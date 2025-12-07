На днешната дата в историята

Снимка Пиксабей

1732 г. – Кралската опера в Лондон отваря врати.



1787 г. – Делауър става първият американски щат, ратифицирал Конституция на САЩ.



1815 г. – Френският маршал Мишел Ней е разстрелян, след като е обвинен в държавна измяна от реставрационното правителство на Бурбоните на Луи XVIII за подкрепата, която оказва на Наполеон Бонапарт по време на неговите Сто дни.



1920 г. – Започва строителството на японския самолетоносач „Акаги“.



1941 г. – Втората световна война: Японският имперски флот провежда нападение над Пърл Харбър, в резултат на което САЩ обявява война на Япония.



1949 г. – Китайска гражданска война: Правителството на Република Китай се премества от Нанкин в Тайпе.



1958 г. – Официално е открита първата отсечка на Автомагистрала А1 в Италия, която свързва Милано с Парма.



1965 г. – Папа Павел VI и Патриарх Атинагор едновременно отменят взаимните анатеми, наложени от 1054 г.



1972 г. – Изстреляна е последната лунна пилотирана мисия на Аполо – Аполо 17; докато напуска Земята, екипажът прави снимка, известна като Синьото топче.



1975 г. – Индонезия напада Източен Тимор.



1982 г. – Извършена е първата екзекуция в САЩ чрез смъртоносна инжекция в Тексас.



1988 г. – Арменското земетресение с магнитуд 6,8 по Скалата на Рихтер убива близо 25 000 души; ранените са 15 000, а 400 000 души остават без дом.



1988 г. – Ясер Арафат признава правото на Израел да съществува като държава.



1989 г. – В третата и последена част от знаменитата боксова трилогия Шугър Рей Ленърд и Роберто Дуран се бият в Лас Вегас; Ленърд запазва световната си титла в супер средна категория на Световния боксов съвет (WBC) след 12-ия рунд.



1989 г. – България: основаване на коалицията Съюз на демократичните сили.



1989 г. – Полският Сейм приема амнистия за политическите затворници.



1995 г. – Космическият апарат Галилео влиза в орбита около Юпитер, шест месеца след като е изстрелян от космическата совалка Атлантис.



2004 г. – Хамид Карзай полага клетва като президент на Афганистан.



2004 г. – Джон Куфур е преизбран за президент на Гана.



2006 г. – 18 души загиват и 12 са ранени при една от най-големите пътни катастрофи в България – между градски автобус и ТИР край Бяла.



Родени на 7 декември



521 г. – Свети Колумба, ирландски християнски мисионер в Шотландия († 597 г.)



1431 г. – Влад Цепеш, владетел на Трансилвания, първообраз на Дракула († 1476 г.)



1598 г. – Джовани Лоренцо Бернини, италиански скулптор и архитект († 1680 г.)



1637 г. – Бернардо Паскини, италиански композитор († 1710 г.)



1731 г. – Абрахам Хиацинт Анкетил-Дюперон, френски ориенталист († 1805 г.)



1782 г. – Николаус Опел, германски зоолог († 1820 г.)



1784 г. – Алън Кънингам, шотландски поет († 1842 г.)



1801 г. – Йохан Нестрой, австрийски драматург († 1862 г.)



1810 г. – Теодор Шван, германски биолог († 1882 г.)



1823 г. – Леополд Кронекер, германски математик († 1891 г.)



1847 г. – Джордж Гросмит, английски актьор († 1912 г.)



1860 г. – Джоузеф Кук, министър-председател на Австралия († 1947 г.)



1863 г. – Пиетро Маскани, италиански композитор († 1945 г.)



1863 г. – Ричард Сиърс, американски бизнесмен († 1914 г.)



1869 г. – Стефан Славчев, български военен деец († 1965 г.)



1873 г. – Уила Катър, американска писателка († 1947 г.)



1879 г. – Рудолф Фримъл, американски композитор и пианист († 1972 г.)



1882 г. – Георги Райчев, български писател († 1947 г.)



1887 г. – Ернст Тох, австрийски композитор († 1964 г.)



1888 г. – Джойс Кери, ирландски писател († 1957 г.)



1889 г. – Габриел Марсел, френски философ († 1973 г.)



1890 г. – Александър Бакулев, руски лекар († 1967 г.)



1904 г. – Константин Соколски, руски певец († 1991 г.)



1905 г. – Герард Куйпер, холандски и американски астроном († 1973 г.)



1906 г. – Доситей, глава на МПЦ († 1981 г.)



1907 г. – Юрий Тошев, български шахматист († 1975 г.)



1909 г. – Никола Вапцаров, български поет († 1942 г.)



1910 г. – Луи Прима, американски певец, актьор и тромпетист († 1978 г.)



1911 г. – Беньо Тотев, български професор, композитор, диригент и учител († 1987 г.)



1912 г. – Даниъл Джоунс, уелски класически композитор († 1993 г.)



1915 г. – Илай Уолък, американски актьор († 2014 г.)



1924 г. – Марио Соареш, президент на Португалия († 2017 г.)



1928 г. – Никола Корабов, български режисьор († 2016 г.)



1928 г. – Ноам Чомски, американски лингвист и политически писател



1932 г. – Елън Бърстин, американска актриса



1943 г. – Сюзан Айзъкс, американска авторка и сценаристка



1948 г. – Гертруд Лойтенегер, швейцарска писателка



1949 г. – Том Уейтс, американски композитор, певец, музикант и актьор



1954 г. – Румяна Коцева, българска певица



1956 г. – Лари Бърд, американски баскетболист



1962 г. – Петър Александров, български футболист



1966 г. – Томас Хауъл, американски актьор



1971 г. – Владимир Акопян, арменски шахматист



1971 г. – Чейси Лейн, американска актриса



1972 г. – Христо Христов, български футболист



1977 г. – Костадин Стойков, български волейболист



1980 г. – Джон Тери, английски футболист



1983 г. – Нинко Кирилов, български писател



1984 г. – Роберт Кубица, полски пилот от Формула 1



1986 г. – Антония Григорова-Бургова, българска състезателка по ски бягане

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!