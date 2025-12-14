На днешната дата в историята

снимка: pixabay.com

1819 г. – Алабама става 22-рият щат на САЩ.



1900 г. – Квантова механика: Германският физик Макс Планк представя в Берлин своя Закон на Планк.



1911 г. – Норвежката експедиция на Роалд Амундсен достига първа до Южния полюс, като изпреварва с 34 дни англичаните, водени от капитан Робърт Скот.



1935 г. – Томаш Масарик подава оставка като президент на Чехословашката република.



1939 г. – Зимната война: Съветският съюз е изключен от Обществото на народите заради нападението срещу Финландия.



1941 г. – Царство България обявява символична война на САЩ.



1955 г. – България е приета за пълноправен член на ООН заедно с Албания, Австрия, Финландия, Унгария, Ирландия, Италия, Йордания, Лаос, Португалия, Румъния и Испания.



1989 г. – Организирана е жива верига около сградата на Народното събрание на България с искане да се отмени Член 1 от Конституцията на Народна република България.



1995 г. – Официално е подписано Дейтънското споразумение в Париж, с което официално се поставя край на близо четиригодишната гражданска война в Босна и Херцеговина.



2004 г. – Открит е Виадукт Мийо – най-високият мост в света, разположен в близост до Мийо, Франция.



Родени на 14 декември



1503 г. – Нострадамус, френски астролог († 1566 г.)



1546 г. – Тихо Брахе, датски астроном († 1601 г.)



1837 г. – Марин Калугеров, български духовник († 1883 г.)



1863 г. – Петко Цъклев, български военен деец († ? г.)



1874 г. – Никола Пушкаров, български почвовед и революционер († 1874 г.)



1875 г. – Добри Христов, български композитор († 1941 г.)



1883 г. – Морихей Уешиба, японски майстор в бойните изкуства, създател на айкидо (合気道) († 1969 г.)



1895 г. – Джордж VI, крал на Великобритания († 1952 г.)



1895 г. – Пол Елюар, френски поет († 1952 г.)



1897 г. – Курт Шушниг, австрийски политик († 1977 г.)



1901 г. – Павлос I, крал на Гърция († 1964 г.)



1920 г. – Даниел Сорано, френски актьор († 1962 г.)



1922 г. – Николай Басов, съветски физик, Нобелов лауреат († 2001 г.)



1924 г. – Радж Капур, индийски режисьор и актьор († 1988 г.)



1926 г. – Панкратий, български духовник и архиерей († 1998 г.)



1933 г. – Людмил Кирков, български актьор и режисьор († 1995 г.)



1939 г. – Иван Вуцов, български футболист († 2019 г.)



1946 г. – Джейн Бъркин, френска актриса и певица



1947 г. – Дилма Русеф, 36-и президент на Бразилия



1948 г. – Мариане Фриц, австрийска писателка († 2007 г.)



1949 г. – Клиф Уилямс, британски музикант, басист на AC/DC



1950 г. – Вики Мишел, британска актриса



1951 г. – Вежди Рашидов, български скулптор



1951 г. – Ян Тиман, нидерландски шахматист



1955 г. – Петър Миладинов, български футболист и треньор



1960 г. – Крис Уодъл, английски футболист



1964 г. – Свилен Нейков, български треньор по гребане



1965 г. – Альоша Асанович, хърватски футболист



1969 г. – Костадин Генчев, български кавалджия



1970 г. – Анна Мария Йопек, полска певица и музикант



1976 г. – Игор Томашич, хърватски футболист



1977 г. – Антон Петров, български военнослужещ († 2003 г.)



1977 г. – Теодора Духовникова, българска актриса



1977 г. – Ингер-Мария Малке, германска писателка



1977 г. – Радослав Комитов, български футболист



1979 г. – Жан-Ален Бумсонг, френски футболист



1979 г. – Майкъл Оуен, английски футболист



1979 г. – Софи Монк, австралийска певица



1985 г. – Якуб Блашчиковски, полски футболист



1987 г. – Алета Оушън, унгарска порноактриса



1988 г. – Ванеса Хъджинс, американска певица



1992 г. – Рио Мияичи, японски футболист



