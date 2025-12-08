На днешната дата в историята

Снимка Пиксабей

На 8 декември в историята се случват важни събития като честването на Студентския празник в България от 1903 г., началото на войната между Великобритания и Германия за Фолклендските острови (1914), обявяването на война на Япония от САЩ (1941) и подписването на споразумението Беловежка пуща (1991), слагащо край на СССР, както и рождението на прочути личности

.

Важни събития и дати:

1888 г.: В България е приет закон за учредяване на Софийски университет.

1903 г.: За първи път е отбелязан празникът на Софийския университет "Св. Климент Охридски", превърнат в Студентски празник.

1914 г.: Започва морската битка при Фолклендските острови между Великобритания и Германия.

1941 г.: След атаката над Пърл Харбър, Конгресът на САЩ обявява война на Япония.

1991 г.: В Беловежката пуща (Беларус) лидерите на Русия, Украйна и Беларус подписват споразумение за разпускане на СССР.

2010 г.: Завършен е проектът "Айфелова кула 2.0" - нова версия на оригиналната кула в Париж.

Родени и починали:

Родени: Димитър Благоев (1856), една от ключовите фигури в българското социалистическо движение.

Починали: Свети Климент Охридски (916 г.), чиято памет се почита на този ден, както и писателят Иван Вазов (1924).

8 декември е ден, свързан с образованието, историята на България, големи войни и промени в световната политика

