южния полюс.



1939 г. – В СССР е издаден указ за насилствено налагане на съветско гражданство за полското малцинство, живеещо на територията на СССР.



1945 г. – Създадена е Социалистическа федеративна република Югославия.



1947 г. – По искане на ООН територията на Палестина е разделена на 2 части – еврейска и арабска, които по-късно стават отделни държави – Израел и Палестина.



1962 г. – Между Франция и Великобритания е подписан договор за съвместно проектиране и производство на самолета Конкорд.



1975 г. – Американските бизнесмени Бил Гейтс и Пол Алън създават фирмата Майкрософт.



1981 г. – Актрисата Натали Ууд се удавя по време на инцидент в Калифорния.



1977 г. – АЕЦ Козлодуй е включен в енергийната мрежа на България.



1990 г. – Андрей Луканов е принуден да подаде оставката на правителството под натиска на протестите и стачките, организирани от КТ Подкрепа.



1990 г. – Съветът за сигурност на ООН дава съгласието си за използването на военни средства за освобождаване на Кувейт от Иракска окупация.



1993 г. – По американския телевизионен канал Кинг Ти Ви е излъчена най-кратката реклама от 4 кадъра и продължителност 0,133 секунди.



1998 г. – Литекс Ловеч побеждава ЦСКА София с рекорден резултат 8:0. Ловешкият клуб нанася най-голямата загуба на ЦСКА в историята на българския футбол.



2012 г. – За първи път официално китайските власти, в лицето на Си Дзинпин, употребяват израза „китайска мечта“.



Родени на 29 ноември



1797 г. – Гаетано Доницети, италиански композитор († 1848 г.)



1802 г. – Вилхелм Хауф, германски поет и новелист († 1827 г.)



1803 г. – Кристиан Доплер, австрийски математик и физик († 1853 г.)



1825 г. – Жан Шарко, френски невролог и професор по анатомична патология († 1893 г.)



1832 г. – Луиза Мей Олкът, американска писателка († 1888 г.)



1835 г. – Цъси, императрица на Китай († 1908 г.)



1839 г. – Лудвиг Анценгрубер, австрийски драматург († 1889 г.)



1849 г. – Джон Флеминг, английски физик († 1945 г.)



1856 г. – Георгий Плеханов, руски революционер, теоретик на марксизма († 1918 г.)



1856 г. – Теобалд фон Бетман-Холвег, германски политик († 1921 г.)



1874 г. – Егаш Мониш, португалски неврохирург, Нобелов лауреат през 1949 г. († 1955 г.)



1898 г. – Клайв Стейпълс Луис, британски писател, философ и теолог († 1963 г.)



1918 г. – Фридрих Йозиас Сакскобургготски, германски благородник († 1998 г.)



1925 г. – Ернст Хапел, австрийски футболист и треньор († 1992 г.)



1932 г. – Жак Ширак, президент на Франция († 2019 г.)



1933 г. – Джон Мейол, британски композитор, пионер в рок музиката



1939 г. – Веджди Гьонюл, турски политик



1939 г. – Сандро Салвадоре, италиански футболист († 2007 г.)



1943 г. – Семра Сар, турска актриса



1947 г. – Мирза Хазар, азербайджански писател



1948 г. – Мария Стоянова, българска политичка



1952 г. – Джеф Фейхи, американски актьор



1953 г. – Алекс Грей, американски художник



1955 г. – Господин Тонев, български преподавател и преводач († 2021 г.)



1957 г. – Кичка Бодурова, българска естрадна певица



1958 г. – Лев Псахис, руски шахматист и гросмайстор



1959 г. – Алма Катцу, американска писателка



1962 г. – Андрю Маккарти, американски актьор



1964 г. – Дон Чийдъл, американски актьор



1971 г. – Стойко Вълчев, български автомобилен състезател



1972 г. – Диего Рамос, аржентински актьор



1976 г. – Анна Фарис, американска актриса



1980 г. – Джанина Гаванкар, американска актриса

