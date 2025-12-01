На днешната дата в историята

Снимка Пиксабей

1145 г. – Започва Вторият кръстоносен поход.

1347 г. – Българският цар Иван Александър се жени за еврейката Сара, която приема свето кръщение и християнското име Теодора.

1408 г. – Москва е обсадена от войските на татарския хан Едигей.

1640 г. – Португалия възвръща независимостта си от Испания и Жуау IV отново се възкачва на трона.

1648 г. – По време на Английската революция е пленен крал Чарлз I.

1742 г. – Руската императрица Елисавета нарежда евреите да бъдат изгонени от Русия.

1804 г. – Наполеон Бонапарт се жени за Жозефина Боарне.

„Дебют“ на детектива Шерлок Холмс

1822 г. – Педро I е коронован за император на Бразилия.

1822 г. – 11-годишният Ференц Лист дебютира като пианист на концерт във Виена.

1835 г. – Ханс Кристиян Андерсен издава първата си книга с приказки.

1855 г. – Пощата в Канада въвежда като услуга паричния превод.

1864 г. – В Русия е въведено разделяне на гимназиите на хуманитарни и технически.

1887 г. – Британският писател Артър Конан Дойл публикува разказ, в който за първи път главен герой е детектива Шерлок Холмс.

1891 г. – Американецът Джеймс Нейсмит изобретява играта баскетбол.

1913 г. – В автомобилните заводи Форд е пусната първата поточна линия.

1918 г. – Исландия става автономно кралство, но все още обединено с Дания.

1918 г. – Румъния се обявява за обединена държава след като Трансилвания става част от страната, а преди това, на 27 март същата година са присъединени Бесарабия и Буковина.

1918 г. – Провъзгласено е Кралство на сърби, хървати и словенци, по-късно преименувано на Кралство Югославия.

1939 г. – Втората световна война: Окупационните власти на Варшава издават разпореждане всички евреи да носят като отличителен знак Звездата на Давид.

1943 г. – Втората световна война: В Техеран (Иран) е закрита конференцията на държавните лидери от Антихитлеристката коалиция Франклин Рузвелт, Уинстън Чърчил и Йосиф Сталин.

1944 г. – България във Втората световна война: С дислоцирането на сформираната през ноември 1944 г. Първа българска армия командвана от генерал Владимир Стойчев в Югославия на сръбско-унгарската граница започва Втория период на водената срещу нацистка Германия Отечествена война на България 1944 – 1945 г.

1953 г. – Отпечатан е първият брой на еротичното списание Плейбой.

1956 г. – В България е обявено приключването на преброяване на населението, резултатите от което са обявени на 17 януари 1957 г.

Терминалът пред Тунела под Ла Манш

1956 г. – В Мелбърн е установен рекорд по посещаемост на бейзболен мач – 114 хиляди зрители.

1959 г. – Студената война: 12 държави подписват във Вашингтон Антарктическия договор, с който Антарктида се запазва за ядрени взривове и складиране на радиоактивни материали и се забраняват военни дейности на този континент.

1972 г. – С извеждане в космоса на българска апаратура на съветския спътник Интеркосмос 8 България е вписана като 18-ата космическа страна в регистъра на ООН.

1981 г. – Създаден е дарителският фонд 1300 години България.

1987 г. – Започва строителството на Тунела под Ла Манш.

1981 г. – Самолетът при полет 1308 на „Инекс-Адрия Авиопромет“ се разбива в Корсика и убива всички 180 души на борда.

1988 г. – За първи път се чества Световният ден за борба срещу СПИН.

1990 г. – Френските и британските строителни работници се срещат под Ла Манш при строителството на Тунела под Ла Манш.

1990 г. – Създадено е Националното бюро по заетостта, днешната Агенция по заетостта.

1991 г. – На състоял се референдум, украинците категорично гласуват за независимост от СССР.

2000 г. – България е извадена от негативния Шенгенски визов списък.

2009 г. – Влиза в сила Договорът от Лисабон, който заменя двата договора, осигуряващи конституционна основа на Европейския съюз – Договора от Маастрихт и Римските договори.

