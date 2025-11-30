На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

1406 г. – Григорий XII е избран за папа.



1700 г. – В битката при Нарва шведската армия, предвождана лично от крал Карл XII, побеждава значително по-многобройната руска армия на Петър Велики.



1789 г. – Генуа продава на Франция остров Корсика.



1829 г. – Съгласно решенията на Лондонската конференция Турция се задължава да даде пълна независимост на Гърция.



1853 г. – Руският военен флот унищожава турските военни кораби в морската битка при Синоп.



1919 г. – Приет е Закон за търговията със зърнени храни и с произведенията от тях, с който се установява държавен монопол върху износа на зърнени храни от България.



1922 г. – В състава на РСФСР е образувана Чеченска автономна област.



1936 г. – По време на пожар в Лондон изгаря построената през 1851 г. палата на Великото изложение, известна като Кристалната палата.



1938 г. – Правителството на Чехословакия капитулира и се съгласява да изпълни подписаното в Мюнхен съглашение между Хитлеристка Германия, Италия, Франция и Великобритания, което дава право на Германия да анексира Судетската област на Чехословакия, с 30 % население от немски произход.



1939 г. – Зимната война: Червената армия нахлува във Финландия, което е начало на войната.



1942 г. – Втората световна война: Провежда се морската битка при Тасафоранга между японските и американските военни флотове.



1944 г. – Втората световна война: С освобождаването на сръбския град Нови Пазар от Първа армия завършва първата фаза от участието на България във Втората световна война на страната на Антихитлеристката коалиция.



1956 г. – Американският телевизионен канал Си Би Ес за първи път използва видеокасета за излъчване на програма в ефир.



1962 г. – Бирманският политик У Тан е избран за генерален секретар на ООН.



1966 г. – Барбадос получава национална независимост от Великобритания и приема националното знаме на Барбадос.



1967 г. – Британският протекторат Южен Йемен обявява независимост.



1975 г. – Основана е Народно-революционната партия на Бенин.



1979 г. – Pink Floyd прави премиера на албума си The Wall.



1982 г. – Излиза на пазара най-продаваният албум за всички времена Thriller на Майкъл Джаксън.



1993 г. – Подписан е договор между Абхазия и Грузия за прекратяване на военния конфликт между двете държави.



1993 г. – Президентът Борис Елцин утвърждава новия Герб на Русия.



1998 г. – 32-годишният македонски премиер Любчо Георгиевски става най-младия министър-председател в света.



2021 г. – Барбадос се обявява за република.



Родени на 30 ноември



1427 г. – Казимир IV, велик литовски княз и полски крал († 1492 г.)



1508 г. – Андреа Паладио, италиански архитект († 1580 г.)



1554 г. – Филип Сидни, английски поет († 1586 г.)



1667 г. – Джонатан Суифт, британски и ирландски писател († 1745 г.)



1699 г. – Кристиан VI, крал на Дания и Норвегия († 1746 г.)



1756 г. – Ернст Хладни, германски физик – акустик († 1827 г.)



1760 г. – Сеишу Ханаока, японски лекар († 1835 г.)



1796 г. – Карл Льове, немски композитор († 1869 г.)



1810 г. – Оливър Уинчестър, американски конструктор и предприемач († 1880 г.)



1817 г. – Теодор Момзен, германски историк, поет и правист († 1903 г.)



1825 г. – Вилиам Адолф Бугро, френски живописец († 1905 г.)



1835 г. – Марк Твен (истинско име – Самюъл Лангхорн Клемънс), американски писател († 1910 г.)



1862 г. – Христо Славейков, български юрист и политик († 1935 г.)



1869 г. – Нилс Густаф Дален, шведски физик и изобретател, Нобелов лауреат през 1912 г. († 1937 г.)



1874 г. – Люси Монтгомъри, канадска писателка († 1942 г.)



1874 г. – Уинстън Чърчил, министър-председател на Обединеното кралство, Нобелов лауреат през 1953 г. († 1965 г.)



1879 г. – Петко Стоянов, български финансист († 1973 г.)



1882 г. – Гюнтер фон Клуге, германски фелдмаршал († 1944 г.)



1889 г. – Едгар Ейдриън, английски физиолог, Нобелов лауреат през 1932 г. († 1977 г.)



1924 г. – Георги Стоянов-Бигор, български кинодеец, сценарист и режисьор († 2014 г.)



1926 г. – Ендрю Виктор Шели, американски физиолог и биохимик, Нобелов лауреат през 1987 г.



1935 г. – Стоян Андов, политик от Северна Македония



1937 г. – Едуард Артемиев, руски композитор



1937 г. – Ридли Скот, британски режисьор



1941 г. – Иван Цанев, български поет



1943 г. – Терънс Малик, американски режисьор



1945 г. – Роджър Глоувър, британски басист (Deep Purple)



1952 г. – Манди Патинкин, американски актьор



1954 г. – Ивайло Калоянчев, български актьор



1955 г. – Анди Грей, шотландски футболист и коментатор



1955 г. – Били Айдъл, английски рок музикант



1955 г. – Кевин Конрой, американски актьор



1956 г. – Иван Станков, български преводач



1958 г. – Миодраг Йешич, сръбски футболист и треньор



1960 г. – Гари Линекер, британски футболист



1964 г. – Томас Хетхе, немски писател



1965 г. – Александър Бончев, български футболист



1965 г. – Бен Стилър, американски актьор



1965 г. – Ясен Попов, автомобилен състезател



1966 г. – Мика Сало, финландски пилот от Формула 1



1967 г. – Алберт Остермайер, немски поет



1977 г. – Теодор Василев, политолог и анализатор



1981 г. – Евгени Курдов, български футболист



1982 г. – Владислав Василев, български футболист



1982 г. – Илайша Кътбърт, канадска актриса



1984 г. – Гергана, българска попфолк певица



1985 г. – Кейли Куоко, американска актриса



1987 г. – Николета Лозанова, топ-модел



1990 г. – Магнус Карлсен, норвежки шахматист



1991 г. – Пламен Илиев, български футболист, вратар

