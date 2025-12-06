На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

963 г. – Лъв VIII е избран за римски папа.



1240 г. – Армията на монголския владетел Бату Хан покорява Киевското княжество.



1534 г. – В Еквадор е образувана испанска колония с център – новия град Сан Франциско де Кито.



1741 г. – Елисавета става императрица на Русия след дворцов преврат.



1768 г. – За първи път е публикувана Енциклопедия Британика.



1774 г. – Австрия става първата страна в света, въвела държавно образование.



1790 г. – Седалището на Конгреса на САЩ се премества от Ню Йорк във Филаделфия и градът е обявен за временна столица на САЩ.



1877 г. – Започва издаването на вестник Вашингтон Поуст.



1879 г. – Съставено е второто правителство на България, начело с Климент Търновски.



1880 г. – В Източна Румелия натуралният десятък е заменен с поземлен данък.



1907 г. – При производствена катастрофа в мина в Мононга (Западна Вирджиния) загиват 361 работници.



1917 г. – Първата световна война: В Халифакс (Канада) избухва корабът Монблан, превозващ динамит, загиват около 1600 души, а по крайбрежието са разрушени 3000 сгради.



1917 г. – Новата власт в Русия арестува цар Николай II и членовете на неговото семейство.



1917 г. – Финландия обявява независимостта си от Русия.



1921 г. – Подписан е Англо-ирландски трактат, съгласно който Ирландия става самостоятелна държава – британски доминион, подобно на Австралия, Канада, Нова Зеландия и днешния ЮАР.



1945 г. – В САЩ е патентована микровълновата печка.



1955 г. – Четирите велики сили признават правото на неутралитет на Австрия.



1957 г. – Експлозия при изстрелването проваля пускането на първия Американски сателит.



1978 г. – В Испания е приета нова конституция на страната чрез референдум.



1990 г. – Възстановени са дипломатическите отношения между България и Ватикана.



1991 г. – Югославската армия бомбардира хърватския град Дубровник, след като го обсажда повече от месец.



1992 г. – 6 декември, Никулден, е обявен за официален празник на морския град Бургас.



1992 г. – В референдум населението на Швейцария отхвърля плана на правителството държавата да се присъедини към Европейския съюз.



1997 г. – Руски военен транспортен самолет Ан-124 Руслан се разбива в жилищен квартал в Иркутск, загиват 72 души.



2000 г. – В САЩ е създаден първият в света биоробот.



2001 г. – Канадската провинция Нюфаундленд е преименувана на Нюфаундленд и Лабрадор.



2003 г. – Създадена е Българоезична Уикипедия.



2005 г. – В Техеран (Иран) самолет пада върху жилищен блок, загиват над 120 души.



Родени на 6 декември



1421 г. – Хенри VI, крал на Англия († 1471 г.)



1685 г. – Мария-Аделаида Савойска, савойска принцеса († 1712 г.)



1778 г. – Жозеф-Луи Гей-Люсак, френски физик († 1850 г.)



1792 г. – Вилем II, крал на Холандия († 1849 г.)



1808 г. – Тихо Обретенов, български общественик († 1869 г.)



1833 г. – Джон Сингълтън Мосби, американски военен († 1916 г.)



1841 г. – Фредерик Базил, френски художник († 1870 г.)



1844 г. – Иван Соколов, български революционер († 1907 г.)



1849 г. – Аугуст фон Макензен, германски фелдмаршал († 1945 г.)



1856 г. – Никола Рясков, български военен деец († 1917 г.)



1863 г. – Чарлс Мартин Хол, американски инженер († 1914 г.)



1864 г. – Пенчо Райков, български химик († 1940 г.)



1871 г. – Иван Манолев, български революционер († 1930 г.)



1875 г. – Елена Карамихайлова, българска художничка († 1961 г.)



1888 г. – Уил Хей, британски актьор († 1949 г.)



1889 г. – Робърт Уиншип Удръф, бизнесмен († 1985 г.)



1892 г. – Джордж Маунтбатън, втори маркиз на Милфорд Хейвън († 1938 г.)



1892 г. – Едуард Виктор Епълтън, британски физик, Нобелов лауреат († 1965 г.)



1898 г. – Гунар Мирдал, шведски икономист, Нобелов лауреат през 1974 г. († 1987 г.)



1904 г. – Ев Кюри, френска писателка († 2007 г.)



1907 г. – Джовани Ферари, италиански футболист († 1982 г.)



1913 г. – Николай Амосов, украински хирург († 2002 г.)



1920 г. – Джордж Портър, британски химик, Нобелов лауреат през 1967 г. († 2002 г.)



1920 г. – Дейв Брубек, американски джаз пианист и композитор († 2012 г.)



1924 г. – Павел Матев, български поет († 2006 г.)



1927 г. – Никола Рударов, български режисьор и актьор († 2010 г.)



1932 г. – Херберт Бергер, австрийски писател († 1999 г.)



1937 г. – Алберто Спенсър, еквадорски футболист († 2006 г.)



1942 г. – Йосиф, български духовник



1942 г. - Петер Хандке, автрийски писател



1947 г. – Лупита Ферер, венецуелска актриса



1948 г. – Кеке Розберг, финландски пилот от Формула 1



1950 г. – Джо Хисаиши, японски композитор



1954 г. – Радек Йон, чешки политик



1956 г. – Питър Бук, американски музикант (REM)



1958 г. – Ник Парк, британски художник



1963 г. – Улрих Томсен, датски актьор



1971 г. – Рихард Крайчек, холандски тенисист



1973 г. – Стефан Шилев, български политик и икономист



1975 г. – Даниел Моралес, бразилски футболист



1981 г. – Наталия Круз, канадска порнографска актриса



1981 г. – Федерико Балцарети, италиански футболист



1982 г. – Алберто Контадор, испански колоездач



1982 г. – Деница Гаджева, български политик



1985 г. – Дулсе Мария, мексиканска актриса

