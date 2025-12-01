На днешната дата в историята
1145 г. – Започва Вторият кръстоносен поход.
1347 г. – Българският цар Иван Александър се жени за еврейката Сара, която приема свето кръщение и християнското име Теодора.
1408 г. – Москва е обсадена от войските на татарския хан Едигей.
1640 г. – Португалия възвръща независимостта си от Испания и Жуау IV отново се възкачва на трона.
1648 г. – По време на Английската революция е пленен крал Чарлз I.
1742 г. – Руската императрица Елисавета нарежда евреите да бъдат изгонени от Русия.
1804 г. – Наполеон Бонапарт се жени за Жозефина Боарне.
„Дебют“ на детектива Шерлок Холмс
1822 г. – Педро I е коронован за император на Бразилия.
1822 г. – 11-годишният Ференц Лист дебютира като пианист на концерт във Виена.
1835 г. – Ханс Кристиян Андерсен издава първата си книга с приказки.
1855 г. – Пощата в Канада въвежда като услуга паричния превод.
1864 г. – В Русия е въведено разделяне на гимназиите на хуманитарни и технически.
1887 г. – Британският писател Артър Конан Дойл публикува разказ, в който за първи път главен герой е детектива Шерлок Холмс.
1891 г. – Американецът Джеймс Нейсмит изобретява играта баскетбол.
1913 г. – В автомобилните заводи Форд е пусната първата поточна линия.
1918 г. – Исландия става автономно кралство, но все още обединено с Дания.
1918 г. – Румъния се обявява за обединена държава след като Трансилвания става част от страната, а преди това, на 27 март същата година са присъединени Бесарабия и Буковина.
1918 г. – Провъзгласено е Кралство на сърби, хървати и словенци, по-късно преименувано на Кралство Югославия.
1939 г. – Втората световна война: Окупационните власти на Варшава издават разпореждане всички евреи да носят като отличителен знак Звездата на Давид.
1943 г. – Втората световна война: В Техеран (Иран) е закрита конференцията на държавните лидери от Антихитлеристката коалиция Франклин Рузвелт, Уинстън Чърчил и Йосиф Сталин.
1944 г. – България във Втората световна война: С дислоцирането на сформираната през ноември 1944 г. Първа българска армия командвана от генерал Владимир Стойчев в Югославия на сръбско-унгарската граница започва Втория период на водената срещу нацистка Германия Отечествена война на България 1944 – 1945 г.
1953 г. – Отпечатан е първият брой на еротичното списание Плейбой.
1956 г. – В България е обявено приключването на преброяване на населението, резултатите от което са обявени на 17 януари 1957 г.
Терминалът пред Тунела под Ла Манш
1956 г. – В Мелбърн е установен рекорд по посещаемост на бейзболен мач – 114 хиляди зрители.
1959 г. – Студената война: 12 държави подписват във Вашингтон Антарктическия договор, с който Антарктида се запазва за ядрени взривове и складиране на радиоактивни материали и се забраняват военни дейности на този континент.
1972 г. – С извеждане в космоса на българска апаратура на съветския спътник Интеркосмос 8 България е вписана като 18-ата космическа страна в регистъра на ООН.
1981 г. – Създаден е дарителският фонд 1300 години България.
1987 г. – Започва строителството на Тунела под Ла Манш.
1981 г. – Самолетът при полет 1308 на „Инекс-Адрия Авиопромет“ се разбива в Корсика и убива всички 180 души на борда.
1988 г. – За първи път се чества Световният ден за борба срещу СПИН.
1990 г. – Френските и британските строителни работници се срещат под Ла Манш при строителството на Тунела под Ла Манш.
1990 г. – Създадено е Националното бюро по заетостта, днешната Агенция по заетостта.
1991 г. – На състоял се референдум, украинците категорично гласуват за независимост от СССР.
2000 г. – България е извадена от негативния Шенгенски визов списък.
2009 г. – Влиза в сила Договорът от Лисабон, който заменя двата договора, осигуряващи конституционна основа на Европейския съюз – Договора от Маастрихт и Римските договори.
