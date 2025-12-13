На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

1294 г. – Папа Целестин V абдикира от папството, което е първият случай на абдикация на папа в историята на католицизма.



1519 г. – Експедицията на Фернандо Магелан акостира на южноамериканския бряг – днешна Бразилия.



1545 г. – Започва Трентският събор, свикан от папа Павел III в отговор на разрастването на протестантството.



1577 г. – Англичанинът Франсис Дрейк отплава от Плимут с ескадра към испанските колонии в Америка, но продължава пътешествието като околосветско.



1642 г. – Нидерландският мореплавател Абел Тасман открива Нова Зеландия.



1742 г. – Императрица Елисавета издава заповед за изгонване на всички евреи от пределите на Русия и Украйна.



1754 г. – Осман III става султан на Османската империя.



1879 г. – Основано е първото българско земеделско училище Образцов чифлик край Русе.



1880 г. – Със закон се поставя началото на преброяванията на населението в Княжество България.



1918 г. – Удроу Уилсън започва първата официална визита на американски президент в Европа.



1937 г. – Японската армия превзема китайския град Нанкин, проявявайки варварска жестокост към местното население.



1939 г. – Втората световна война: Състои се първата морска битка през Втората световна война при устието на река Ла Плата – между британски и германски военни кораби.



1941 г. – Втората световна война: България обявява война на Великобритания и САЩ.



1959 г. – Избран е първият президент на Кипър – Спирос Киприану.



1966 г. – Американската авиация за първи път бомбардира столицата на Северен Виетнам – Ханой.



1974 г. – Малта става република.



1976 г. – Открита е най-дългата авиодестинация без междинно кацане – между Сидни и Сан Франциско.



1981 г. – Генерал Войчех Ярузелски въвежда военно положение в Полша, делегализиран е профсъюзът Солидарност.



1996 г. – Кофи Анан е избран за генерален секретар на ООН.



2001 г. – Въоръжена група ислямисти атакува сградата на парламента на Индия.



2002 г. – Разширяване на ЕС: Европейският съюз обявява, че Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения ще станат пълноправни членки на съюза на 1 май 2004.



2003 г. – Бившият иракски президент Саддам Хюсейн е заловен близо до родния му град Тикрит.



Родени на 13 декември



1521 г. – Сикст V, римски папа († 1590 г.)



1533 г. – Ерик XIV, крал на Швеция († 1577 г.)



1553 г. – Анри IV, крал на Франция († 1610 г.)



1720 г. – Карло Гоци, италиански драматург († 1804 г.)



1724 г. – Франц Епинус, германски физик († 1802 г.)



1730 г. – Уилям Хамилтън, британски дипломат и археолог († 1803 г.)



1797 г. – Хайнрих Хайне, германски поет († 1856 г.)



1816 г. – Вернер фон Сименс, германски инженер († 1892 г.)



1867 г. – Кристиан Биркеланд, норвежки физик († 1917 г.)



1873 г. – Валерий Брюсов, руски поет († 1924 г.)



1878 г. – Адриана Будевска, българска актриса († 1955 г.)



1887 г. – Дьорд Пойа, американски математик († 1985 г.)



1900 г. – Янко Янев, български философ († 1945 г.)



1906 г. – Лауренс ван дер Пост, южноафриканско-британски писател († 1996 г.)



1911 г. – Тригве Хаавелмо, норвежки икономист, Нобелов лауреат през 1989 г. († 1999 г.)



1923 г. – Филип Уорън Андерсън, американски физик, Нобелов лауреат през 1977 г. († 2020 г.)



1929 г. – Кристофър Плъмър, канадски актьор († 2021 г.)



1932 г. – Тацуя Накадаи, японски актьор



1937 г. – Димитър Димов, български футболист



1937 г. – Роберт Гернхарт, германски писател и художник († 2006 г.)



1937 г. – Паул Маар, германски писател



1948 г. – Тед Нюджънт, американски рок музикант



1949 г. – Тарък Акан, турски актьор († 2016 г.)



1950 г. – Даръл Ларсън, американски актьор



1951 г. – Стефан Джамбазов, български актьор и режисьор († 2021 г.)



1953 г. – Николай Ламбрев, български режисьор



1954 г. – Росица Ганева, българска естрадна певица



1957 г. – Стив Бушеми, американски актьор



1957 г. – Емма Тахмизян, българска пианистка



1967 г. – Андрей Ковачев, български политик от ГЕРБ



1967 г. – Джейми Фокс, американски актьор



1968 г. – Славчо Илиев, български футболист



1980 г. – Илия Кушев, български тенисист



1981 г. – Ейми Лий, американска певица (Evanescence)



1982 г. – Рики Ноласко, американски бейзболист



1989 г. – Тейлър Суифт, американска певица



